القاهرة : شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات توقيع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، برتوكول تعاون مع الUSAID ووزارة التربية والتعليم؛ حيث تستهدف الاتفاقية إنشاء مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الصديقة للبيئة بالشراكة مع مشروع قوي عاملة مصر - الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وقع برتوكول التعاون، المهندس وائل لطفي عضو مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مع د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم.

وبموجب برتوكول التعاون، ستتولى شركة ماونتن فيو من خلال ذراعها المجتمعي مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، توفير البنية التحتية التكنولوجية لمدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وتوفير المتخصصين وصرف حوافز للمعلمين والطلاب، إضافة إلى توظيف الطلاب المتميزين، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم توفير المبنى المدرسي والمعلمين والموظفين المؤهلين، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة في المدرسة، فيما يعمل مشروع قوى عاملة مصر على تطوير المناهج وإدارة المدراس وضمان تطبيق معايير الجودة وتدريب المعلمين والإداريين وعقد ورش العمل.



يستهدف من إنشاء مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، توفير منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر ليواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وذلك لإعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وهو ما يتماشى مع خطة وزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.



قال المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: "تؤمن ماونتن فيو بأهمية تبني مفهوم الاستدامة أثناء إنشاء مختلف المدن، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مجتمعاتنا، وهو ما حققته الشركة في 2015، عندما وقعت اتفاقية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة شرم الشيخ لإنشاء وتطوير مشروع i-City الذي يعد اول تطبيق لمفهوم المدينة المستدامة في مصر أي أنه يقدم كافة أساليب التطور والتقدم التكنولوجي ليسهل حياة الافراد مع الحفاظ على البيئة، واليوم، تعود ماونتن فيو مرة أخرى فالى شرم الشيخ لتوقيع بروتوكول تعاون مع الUSAID ووزارة التربية والتعليم، و التي تأتي ضمن رؤية الشركة التي تركز على العامل البشري، والتي من ضمنها تنمية مهارات الشباب سواء في مجتمعاتنا أو المجتمعات المحيطة، لتأهيلهم لسوق العمل وتحفيز ريادة الأعمال لضمان سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني".



أضاف "سليمان"، أن خريجي مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، سيساهمون في حل أزمة العمالة الفنية المدربة مما يشجع جذب الاستثمارات الأجنبية، تماشيًا مع توجهات الدولة لتشجيع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بتوفير فرص العمل اللائق للشباب.

يتماشى توقيع برتوكول التعاون مع استراتيجية "ماونتن فيو" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ضوء تبني الشركة رؤية لتحقيق الاستدامة المجتمعية الرامية إلى دعم قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على إنشاء مجتمعات صحية ومستدامة وصالحة للحياة.

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