أبوظبي: أعلنت وزارة التجارة الخارجية انضمام TRUNK، وهي شركة تكنولوجية صينية رائدة في مجال حلول القيادة الذاتية وشبكات الشحن المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم TRUNK، التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقراً لها، بتأسيس مقر إقليمي في دولة الإمارات، لتوسيع نطاق حلولها اللوجستية الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد شركة TRUNK من أبرز الشركات الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا، إذا تم تصنيفها ضمن فئة "العمالقة الصغار" من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين. تقديراً لقدراتها الابتكارية وإمكانياتها التقنية العالية.

ومن المقرر أن يضم المقر الإقليمي للشركة في دولة الإمارات، الذي تعتزم إطلاقه في عام 2026، أقساماً متخصصة بالمبيعات والتشغيل والصيانة، إلى جانب خطوط لتصنيع أنظمة الشاحنات ذاتية القيادة. كما تستهدف TRUNK تسليم 2000 شاحنة ذكية مزودة بأنظمتها الداعمة لعملائها في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: "إن توسع شركة TRUNK في دولة الإمارات من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال المزدهرة في الدولة، والتي تتميز بمرونتها ودعمها للمستثمرين، وتواصل الإمارات استقطاب الشركات العالمية المبتكرة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب معاليه عن ثقته بأن الخبرات الريادية لشركة TRUNK في مجال القيادة الذاتية ستسهم في تعزيز تطور قطاع الخدمات اللوجستية المتطور في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها دولةً رائدةً في مجالات النقل الذكي والتصنيع المتقدم، كما أكد أن استثمارات الشركة ستدعم جهود الدولة في تطوير قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، قال البروفيسور تشانغ تيانلي، الرئيس التنفيذي لشركة TRUNK: "إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما توفره من بيئة أعمال داعمة يجعلانها مركزاً مثالياً لعملياتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الدولة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة من خلال تقديم حلولنا الذكية والمستدامة في مجال الشحن".

وتقدم TRUNK حلولاً متكاملة للقيادة الذاتية في قطاع الشاحنات الثقيلة، وتشمل خدماتها العملاء في مجالات الموانئ والتعدين والخدمات اللوجستية. وفي إطار عملياتها في الدولة، تتوقع الشركة توفير من 100 إلى 150 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتركز في مجالات تطوير الأعمال، والتسليم والتشغيل، والبحث والتطوير.

يشار إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الت انطلقت في عام 2022، تُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى جذب الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار ويسرّع من وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن يسهم انضمام شركة TRUNK إلى المبادرة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجالات الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

