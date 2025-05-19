وائل خوري: في عام 2024، قامت تتراباك ويونيبورد بتركيب وتشغيل أول خط إنتاج لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة في مصر، بطاقة استيعابية قدرها 8,000 طن سنويًا وباستثمار بلغ 2.5 مليون يورو .

مشروعات واعدة لإعادة تدوير مادة PolyAl لضمان نظام بيئي قوي ومستدام

لضمان نظام بيئي قوي ومستدام هدفنا هو بناء ثقافة مجتمعية داعمة للاستدامة في مصر والمنطقة

القاهرة : أكد وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، ان الشركة قامت بتركيب وتشغيل أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة (UBC) في مصر في عام 2024، بالشراكة مع مصنع يونيبورد، المصنع الوحيد في مصر الذي يُعيد تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة UBC.

وكشف خوري أن قيمة الاستثمار المشترك بين تتراباك ويونيبورد بلغت نحو 2.5 مليون يورو، مشيراً إلى أن الخطة المبدئية تستهدف الوصول إلى الاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية البالغة 8,000 طن خلال خمس سنوات، نتوقع أن نحقق هذه القدرة قبل الموعد المحدد بفضل الدعم الفني والتقني المستمر من فرق العمل لدى الجانبين، خاصةً انه خلال شهور معدودة تم تجميع 2500 طن.

وحول اختيار يونيبورد شريكاً استراتيجياً، قال خوري: "يونيبورد هو المصنع الوحيد في مصر الذي يمتلك القدرة والبنية التحتية الكافية لإعادة تدوير الكميات الكبيرة اليومية من العبوات الكرتونية المستخدمة (UBC)، وقد تم تزويد المصنع بتقنيات متطورة لفصل مكونات الورق عن البلاستيك والألومنيوم وتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام."

كما أكد خوري حرص تتراباك على تفعيل جمع العبوات الكرتونية المستخدمة عبر قنوات مختلفة من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، حيث تعاونت تتراباك مع يونيبورد على تكوين فريق مخصص بالكامل للعمل على جميع قنوات تجميع عبوات UBC المستخدمة، ويعمل الفريق بشكل وثيق مع فريق الاستدامة في تتراباك لتفعيل المزيد من القنوات وجلب المزيد من العبوات المستخدمةمن جميع أنحاء مصر.

وأضاف أن هناك مصانع ورق أخرى تعمل حالياً على تجارب لاختبار إمكانية الدخول في مجال إعادة التدوير، لكن حتى الآن، يونيبورد هو المصنع الوحيد الذي يمتلك منظومة متكاملة وقابلة للاستدامة.

وأكد خوري على حرص تتراباك على دعم قطاع إعادة التدوير في مصر، مشددًا على أن شراكتهم مع يونيبورد لا تقتصر على تركيب خط إنتاج فحسب، بل تمتد لتساهم في تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، حيث أن تتراباك عملت خلال العام الماضي على تجارب واختبارات فنية مع شركات إعادة التدوير الأخرى، مع التركيز على معالجة وإعادة تدوير مادة PolyAl لاستخدامها في صناعة الأطواق واختبار حاجة السوق لهذه المادة، ولا يزال العمل جارياً على هذا المشروع وسيتم الاعلان عن التحديث قريبًا.

وأوضح خوري أن تتراباك تعتمد خطة واضحة للاستدامة تركز على الالتزام بحماية الطعام، وحماية الناس، وحماية كوكب الأرض، مضيفاً: "لدينا أربع أولويات واضحة توجه أنشطتنا: دفع الحلول الدائرية، إزالة الكربون من أنظمة الغذاء، المساهمة في أنظمة غذائية مرنة، وحماية واستعادة التنوع البيولوجي.

كما أشار الى ان شركة تتراباك العالمية تستثمر ما يصل إلى 40 مليون يورو سنويًا لزيادة جمع وإعادة التدوير على مستوى العالم، بالإضافة إلى 100 مليون يورو سنويًا في البحث والتطوير من أجل عبوة أكثر استدامة، مؤكداً ان منذ عام 2010 ساهمت تتراباك العالمية في مضاعفة عدد المنشآت التي تعيد تدوير العبوات من 40 إلى أكثر من 200 منشأة تغطي أكثر من 70 دولة.

واختتم خوري تصريحاته قائلاً: "نحن لا نطمح فقط إلى تعزيز جمع وإعادة تدوير عبوات المشروبات، بل نؤمن بضرورة بناء ثقافة مجتمعية تدعم الاستدامة على كافة الأصعدة، وشراكتنا مع يونيبورد، المُفعلة منذ العام الماضي، هي مجرد بداية، وسنواصل العمل على توسيع نطاق المبادرات لتحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لمصر والمنطقة."

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