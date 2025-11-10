الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس AG ، ومايكل بيتر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيمنس موبيليتي يشهدون إزاحة الستار عن قطار فيلارو عالي السرعة للجمهور المصري لأول مرة

المساهمة في تحقيق رؤية مصر الطموحة لإقامة شبكة مستقبلية للسكك الحديدية: المشروع العملاق الذي تنفذه سيمنس موبيليتي يحرز تقدمًا بارزًا على أرض الواقع

القاهرة، مصر – تمكنت سيمنس موبيليتي من تحقيق إنجاز جديد في إطار تطوير مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر. فخلال مراسم الافتتاح الرسمية لمعرض TransMEA 2025، أكبر معرض ومؤتمر إقليمي لحلول النقل الذكي واللوجستيات في الشرق الأوسط وأفريقيا، كشفت الشركة النقاب عن قطار فيلارو السريع لأول مرة للجمهور المصري في منطقة العرض الخارجية للمعرض الإقليمي الهام. في نفس اليوم، استكمل قطار ديزيرو الإقليمي أول اختبار تشغيلي له على مسار السكك الحديدية الذي تم استكماله مؤخرًا بالقرب من مستودع السادس من أكتوبر بمنطقة غرب القاهرة.

شهد الحدثين البارزين معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إلى جانب السيد/رولاند بوش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس AG، والسيد/مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين.

يعكس ذلك رؤية مصر الطموحة التي تستهدف إقامة واحدة من أكبر شبكات القطار الكهربائي السريع في العالم، كما يؤكد التزام سيمنس موبيليتي بتطوير حلول تنقل مستدامة ومتكاملة يتم تصميمها خصيصًا لتناسب البيئة والظروف المصرية. تجدر الإشارة أن شبكة القطار الكهربائي السريع يتم تطويرها بالشراكة مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات.

وبهذه المناسبة، صرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: "إنّ الرحلة التجريبية الأولى لقطار ديزيرو الإقليمي، ووصول قطار فيلارو لمصر وعرضه في TransMEA، يشكلان معًا لحظة فارقة في استراتيجية البلاد للتحديث الشامل لقطاع النقل الوطني. فمن المتوقع أن تضع شبكة القطار الكهربائي السريع تعريفًا جديدًا وغير مسبوق لتجربة الركاب في البلاد، فضلًا عن دورها الكبير في تقليل زمن الرحلات، وربط كبرى المدن المصرية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. إنّ هذا الحدث يؤكد التزامنا ببناء شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة ومستدامة تخدم أبناء الوطن، وتدعم نمو الاقتصاد المصري لأجيال قادمة."

من جانبه، أضاف طارق علي، الرئيس التنفيذي لسيمنس موبيليتي مصر: "إنّ استعراض قطار فيلارو السريع في لأول مرة في مصر، واختبار قطار ديزيرو الإقليمي يمثلان مصدر فخر لتحالف سيمنس موبيليتي المنفذ للمشروع، كما يجسدان إصرار مصر على إقامة شبكة قوية ومترابطة للسكك الحديدية عالية السرعة. هذا القطار أكثر من مجرد نموذج للتميز الهندسي، حيث يعتبر نقطة فارقة في جهود مصر لامتلاك شبكة حديدية أكثر استدامة وذكاءً وترابطاً. ولهذا الغرض تم تعديل قطار فيلارو لكي يلبي متطلبات التشغيل الخاصة بالبيئة المصرية، ودعم رؤية البلاد طويلة الأجل لنشر حلول التنقل المستدام."

يُعد فيلارو، القطار السريع والمتطور من سيمنس موبيليتي، جزءاً هامًا من شبكة السكك الحديدية عالية السرعة التي ينفذها تحالف سيمنس موبيليتي وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب. صُمم القطار للسفر بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة، بينما تبلغ سعته 489 راكباً. قامت سيمنس موبيليتي بإدخال عدة تعديلات على هذا القطار ليتحمل ظروف التشغيل الشاقة في البيئة الصحراوية في مصر، بفضل خبراتها العالمية التي تمتد لعقود في هذا المجال. وبالفعل تم تزويد فيلارو بتقنيات متقدمة لتحمل تأثير الرمال والحرارة والغبار أثناء تشغيله، مدعوماً بأنظمة قوية ومعززة للتبريد وفلترة الهواء، وهو ما يضمن امتثاله لأعلى معايير الاعتمادية وراحة الركاب حتى في أقسى الظروف الجوية.

أما قطار ديزيرو الإقليمي فيعتبر عنصرًا أساسيًا في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة في مصر، ويتضمن 94 قطارًا لتوفير رحلات إقليمية مريحة وسريعة ومستدامة. تم تصميم قطار ديزيرو الإقليمي خصيصًا ليتوافق مع الظروف المناخية في مصر، حيث يتسع كل قطار لـ 849 راكبًا، بالإضافة لتميزه بمجموعة من الخصائص والتجهيزات المتقدمة مثل تكييف الهواء، والمستوى الثاني من نظام إشارات ETCSلحماية القطار أثناء الرحلات، وتجهيزات خاصة لتسهيل ركوب ونزول مستخدمي الكراسي المتحركة. تصل السرعة القصوى لقطار ديزيرو الإقليمي عالي السعة إلى 160 كم/س، ويقدم خدمات نقل موثوقة وآمنة حتى في ظروف التشغيل الشاقة. وسيعمل أسطول قطارات ديزيرو على ربط المدن المصرية بكل كفاءة، مع تقليل زمن الرحلات، ودعم رؤية مصر لتوفير حلول تنقل مستدام وسريع.

تبلغ الأطوال الاجمالية للخطوط الثلاث لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر أكثر من 2,000 كيلومتر، وتربط جميع المدن الرئيسية في البلاد، وستكون متاحة لما يقرب من 90% من المصريين. وعند اكتمالها، ستكون سادس أكبر شبكة للقطارات عالية السرعة في العالم، فضلًا عن قدرتها على تقليص زمن الرحلات بشكل ملحوظ، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.

من ناحية أخرى يغطي عقد الصيانة الذي تنفذه سيمنس موبيليتي ويمتد على مدار 15 عاماً، كافة معدات شبكة القطار الكهربائي عالي السرعة في مصر، والتي تشمل 41 قطار فيلارو عالي السرعة، و94 قطار ديزيرو الإقليمي عالي السعة، و41 جرار من طراز «فيكترون»، لضمان التميز التشغيلي للشبكة على المدى الطويل. هذه الشبكة السريعة ستربط البشر والمجتمعات، مع تقليل زمن الرحلات بما يصل إلى 50%، كما تتيح لملايين الركاب رحلات أكثر أماناً واعتمادية وراحة. وخلال عرضه للمرة الأولى فيTransMEA 2025، سيتمكن زوار المعرض من القاء نظرة حصرية شاملة على قطار فيلارو، والذي من المنتظر أن يساهم في إعادة تشكيل تجربة السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد.

