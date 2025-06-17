الإمارات العربية المتحدة، دبي: نظّمت أسوس ASUS، بالتعاون مع شريكتها MarsSys، فعالية "The Tech social"التي ركّزت على التعليم والابتكار، وجمعت الفعالية نخبة من صنّاع القرار والمؤثرين والمستخدمين النهائيين في قطاع التعليم، لمناقشة الدور المتغيّر للتكنولوجيا واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في البيئة التعليمية.

أُقيمت الفعالية مؤخرًا في فندق شيراتون جراند دبي بهدف رفع الوعي بالدور الهام للذكاء الاصطناعي في تحوّل قطاع التعليم، واستعراض دور التكنولوجيا في إعادة رسم ملامح تجربة التعلّم وتمكين مختلف أطراف المنظومة التعليمية. ومن خلال تقديم الحلول المصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات والمعلمين والطلاب، تواصل أسوس دعم القطاع عبر الحلول المبتكرة والموثوقة التي تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة الآمنة ذات الجودة المؤسسية، إلى جانب البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - ما يضمن توفير أدوات تعليمية متقدّمة وقابلة للتكيّف مع المستقبل في جميع المراحل الدراسية. ويشمل ذلك مجموعة أجهزة الكل في واحد (All-in- One) وأجهزة Chromebook المصمّمة لتحقيق الأداء العالي وسهولة الاستخدام في البيئات التعليمية.

تضمّنت الفعالية جلسة حوارية ثرية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في التعليم: صياغة مستقبل التعلّم"، شارك فيها عدد من أبرز الخبراء في قطاعَي التعليم والتكنولوجيا - حيث ناقشوا الاتجاهات الناشئة في دمج الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية الحديثة.

كما سلطت النقاشات الضوء على تبنّي الذكاء الاصطناعي في المدارس - لا سيما في ظل التحوّل من النموذج التقليدي للفصل الدراسي إلى بيئات تعليمية أكثر تكيّفًا ومرونة. فالذكاء الاصطناعي يتيح تخصيص تجربة التعلّم وفقًا لاحتياجات كل طالب مع الحفاظ على دور المعلّم في جوهر العملية التعليمية، كما يعزّز جاهزية الطلاب لمواجهة التحديات الواقعية ويفتح المجال أمام التعاون الموسع بين المدارس والمؤسسات.

وجرت أيضًا مناقشة قضايا الخصوصية والشفافية مع التأكيد على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تعزّز الروابط الإنسانية ولا تحلّ محل المعلّم. وبشكل عام، تناولت الجلسة نقاطًا محورية حول كيفية استعداد المعلمين والطلاب والمدارس لمواكبة مفهوم التعلم المتطور.

وفي هذا السياق، قال تولغا أوزديل، المدير التجاري الإقليمي لقسم الأنظمة (SYS) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META). لدى أسوس: "يغير الذكاء الاصطناعي ملامح التعلّم في قطاع التعليم، وفيما بدأت المدارس في دولة الإمارات بدمجه ضمن المناهج الدراسية، تواصل أسوس التزامها بتمكين المعلمين والطلاب والمؤسسات التعليمية من خلال الأدوات والحلول المتقدّمة التي تلبي متطلبات بيئات التعلّم الحديثة. سعدنا بالإقبال والتجاب الإيجابي مع فعالية The Tech Social، والذي يعكس التزام قطاع التعليم المتزايد بالتطور التكنولوجي."

ومن خلال شراكاتها، تلتزم أسوس بدعم قطاع التعليم وتوفير الحلول التكنولوجية المتقدّمة والموثوقة المصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع. وانطلاقًا من النجاح اللافت لفعالية "The Tech Social"، تخطّط الشركة لتنظيم فعاليات مماثلة مستقبلًا لتعزيز التواصل مع مجتمع التعليم والمساهمة في تمكينه.

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