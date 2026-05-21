لندن/دبي: أعلنت مجموعة TMF، الرائدة عالمياً في تقديم خدمات إدارة الأصول والخدمات المؤسسية وخدمات الامتثال، اليوم عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لتوفير خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية من مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب حصولها على ترخيص إضافي يسمح لها بالعمل كمزود معتمد للخدمات المؤسسية داخل المركز.

يتيح هذا التوسع للمجموعة مزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي كمزود للخدمات المؤسسية وإدارة الصناديق الاستثمارية على حدٍ سواء، ما سيمكّنها من دعم العملاء الراغبين في تأسيس شركاتهم والعمل داخل الركز، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية لمديري الأصول المحليين والدوليين العاملين فيه.

وتعزز هذه الخطوة حضور مجموعة TMF في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تتيح لها تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة عبر ولايات قضائية متعددة، كما تعزز دورها في المشهد المالي الإقليمي.

ويأتي هذا التوسع في وقت يواصل فيه مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كأحد المراكز المالية الرائدة عالمياً ومركز إقليمي لإدارة الثروات والأصول، فقد شهد المركز نمواً مطرداً في منظومته من الصناديق الاستثمارية، مدفوعاً بالطلب المتزايد من مديري الأصول العالميين والإقليميين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

بهذه المناسبة، قالت فريدة أزاريوه، رئيسة الخدمات المالية في مجموعة TMF لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "يُعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً رئيسياً، ويلعب دوراً محورياً في النمو المستمر لمنظومة الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. وإن قدرتنا على العمل من هذا المركز تتيح للمجموعة دعم عملائها بشكل أفضل، ليس فقط داخل المركز، وإنّما أيضاً أثناء توسعهم على المستوى الإقليمي. وهذه خطوة هامة تعزز حضورنا بفعالية أكبر في المنطقة."

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرّنا انضمام مجموعة TMF إلى مركز دبي المالي العالمي، بينما نواصل توسيع نطاق خدمات منظومتنا المالية وتعزيز عمقها. ومن شأن خبرة TMF في مجالي إدارة الصناديق الاستثمارية والخدمات المؤسسية أن تعزز أوجه الدعم المتاحة أمام مديري الأصول والشركات العاملة في المركز. إذ يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية واضحة ومنظومة تشغيلية متكاملة تتيح لشركات مثل مجموعة TMF تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها عبر ولايات قضائية متعددة. وإننا نتطلع إلى رؤية المجموعة تُقدّم خدماتها للمنطقة انطلاقاً من دبي."

