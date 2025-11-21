دبي، الإمارات العربية المتحدة– تعمل شركة "داسو للطيران" على توسيع شبكة شركائها الاستراتيجيين في مجال التكنولوجيا من خلال تعاون جديد مع معهد الابتكار التكنولوجي (TII). وخلال معرض دبي للطيران 2025، وقّعت "داسو للطيران" ومعهد الابتكار التكنولوجي (TII) وأسباير (ASPIRE) – التابعان معاً لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC) اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تعزيز الابتكار في منتجات وحلول الجيل القادم في قطاع الطيران.

سيركز هذا التعاون على تطوير تقنيات نوعية تُسهم في تقدم مستقبل الطيران والدفاع. وتشمل المجالات الرئيسية للابتكار بما في ذلك المواد الشبحية، والأنظمة المستقلة، والوظائف المعززة بالذكاء الاصطناعي للطائرات، وأنظمة القياس بتقنية الترددات الراديوية (RF)، والاتصالات والأنظمة الآمنة لحماية البيانات والعمليات من التهديدات السيبرانية.

ستوفر اتفاقية التعاون هذه فرصاً لتطوير تقنيات رئيسية جديدة تلبي متطلبات قطاع الطيران العسكري بمستوى عالمي. كما ستدعم أهداف دولة الإمارات في مجالات الدفاع ومتعدد الميادين من خلال تقديم ابتكارات وحلول وطنية للمستخدمين المحليين، وتعزيز النظام الصناعي الوطني، وتوسيع الفرص في أسواق التصدير العالمية.

ومن خلال تعزيز القاعدة الدفاعية والتكنولوجية والصناعية لدولة الإمارات وخلق فرص جديدة للمواهب الإماراتية الشابة، ستسهم هذه المشاريع في تعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني في القطاعات الاستراتيجية، ودعم تطوير سلسلة قيمة سيادية للتقنيات الرئيسية بما يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات.

وقال إيريك ترابيي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران: "يجسد هذا التعاون بين داسو للطيران- الشريك الموثوق لدولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من خمسة عقود- ومعهد الابتكار التكنولوجي وأسباير إصرارا راسخا على تعميق أوجه التكامل بين أبرز مزودي التقنيات المحورية في المجال شديد الأهمية للبحث والتكنولوجيا، بهدف تطوير قدرات لمنتجات مبتكرة في المستقبل. إن داسو للطيران ملتزمة تماماً بإنجاح هذا التعاون الذي سيقدم منتجات وحلولاً تكنولوجية ذات قيمة عالية وسيادية، مع تعزيز كفاءات نخبة من المواهب المحلية لخدمة منظومة الطيران والدفاع في دولة الإمارات."

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "تمتلك التقنيات المتقدمة القدرة على إحداث تحول جذري في القطاعات الدفاعية والمدنية على حد سواء، بما يدفع عجلة التقدم والابتكار عبر مختلف الصناعات. وتعكس هذه الاتفاقية قدرة المعهد على تحويل أحدث مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية على أرض الواقع، مما يعزز مكانة

الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال البحث والتطوير. سنقود تطور قطاعي الطيران والدفاع وندفع حدود الابتكار في الصناعات الجوية، مع الإسهام في تنمية الكفاءات الوطنية وتمكين الجيل الجديد من قيادة الابتكارات التكنولوجية المستقبلية".

وقال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير: "يعكس هذا التعاون رسالة أسباير في قيادة مبادرات بحث وتطوير مؤثرة تعالج تحديات واقعية. ومن خلال الجمع بين البحث المتقدم والخبرة الصناعية، نُسرّع تطوير تقنيات رائدة تعزز ابتكار الطيران وتدعم مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في التقنيات المتقدمة."

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي:

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والمستدامة. ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tii.ae

للتواصل الصحفي:

جنان وريات: +971 50 471 3552 – jinan.warrayat@tii.ae

tii@edelman.com

نبذة عن أسباير:

تقود أسباير الابتكارات والتقنيات التحولية المستقبلية باعتبارها ركيزة تعزيز الابتكار لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي. تضطلع أسباير بدور محوري باعتبارها المحفز الرئيسي للبحث والتطوير في أبوظبي، حيث تعمل على ردم الفجوة بين الأبحاث المتطورة ومتطلبات مختلف القطاعات، وتوجيه استثمارات البحث والتطوير نحو مشاريع مؤثرة، وتعجيل الإنجازات من خلال تنظيم تحديات كبرى ومسابقات عالمية مكثفة. وتتعاون أسباير مع الجهات المعنية عبر مختلف القطاعات الصناعية والأكاديمية والتنظيمية، بالإضافة إلى الباحثين والمبتكرين من شتى المجالات والاقتصادات، لتسهيل تحقيق تقدم تكنولوجي ذو تأثير وحلول مستدامة.

لمزيد من المعلومات: https://www.aspireuae.ae/

نبذة عن داسو للطيران

سلّمت شركة "داسو للطيران" أكثر من 10,000 طائرة عسكرية ومدنية على مدى القرن الماضي – من بينها 2,700 طائرة "فالكون" – إلى أكثر من 90 دولة حول العالم، ما أكسبها خبرة راسخة ومعترفاً بها دولياً في تصميم وإنتاج وبيع ودعم مختلف أنواع الطائرات. بدءاً من مقاتلة "رافال" وصولاً إلى عائلة طائرات رجال الأعمال الفاخرة "فالكون"، والطائرات العسكرية من دون طيار، والأنظمة الفضائية. وفي عام 2024، سجّلت الشركة التي يبلغ عدد موظفيها 14,600 موظف إيرادات بلغت 6.2 مليار يورو.

