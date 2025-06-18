القاهرة، في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي، أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق منصة يو آي باث (UiPath)، الرائدة عالميًا في مجال حلول الأتمتة الذكية، بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر، هي مزوّد حلول عالمية، وابتكارات، وحلول استشارية. تعمل الشركة مع أبرز شركاء التكنولوجيا لتزويد الشركات والمؤسسات بأفضل الحلول التقنية المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، بهدف تسريع وتيرة الأتمتة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المصرفية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام بنك نكست بتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، ورفع جودة تجربة العملاء، ودعم استراتيجية البنك الشاملة للتحول الرقمي والنمو المستدام.

وفي هذا السياق، أعرب هشام دعبس، رئيس مجموعة أول للدعم في بنك نكست، عن سعادته بتشغيل منصة يو آي باث (UiPath) بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر لتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات البنكية، مشيرًا إلى النتائج المثمرة لتبني الحلول الابتكارية المقدمة في إطار هذا التعاون، والمتمثلة في تحسين الأداء المؤسسي لإدارة العمليات الداخلية بفعالية ودقة وسرعة تماشيا مع رؤية البنك نحو المرونة في التطوير سعيا لتقديم تجربة مميزة لعملاء بنك نكست ، وأضاف دعبس أن تلك الاتفاقية أثمرت عن فتح افاق جديدة للاستخدامات المتطورة لمنصة الاتمتة الرائدة عالميا وتعظيم دور هذه الشراكة للاستفادة بالنماذج العالمية للنهوض بالقطاع المصرفي المصري، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مما يمهد الطريق لمواصلة الابتكار والنمو بالمستقبل.

ومن جانبه قال أشرف الزرقا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة يو آي باث (UiPath)، "نحن متحمسون لتحقيق إنجاز كبير لشركة يو آي باث (UiPath) في مصر من خلال إطلاق الأتمتة الذكية في بنك نكست – وهو من أسرع حالات التبني التي شهدناها، حيث تمكن البنك من تشغيل المنصة والاستفادة منها خلال فترة زمنية وجيزة، بدعم استثنائي من الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي للبنك وفريق القيادة، بالإضافة لمجهود والتزام فريق العمل المتميز بالبنك". وأضاف أشرف الزرقا "تركز المرحلة الأولى على تحويل بعض العمليات الخلفية وتعزيز تجربة العملاء. وهذا يمهّد الطريق لمزيد من الابتكار، بينما يسعى بنك نكست للنمو بخدمات مرنة وموجهة للعملاء. نحن فخورون بدعم رحلتهم نحو المزيد من الكفاءة – والمستقبل يحمل فرصًا هائلة مع الأتمتة العاملة (Agentic Automation) في الأفق."

وصرّح محمد مسعد، مدير إدارة الأتمتة الذكية وتحليل البيانات بشركة بى.ام.بى فرع مصر، قائلاً: "بصفتنا شريكًا استراتيجيًا في مجال الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي لعملائنا في مصر والشرق الأوسط، نفخر بشراكتنا مع بنك نكست في هذا المشروع المحوري. نؤكد التزامنا المستمر بتقديم الدعم الاستشاري للبنك في رحلته نحو الأتمتة الذكية، والتي بدأت بفضل توجه بنك نكست الاستباقي نحو الأتمتة منذ اليوم الأول، مما أتاح دمج التكنولوجيا بكفاءة وتسريع تمكين المنتج وإظهار قيمة الحلول لفرق العمل. وأضاف مسعد نحن على يقين بأن الأتمتة الذكية ستقود تحولًا في القطاع المصرفي المصري نحو السرعة والابتكار والنمو. نتطلع إلى المستقبل لتوسيع نطاق الأتمتة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبناء على إنجازاتنا مع منصة يو آي باث الرائدة، بهدف أن نكون روادًا نمكن شركاءنا من قيادة التغيير لا مجرد مواكبته. نحن متحمسون للمستقبل وملتزمون بإيجاد أفضل السبل لتطبيق الأتمتة."

وفي هذا الإطار، يواصل بنك نكست تنفيذ خطة طموحة لأتمتة عدد من العمليات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء، والاستمرار في ريادة الابتكار المصرفي في السوق المصري.

عن بنك نكست:

تأسس بنك نكست المعروف سابقًا باسم aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه.

في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمسة مليارات وثلاثة جنيهات مصرية، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

وبناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 تم الموافقة على زيادة رأس المال ليصل إلي خمسة مليارات واربعمائة مليون وستة جنيهات مصرية.

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعاً من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقًا للمعايير المصرفية الإسلامية.

ويقوم البنك بتقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (35) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وجاري افتتاح فرعين جدد خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تح ظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) وم نصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، ال بنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

-انتهى-

#بياناتشركات