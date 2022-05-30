أطلقت شركة مجمع لايفات للتعامل الالكتروني ش.ذ.م.م، إحدى شركات مجموعة UBitc (يوبيتك)، المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مشروع لايفات فيرس، الذي يعتبر نواة وأفق جديد لمستقبل الانترنت. وبعيدًا من أن يتم بناء لايفات فيرس كامتداد للعبة فيديو، تم ابتكار لايفات فيرس لتحقيق ما يمكن رؤيته في الأفق لمستقبل الإنترنت والفرص الهائلة في دمج أفضل التجارب الرقمية والواقعية.

يتميز لايفات فيرس والذي تم البدء بالعمل به من ثلاث سنوات بشموله مختلف قطاعات الأعمال و الترفيه والفعاليات، و احتوائه على العديد من الخدمات الّتي تدعم صناعة المحتوى الإبداعي و تطويره، كما ستسمح لروّاد هذا العالم من أصحاب أعمال و مستخدمين للعمل على زيادة تفاعلهم و اكتساب الكثير من الفوائد، من معرفة و تجارب جديدة، و ترفيه، كما سيدعم سعيهم لكسب المال سواء كان بالاستثمار في العقار الرقمي، أو بالرموز الغير قابلة للاستبدال من خلال عملة لايفات فيرس الرقمية الافتراضية (لايفا توكن).

ويجدر الإشارة الى أن الشركة قد انتهت من تصميم جهاز نظارات الواقع الافتراضي الخاص بها (Livaat VR Headset)، والّذي سيتم اطلاقه قريبًا في الأسواق، حيث سيسمح للمستخدم بالدخول لعالم لايفات فيرس بما يضمن كفاءة التجربة و سهولتها و بمنتهى المرونة. أضف الى ذلك، بأن مجموعة يوبيتك في المراحل النهائية لتشغيل أحدث ستوديو في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لخدمات إنتاج المحتوى ثلاثي الأبعاد الخاص بالعالم الافتراضي والواقع المعزز و المؤثرات المرئية و السينمائية.

و قد اختارت الشركة ان يكون مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تتميز به الإمارات بشكل عام و إمارة دبي على وجه الخصوص كبيئة استثمارية مميزة و جاذبة على مستوى العالم، كما يميزها أيضاً الشغف الكبير لإطلاق و تمكين الطاقات البشرية في المشاريع الريادية و الأفكار الإبداعية الّتي تحاكي المستقبل، و قد تم اختيار مقر الشركة التقني والأعمال البرمجيّة في الأردن كونها تمتلك أمهر العقول و الكفاءات في مجال تكنولوجبا المعلومات و ريادة الأعمال.

صمم لايفات فيرس ليقدم أفضل ممارسة لدمج التجارب المادية الواقعية والرقمية الافتراضية، من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة في عالم الإنترنت. نحن في لايفات فيرس عازمون على إبراز تجربة رقمية عالمية ملهمة و مذهلة باستخدام أحدث التطورات التكنولوجية. يمتلك فريق لايفات فيرس خبرة كبيرة، ومعرفة واسعة بقطاع التكنولوجيا، و حرص شديد لإنجاح و تطوير لايفات فيرس.

لايفات فيرس، هو أحدث أفق مبتكر لدمج أروع الممارسات الرقمية و الواقعية، قم بزيارتنا .https://livaatverse.com

#بياناتشركات

- انتهى -