أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، نيويورك: أعلنت شركة سيركل إنترنت جروب وبينانس، خلال أسبوع أبوظبي المالي 2024، عن عقد اتفاقية شراكة بينهما تهدف إلى توسيع نطاق اعتماد عملة الدولار الأمريكي الرقمي USDC في عمليات التداول، ودعم تطوير الأصول الرقمية العالمية، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية. يثمر التعاون بين الشركتين الرائدتين عن توسيع نطاق استخدام عملة الدولار الرقمية USDC الموثوقة والممتثلة لقوانين تنظيم العملات الرقمية، والتي تعتبر إحدى أقوى العملات الرقمية على الإنترنت، على أكبر منصة للأصول الرقمية في العالم.

ستوفر بينانس، بموجب اتفاقية الشراكة، عملة USDCعلى نطاق أوسع عبر مجموعة منتجاتها وخدماتها الكاملة لتتيح لمستخدميها، البالغين 240 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، سهولة استخدام العملة في عمليات التداول، والادخار، وتطبيقات الدفع.

كما ستعتمد بينانس عملة USDC كعملة مستقرة رئيسية مرتبطة بالدولار الأمريكي في خزانتها الداخلية، في إشارة مهمة إلى التوجه العالمي لاعتماد العملات المشفرة واستخدامها في المعاملات الرقمية.

تزود شركة "سيركل"، على الناحية الأخرى، منصة بينانس بالتقنيات، والسيولة، وما إلى ذلك من أدوات لازمة لتمكين مستخدمي منصة بينانس من التداول في عملة USDC الموثوقة والمبتكرة التي تصدرها شركة "سيركل". فضلاً عن ذلك، ستتعاون شركة "سيركل" مع بينانس لعقد مزيدٍ من الشراكات المهمة عبر القطاعين المالي والتجاري العالميين في ظل سعي الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من البنية التحتية للعملات الرقمية والعملات المستقرة في مجموعة كبيرة من الاستخدامات.

قال جيريمي ألير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيركل": "تتصدر بينانس مشهد الابتكار في القطاع المالي الرقمي العالمي، وتبدي التزاماً قوياً بجودة منتجاتها، والابتكار، والتركيز على تجربة المستخدمين، وهو ما تبرهن عليه القاعدة الضخمة من مستخدميها الأوفياء من جميع أنحاء العالم والذين يبلغ عددهم 240 مليون مستخدم. تمثل هذه الشراكة فرصة كبيرة لعملة USDC التي ستتوفر بنطاق أوسع على المنصة نظراً لتطور بينانس السريع كأبرز التطبيقات المالية الرائدة على مستوى العالم، وكنظام مالي مبتَكِّر يضع على رأس أولوياته دعم اعتماد العملات المستقرة واستخدامها في التداول. يسعدني العمل مع فريق بينانس التنفيذي الذي يسعى إلى بناء أكبر شركة للأصول الرقمية في العالم".

من جانبه، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس: "لا شك أن شركة "سيركل" إحدى أكثر الشركات ابتكاراً وجدارةً بالثقة في مجال الأصول الرقمية، وعملة الدولار الرقمي USDC التي تصدرها من أبرز المنتجات في عالم العملات المشفرة. تتيح هذه الشراكة المثمرة لمستخدمينا فرصاً أكثر للتداول في عملة USDC على منصتنا، بما في زيادة عدد أزواج التداول بها، وزيادة العروض الخاصة عليها عبر عمليات التداول، بالإضافة إلى منتجات أخرى من بينانس. كما سنتعاون مع شركة "سيركل" عن كثب لتعزيز الابتكار ودعم استخدام العملات المستقرة على مستوى العالم. وأعتقد أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدةً للنظام المالي الرقمي العالمي".

نبذة عن Binance (بينانس)

Binance (بينانس) منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوكشين ومزوّد للبنية التحتية للعملات المشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تشمل أكبر منصة تداول للأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتحظى منصة بينانس بثقة أكثر من 200 مليون شخص في أكثر من 100 دولة بفضل تدابير وإجراءات الأمان الأكثر تطوراً، والشفافية في سياساتها وعملياتها، وكفاءة نظامها، وحمايتها للمستثمرين، وتتميز بحافظة مميزة من منتجات الأصول الرقمية وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والأبحاث والمبادرات الاجتماعية والمدفوعات والخدمات المؤسسية وميزات ويب 3، وغيرها. وتكرس بينانس جهودها لبناء نظام شامل للعملات المشفرة لزيادة الحرية المالية والوصول المالي للأفراد حول العالم، مع اعتبار العملات المشفرة وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.binance.com

نبذة عن شركة "سيركل"

تعمل شركة "سيركل"، شركة عالمية متخصصة في التقنيات المالية الرقمية، على تمكين الشركات والأعمال بجميع أحجامها من تسخير قوة العملات الرقمية وشبكات بلوكشين العامة في عمليات الدفع والبيع والشراء والتطبيقات المالية على مستوى العالم. تُصدِر شركة "سيركل"، عبر كياناتها القانونية، عُملتيّ USDC وEURC، وهما بروتوكولان ماليان رقميان موثوقان يتمتعان بسيولة فائقة، وقابلين للتشغيل البيني. تتيح منصة سيركل المفتوحة القابلة للبرمجة وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها للمؤسسات سهولة إدارة أعمالها التي تتم عبر الإنترنت، سواء كانت عمليات دفع دولية، أو بناء تطبيقات عالمية للويب 3، او إدارة خزاناتها الداخلية.

لمزيدٍ من المعلومات عن الشركة على https://circle.com.

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