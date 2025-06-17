القاهرة – أعلنت شركة "أوبيلا مصر" عن عودة برنامجها التدريبي المتكامل UpGrads، وذلك في إطار التزامها بتمكين الشباب المصري، والمساهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، حيث تستقبل النسخة الثانية من البرنامج التدريبي متعدد التخصصات هذا الصيف حوالي 100 طالب من طلاب كليات الصيدلة في مختلف الجامعات المصرية، وهو ما يقارب ضعف عدد المشاركين في الإصدار الأول من البرنامج، والبالغ عددهم حوالي 60 طالبًا.

يهدف برنامج UpGrads الصيفي، والذي يستمر لمدة 6 أسابيع، بداية من 15 يوليو المقبل، إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي النظري والخبرة العملية المستمدة من بيئة العمل الفعلية، حيث يصطحب البرنامج طلاب الصيدلة في رحلة تعليمية وتدريبية تجمع بين الدروس الافتراضية عبر الإنترنت، والتدريب العملي الميداني، وتقديم إرشادات متنوعة للطلاب من خبراء ومهنيين متخصصين في القطاع الدوائي. وخلال البرنامج التدريبي، سيستكشف المشاركون وظائف متنوعة داخل شركة "أوبيلا مصر"، مع التركيز على عمليات المبيعات، لمساعدتهم على بناء مهارات عملية، والتعرف تدريجيًا على تفاصيل مجال الرعاية الصحية الاستهلاكية سريعة الحركة.

وفي إطار هذا البرنامج التدريبي، يشارك الطلاب في ورش عمل افتراضية أسبوعية عبر الإنترنت لبناء المهارات، ودورات تدريبية ميدانية، يعملون خلالها كصيادلة ومسوقين ومندوبين طبيين، فيما يُختتم البرنامج بمنح الطلاب شهادات معتمدة تؤهلهم لبدء حياتهم المهنية بخطى واثقة.

وتعليقًا على إطلاق هذا البرنامج التدريبي، صرح د. أحمد القمحاوي، رئيس شركة "أوبيلا مصر": "تؤمن أوبيلا أن تنمية القدرات تبدأ دائما باقتناص الفرص الجريئة، خاصة وأن UpGrads ليس مجرد برنامج تدريبي تقليدي، ولكنه يمثل منصة طموحة تسعى لمساعدة الجيل القادم من الصيادلة وقادة قطاع الرعاية الصحية في مصر على تحقيق انطلاقة مهنية قائمة على أساس راسخ، ولذلك نفخر بتوسيع نطاق البرنامج ليشارك فيه المزيد من الطلاب هذا العام، مع تقديم منهج تدريبي متطور يسعى لترسيخ قيم التعلم، والمسؤولية، وصناعة تأثير حقيقي على أرض الواقع."

تتوافق رؤية "أوبيلا" لتمكين الشباب مع التزامها بالمساهمة في بناء نظم قوية للرعاية الصحية قائمة على التعاون والشراكات، ويعد برنامج UpGrads، الذي تم إطلاقه العام الماضي، إضافة بارزة لتحقيق هذه الرؤية، جنباً إلى جنب مع برنامج UpGrads Pro، البرنامج التكميلي الذي تم تطويره بالشراكة مع هيئة الدواء المصرية.

فمن خلال UpGrads Pro تقدم "أوبيلا مصر" الدعم لطلاب الصيدلة في عامهم الدراسي الأخير عبر التدريب العملي المباشر في المبيعات والتسويق، وتبادل الوظائف متعدد الأدوار، والإرشاد الموجه، في ضوء القرار الصادر من الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم 967 لسنة 2023 بتاريخ 29/5/2023 بخصوص إصدار اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز).

ومنذ انطلاقه وحتى الآن، ساهم برنامج UpGrads Pro في دعم 77 طالب صيدلة من مختلف الجامعات المصرية خلال استكمالهم لسنة التدريب الإلزامية. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتميز، تضمن "أوبيلا" تأهيل خريجي البرنامج للانتقال في مستقبلهم المهني الواعد الذي يتخطى مجرد حصولهم على الشهادة الجامعية، ليبدأوا مسيرتهم المهنية متمتعين برؤية واضحة، وثقة، مع استعدادهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.

ويجسد البرنامجان معًا التزام "أوبيلا" المتواصل ببناء قدرات ومهارات الشباب المصري في القطاع الدوائي، وضمان استدامة القوى العاملة، فضلًا عن المهمة الرئيسية للشركة والمتمثلة في "وضع الرعاية الصحية بين يديك".

تُسهم شركة "أوبيلا" في إعادة تشكيل مفهوم الرعاية الصحية الذاتية في مصر، عبر رؤيتها المبتكرة التي تهدف لجعل الرعاية الصحية الذاتية أمراً بسيطاً كما يجب أن يكون، وانطلاقاً من مهمتها العالمية وطموحها المحلي، تقدم "أوبيلا" منتجات تحمل علامات تجارية موثوقة، مثل: تيلفاست، ودوليبران، وبرونشيكوم، وإنتيروجيرمينا، ومالوكس، ونازاكورت، وماكسيلّاز، وبيسولفون وبسكوبان، والتي تخدم ملايين المستهلكين سنوياً. وعلى مستوى الجمهورية، تستثمر "أوبيلا" في تطوير الشباب، وتوسيع نطاق توافر الرعاية الصحية، وتعزيز التفاعل الرقمي لتلبية الاحتياجات اليومية الفعلية لملايين البشر.

عن أوبيلا

أوبيلا هي الشركة الرائدة في مجال الرعاية الذاتية، وتمتلك ثالث أكبر محفظة منتجات على مستوى العالم في سوق الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، تشمل الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية. تتمثل رسالتنا في أن نضع الصحة بين يدي البشر، عبر جعل الرعاية الذاتية بسيطة كما ينبغي أن تكون — لأكثر من نصف مليار مستهلك حول العالم، والعدد في تزايد مستمر.

تمتلك الشركة 100 علامة تجارية محبوبة ومفضلة لدي المستهلك، وفريق عالمي يضم أكثر من 11,000 موظف، و13 موقع تصنيع على أعلى مستوى، إلى جانب 4 مراكز متخصصة في البحث العلمي والابتكار. يقع المقر الرئيسي للشركة في فرنسا، وتفخر أوبيلا بأنها الجهة المصنّعة للعديد من العلامات التجارية الأكثر شعبية على مستوى العالم، بما في ذلك: تيلفاست، ودوليبران، وبرونشيكوم، وإنتروجرمينا، ومالوكس، ونازاكورت، وماكسيلّاز، وبيسولفون وبسكوبان.

وبحصولها على شهادة B Corp في العديد من الأسواق، تلتزم أوبيلا بالمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر صحة للبشر والكرة الأرضية ككل.

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