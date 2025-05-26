دبي: أعلنت زوهو، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومقرها الإقليمي دبي، اليوم عن إطلاق Ulaa Enterprise، متصفحها المؤسسي الآمن الجديد، والمصمَّم خصيصاً لمساعدة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وسط تصاعد التهديدات الإلكترونية، ولا سيما هجمات التصيّد الاحتيالي التي باتت تُعد من أكثر التحديات السيبرانية انتشاراً في المنطقة.

ومع توجه المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو اعتماد الحلول السحابية، أصبح المتصفح هو مساحة العمل الرئيسية – وأيضاً أكبر نقاط التعرّض للهجمات السيبرانية. ويأتي متصفحUlaa ليؤمّن هذا المدخل الحيوي من خلال تضمين الحماية مباشرةً داخل المتصفح، مما يلغي الحاجة إلى أدوات أطراف خارجية معقدة أو بيئات افتراضية إضافية. ويعزز المتصفح قدراته الأمنية من خلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بمحرك "زيا" Zia الخاص بزوهو، والذي يوفر طبقة إضافية من الحماية الذكية. كما يضم نظام "زيرو فيش" ZeroPhish المدمج، الذي يحلل عناوين الروابط وسلوك الصفحات الإلكترونية في الوقت الفعلي، لاكتشاف محاولات التصيّد الاحتيالي ومنعها قبل أن يتفاعل المستخدم مع الروابط الخبيثة. ويقوم "زيا" أيضاً بتصنيف المحتوى غير الآمن وتنقيح الصفحات تلقائياً، مما يخلق تجربة تصفح أكثر أماناً وتوافقاً مع المعايير، دون التأثير على إنتاجية الموظفين.

وقال ساران بي باراماسيفام، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نادراً ما تفكر الشركات في الاستثمار في متصفحات مدفوعة كجزء من استراتيجيتها الأمنية، إلا أن الارتفاع الحاد في الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ولا سيما تلك الناجمة عن التصفح غير الآمن – بدأ يُغيّر هذا المفهوم. لقد صُمم متصفحUlaa Enterprise خصيصاً للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز خط الدفاع الأول لديها، وتحسين مستوى الوقاية السيبرانية، وحماية بياناتها وثقة عملائها على حد سواء".

وبحسب مؤسسة "جارتنر"، من المتوقع أن تعتمد 25% من المؤسسات حول العالم واحدة على الأقل من تقنيات المتصفحات المؤسسية الآمنة (SEB) بحلول عام 2028، كجزء مكمّل لاستراتيجياتها الحالية في الوصول الآمن عن بُعد وحماية أجهزة المستخدمين.

يوفّر متصفحUlaa لفرق تقنية المعلومات والأمن السيبراني رؤية شاملة وتحكّماً دقيقاً في أنشطة التصفح داخل المؤسسة. حيث يمكن للمسؤولين تحديد السياسات الأمنية مركزياً، وتقييد عمليات التنزيل والإضافات، ومراقبة سلوك المستخدمين، وتطبيق القواعد على مختلف الأقسام أو مجموعات المستخدمين – وكل ذلك من خلال لوحة تحكم موحّدة. وتعمل آليات منع فقدان البيانات المدمجة على ضمان عدم مشاركة أو نسخ أو تنزيل المعلومات الحساسة دون تفويض، في حين تتيح سجلات التدقيق التفصيلية والمراقبة اللحظية للفرق التدخل السريع والحاسم عند رصد أي تهديدات محتملة.

تم تصميمUlaa ليلبي احتياجات جميع مستويات المؤسسة، موفّراً تجربة سلسة لكل من فرق تقنية المعلومات والموظفين على حد سواء. و يتميّز بسهولة التفعيل مع متطلبات تقنية بسيطة، ونشر خفيف، وتطبيق فوري للسياسات دون الحاجة إلى بنى تحتية افتراضية معقّدة.

ويعتمد المتصفح على إطار عمل "كروميوم"، ما يوفّر واجهة مألوفة للمستخدمين، إلى جانب تطبيق فحوصات أمان محلية مدمجة تضمن السرعة والحماية. كما يوفر Ulaa دعماً كاملاً عبر جميع المنصات، ويعمل بكفاءة على مختلف أنظمة التشغيل المكتبية والمتحركة، بما في ذلك آندرويد وأيزو.

يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه Ulaa زخماً متسارعاً، حيث ارتفع عدد مرات التنزيل والمستخدمين النشطين شهرياً بمعدل 2.5 مرة منذ عام 2023، مما يعكس تزايد الطلب العالمي على حلول تصفّح آمنة ومُرتكزة على الخصوصية.

يُمكّن المتصفح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحديث بنية أمان المتصفح بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة. فهو يُغني عن الحاجة إلى العديد من أدوات الحماية الخارجية، ويقدّم حماية مدمجة محلياً تتميّز بالتكامل الكامل، وسهولة الإدارة، والاستجابة الفعّالة لمواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة.

يتوفرUlaa Enterprise بصورة فورية للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

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