"جي إي إيروسبيس" ستقدم مجموعة شاملة من خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لست محركات من طراز CT7-2E1 تُشغل ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز AW189 خاصة بهليكوبتر الخليج

الاتفاقية تدعم رؤية الشركتين بتعزيز السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي عبر قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وخارجها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جي إي إيروسبيس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GE) وشركة هليكوبتر الخليج (GHC)، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران التجاري ومقرها قطر، عن توقيعهما اتفاقية خدمات TrueChoice لصيانة وإصلاح وعمرة ست محركات من طراز CT7-2E1 تُشغّل ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز AW189. وتشمل الاتفاقية أيضاً توفير محركات بديلة من "جي إي إيروسبيس" للحد من توقف العمليات التشغيلية للطائرات.

تجمع الاتفاقية بين خبرة "جي إي إيروسبيس" الواسعة في مجال الصيانة وخدماتها القابلة للتخصيص عبر دورة حياة المحرك. وقد تم تصميم هذه الحلول لضمان توافر المحركات وتوقع وإدارة تكاليف صيانتها بفعالية. ومع تنامي قدرات "جي إي إيروسبيس" في مجال البيانات والتحليلات، تلبي خدمات TrueChoice الأهداف التجارية والمالية للمشغلين مع مرونة أكبر في نقل المخاطر وخيارات الدفع.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد الهلال، من شركة "هليكوبتر الخليج": "يؤكد توقيع هذه الاتفاقية في معرض دبي للطيران تركيزنا المتواصل على السلامة والموثوقية والاستعداد لإنجاز المهام لعملائنا في قطاع الطاقة. ويعد اختيارنا لبرنامج خدمات TrueChoice من ’جي إي إيروسبيس‘ استثماراً مباشراً في التميز التشغيلي لأسطولنا. فهو يضمن أن طائراتنا الهليكوبتر من طراز AW189، المزودة بمحرك CT7-2E1، ستحافظ على أقصى درجات الجاهزية، وستواصل أداء مهامها الحيوية بعيدة المدى بأعلى معايير السلامة الجوية وسلامة المحركات".

من جانبه، قال سليم مسلم، نائب الرئيس الإقليمي لشركة "جي إي إيروسبيس": "تساهم اتفاقية خدمات TrueChoice مع شركة هليكوبتر الخليج، المشغل الذي يركز على السلامة والتميز التشغيلي، في إرساء الأساس لمستوى جديد من صيانة المحركات ودعم مشغلي طائرات الهليكوبتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز التزامنا الراسخ بتقديم أعلى مستويات الخدمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في المنطقة. ونفخر بالتعاون مع هذه الشركة، ونتطلع إلى تقديم خدمات عالية الجودة لها والحد من أعباء الصيانة والانقطاعات في الخدمة، ودعم توفر المحركات اللازمة لأسطولها من طائرات أيه دبليو 189".

تتمتع عائلة محركات CT7/T700 من "جي إي إيروسبيس" بأكثر من 100 مليون ساعة طيران على منصات مدنية وعسكرية في جميع أنحاء العالم، وتعد الخيار المفضل للعملاء الذين يشغلون طائرات AW189. وقد أثبت محرك CT7-2E1 جدارته من خلال أداء عمليات موثوقة في بيئات قاسية وبحرية، حيث يعتبر من المحركات الأقل وزناً، والأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود، ويتمتع كذلك بمزايا أفضل من ناحية تكاليف الصيانة مقارنةً بالمحركات الأخرى في هذه الفئة.

نبذة عن "جي إي إيروسبيس":

تُعد "جي إي إيروسبيس" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) شركة عالمية رائدة في مجال الدفع والخدمات والأنظمة في مجال الطيران، ولديها قاعدة مجمعة تضم ما يقرب من 49000 محرك لطائرات تجارية و29000 محرك لطائرات عسكرية. وبفضل فريق عالمي يضم 53000 موظف يستندون في العمل إلى إرث عريق يمتد لأكثر من قرن من الإبداع والتعلم، تلتزم شركة "جي إي إيروسبيس" بالابتكار في مستقبل الطيران ومساعدة الناس على السفر وإعادتهم إلى ديارهم سالمين. تعرف على المزيد حول كيفية قيام شركة "جي إي إيروسبيس" وشركائها بتعريف مفهوم الطيران اليوم وغداً ومستقبلاً من خلال زيارة: www.geaerospace.com .

-انتهى-

