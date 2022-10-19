سيساهم حل "فيناسترا" للخدمات المصرفية للشركات في إحداث نقلة نوعية في كفاءة أداء خدمات التجارة وإدارة النقد لعملاء مصرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI Bank) في تونس

دبي، الامارات العربية المتحدة - أعلنت "فيناسترا" اليوم بأن مصرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)، وهو بنك ضخم متخصص في الخدمات المصرفية للشركات ويقع مقره في تونس، قد اختار حل "فيوجن كوربوريت تشانلز" (Channels Corporate Fusion) من "فيناسترا" لدعم أنشطة التمويل التجاري وإدارة النقد لديه. إن عروض ومزايا الخدمات المصرفية الرقمية الأفضل في فئتها المتاحة من خلال هذا الحل ستساهم في تحسين تجربة العملاء، وخاصة بالنسبة لعملاء البنك من الشركات، وترسيخ حضوره كشركة رائدة في سوق المعاملات المصرفية.

وقالت نادية مصلح، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مصرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)، "يتميز حل "فيوجن كوربوريت تشانلز" (Channels Corporate Fusion) من "فيناسترا" بقدراته المثبتة التي تدعم النمو والتحول الرقمي للخدمات المصرفية للشركات. كما أن الأتمتة الشاملة لخدمات النقد والتجارة ستمكّن عملائنا من تنمية أعمالهم من خلال تجربة تعامل رقمية عالية الجودة. نتطلع إلى بلوغ مستوى جديد من رضا العملاء بالاستفادة من خبرة "فيناسترا" ومعرفتها بسوق الخدمات المصرفية للشركات".

ويشار إلى أن "فيوجن كوربوريت تشانلز" (Channels Corporate Fusion) هي عبارة عن منصة مصرفية رقمية لها حضورها ومكانتها في القطاع وتوفر مستوى عالياً من كفاءة الأداء عبر الخدمات المصرفية للشركات. كما يتيح الحل بوابة أحادية وذكية بهدف توحيد خدمات التجارة والنقد وتمويل سلسلة التوريد والإقراض وخدمات الخزينة وجعلها أكثر سهولة للعملاء من الشركات، مما يضع في متناولهم القناة الرقمية التي يحتاجونها لتكوين رؤية شاملة حول أعمالهم، بحيث يمكنهم استخدامها عند الطلب ومن خلال أي جهاز يرغبون به.

من جانبه قال كمال خوري، المدير العام لقطاع الإقراض في "فيناسترا" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، "بصفته أحد أكثر البنوك التونسية المتميزة برؤيتها التطلعية بعيدة المدى ويمتلك منصة راسخة للخدمات المصرفية للشركات، فإن مصرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) اليوم يمهد الطريق نحو التحول الرقمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في تونس." وأضاف بالقول، "بفضل بنية الخدمات المصرفية المفتوحة لدينا، والتي تتيح التكامل السلس، فنحن نتطلع إلى مساعدة مصرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) على تحسين عملياته وتحقيق النمو للبنك وعملائه من الشركات على حد سواء."

يتم تثبيت وتشغيل هذا الحل بالتعاون مع شريك "فيناسترا" ’تيسيليت" (Tesselate).

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نبذة عن فيناسترا:

فيناسترا هي المزود الرائد عالمياً لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، والتي أطلقت في العام 2017 المنصة البرمجية المفتوحة المتميزة للابتكار FusionFabric.cloud. تشمل خدمات فيناسترا مؤسسات من جميع الأحجام، حيث تقدم حلولاً وخدمات حائزة على الجوائز التقديرية تشمل الإقراض والمدفوعات والخزينة وأسواق رأس المال والبيع بالتجزئة والخدمات المصرفية الرقمية للبنوك، وذلك بهدف دعم العلاقات المصرفية المباشرة وتحقيق النمو من خلال قنوات التوزيع غير المباشرة، مثل التمويل المضمّن ومنصة "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS). إن ما تتسم به "فيناسترا" من نهج عمل ذات نظرة بعيدة المدى والتزامها الراسخ بتعزيز التمويل المفتوح وعلاقات التعاون والتآزر، هو ما يجعلها شركة موثوقة من قبل ما يقارب 8,600 مؤسسة، بما فيها 90 مؤسسة من كبرى وأبرز البنوك العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: finastra.com.

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