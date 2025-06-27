المشروع الجديد بتكلفة إجمالية تبلغ 345 مليون ريال سعودي سيدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير قدرات التصنيع المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستدامة

سيساهم خط الإنتاج السادس ( TM6 ) في تعزيز كفاءة التصنيع ورفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 120 ألف طن من المناديل الورقية

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "جذور لصناعة الورق"، التابعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، إحدى أكبر شركات تصنيع المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن وضع حجر الأساس لخط الإنتاج السادس (TM6)، وهو ثاني خطوطها الإنتاجية عالية السعة لتصنيع المناديل الورقية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة.

وحضر الفعالية الرسمية لتدشين المشروع ممثلون بارزون عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من بينها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب فريقي القيادة العليا في شركتي جذور ومبكو. وتبلغ قيمة الاستثمار في المشروع 345 مليون ريال سعودي، ومن المرتقب أن يعزز قدرات شركة جذور التصنيعية برفع السعة الإنتاجية السنوية إلى 120 ألف طن، حيث تعمل ماكينة الإنتاج الجديدة بسرعة 2,100 متر في الدقيقة.

ويدعم مشروع خط الإنتاج السادس مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية تتطلب مهارات متخصصة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وتتولى شركة "أندريتز إيه جي"، وهي مجموعة تقنية دولية مقرها النمسا وتختص في توفير المصانع والمعدات والخدمات والحلول الرقمية المتطورة، تصنيع وتوريد وتركيب ماكينة إنتاج المناديل الورقية خلال فترة 24 شهراً.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ مصعب المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة مبكو: "يؤكد إطلاق خط الإنتاج السادس ثقتنا الراسخة بالإمكانات الواعدة لمستقبل الصناعة في المملكة العربية السعودية. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، سيُعزز هذا التوسع دورنا ومساهماتنا في تمكين منظومة التصنيع المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة في قطاع المناديل الورقية."

ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات ووسائل التصنيع المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف البيئية الشاملة لشركة مبكو، بما في ذلك كفاءة استخدام الموارد وتقليل انبعاثات الكربون.

من جانبه، قال المهندس فيصل حداوي، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو: "لا تقتصر جهودنا في مبكو على بناء القدرات الإنتاجية فحسب، بل نعمل أيضاً على تعزيز القيمة والمرونة وترسيخ الثقة. ومن خلال خط الإنتاج السادس لإنتاج المناديل الورقية سنسرع استراتيجيتنا للنمو المستدام، ونعزز مساهمتنا في نمو الاقتصاد السعودي والأسواق الإقليمية."

وتؤكد شركة جذور التزامها بمواصلة الاستثمار في الابتكار الصناعي لتلبية الطلب المتزايد على منتجات المناديل الورقية عالية الجودة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن شركة جذور لصناعة الورق

شركة "جذور لصناعة الورق" هي شركة سعودية مختصة في تصنيع المناديل الورقية، وهي تابعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو). تأسست الشركة بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الورق والعناية الشخصية في المملكة، حيث تقدم للأسواق الإقليمية والدولية حلولاً عالية الجودة تراعي المعايير البيئية. وتعكس عملياتها رؤية شركة مبكو الشاملة للتميز وتحقيق الريادة الصناعية والابتكار والاستدامة.

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