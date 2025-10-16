أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، عن إطلاق UAEComply.360°، وهو إطار عمل شامل لتمكين الامتثال، مصمم لمساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات على التوافق بسرعة مع سياسات الأمن السيبراني الوطنية سواء المنشورة أو المحدثة مؤخراً من قبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإصدار 2.0 لمعيار ضمان المعلومات في دولة الإمارات.

وكان مجلس الأمن السيبراني أصدر رسمياً مجموعة جديدة من سياسات الأمن السيبراني الوطنية، والتي أقرها مجلس الوزراء. وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز المرونة السيبرانية في جميع القطاعات، كما أنها تُعد، إلى جانب تحديثات الأطر الرئيسية الحالية، بالغة الأهمية للمؤسسات التي تسعى جاهدة للتعامل مع مشهد الأمن السيبراني المتطور بفعالية وكفاءة.

وفي تعليقه على إطار العمل هذا، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: "تُمثل سياسات الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء الإماراتي إنجازاً هاماً في سياق التزامنا بتعزيز منظومة الدفاع الرقمي للدولة. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة التاريخية على تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني فحسب، بل إنها تُعزز أيضاً جهودنا الرامية إلى حماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المرونة السيبرانية، وتعميق التعاون الدولي. وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ستُمكّننا هذه السياسات من مواجهة التهديدات الناشئة بفعالية عالية، والحفاظ على مكانتنا الرائدة في طليعة الابتكار في العصر الرقمي."

وفي ضوء سياسات الأمن السيبراني الوطنية التسع الصادرة حديثاً، بما في ذلك أمن تبادل البيانات، والتشفير، وأمن الذكاء الاصطناعي، وأمن السحابة، تواجه المؤسسات تعقيدات متزايدة، وأطر عمل متداخلة، وضعفاً في وضوح مواءمة الضوابط المختلفة. ويعالج إطار عمل UAEComply.360° هذه التحديات بشكل مباشر من خلال تحويل جهود الامتثال المجزأة إلى نموذج حوكمة متكامل وقابل للقياس ومستدام.

من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "مع الإعلان عن الإصدار 2.0 المُحدّث لمعيار ضمان المعلومات في دولة الإمارات، وسياسات الأمن السيبراني الوطنية الجديدة، ستكون المؤسسات بحاجة إلى مسار أسرع وأكثر تنظيماً للامتثال. ويوفر UAEComply.360° ذلك المسار، من خلال نهج موحد وقابل للتخصيص، يجعل الامتثال قابلاً للتحقيق والتوسع والتدقيق".

هذا ويُعزز إطلاق UAEComply.360° التزام شركة سيبكس القابضة كجهة وطنية فاعلة في مجال الأمن السيبراني والمادي. وتُمكّن الشركة المؤسسات العامة والخاصة من تحويل الامتثال من متطلب تنظيمي إلى ميزة استراتيجية، من خلال تقديم نموذج قابل للتكرار ومُوجّه نحو النتائج.

