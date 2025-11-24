القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، عن توقيع اتفاقية مع شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري. يُعد هذا التعاون أول شراكة من نوعها تربط بين قطاعي التأمين والعقارات، ويشمل كلًا من شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر، وشركة أليانز للتأمين - مصر، و “The Lighthouse” التابع لشركة ماونتن ڤيو أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية. وتعكس هذه الشراكة رؤية استراتيجية مشتركة تجمع بين خبرة أليانز بمصر الواسعة في مجال التأمين ونهج ماونتن ڤيو المبتكر في بناء مجتمعات سكنية ترتكز على جودة الحياة.

انطلاقًا من التزام الجانبين بتقديم تجربة عميل مميزة، يقدمان لأول مرة لعملاء القطاع العقاري تجربة متكاملة تربط بين الحماية المالية ونمط الحياة العصري، من خلال حضور أليانز بمصر الرقمي والميداني عبر مشاريع ماونتن ڤيو. تشمل الاتفاقية تقديم أليانز بمصر مجموعة متنوعة من منتجات التأمين على الحياة والممتلكات، وخاصة تأمين المنازل ومحتوياتها، وبرامج الادخار، والتعليم، والزواج، والتقاعد، إلى جانب تغطية أقساط العملاء المستحقة ضد خطر الوفاة.

أقيمت مراسم التوقيع بحضور كل من المهندس أحمد المرسي،رئيس مجلس إدارة شركة “The Lighthouse”، والسيد عمرو حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة “The Lighthouse”، والسيد تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، والسيد أحمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر، والسيد وائل عيد،رئيس قطاعات مبيعات الأفراد لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، والسيد ماجد شوقي، رئيس قطاع البيع الفردي المباشر والقنوات البديلة، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة، علق السيد/ وائل عيد، رئيس قطاعات مبيعات الأفراد لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر - قائلاً: "نفخر بتعاوننا مع ماونتن ڤيو من خلال “The Lighthouse”، والذي يجسد القيم المشتركة والالتزام المتبادل بين المؤسستين في تعزيز جودة حياة العملاء.، حيث تعكس هذه الخطوة الرائدة رؤية أليانز بمصر في تعزيز الشمول التأميني وخلق قيمة حقيقية لعملائها وشركائها من خلال تقديم تجربة متكاملة وسلسة تحت سقف واحد. فضلاً عن إعادة صياغة مفهوم الوصول إلى العملاء عبر قنوات توزيع غير تقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التأمين المصري ويمهد الطريق لشراكات مستقبلية تساهم في رفع وعي العملاء بأهمية الحلول التأمينية وتوسيع نطاق الحماية المالية".

ومن جانبه، علق السيد/ عمرو حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة “The Lighthouse” – قائلا: "إن شراكتنا مع أليانز بمصر تتفق مع التزامنا بتقديم تجربة معيشية فريدة تترك أثر إيجابي لدى عملائنا داخل مجتمعات ماونتن ڤيو، بتوفير نمط حياة متكامل من خلال الاستعانة بخبرات عالمية في مختلف المجالات. هذا التعاون، يوحد جهودنا مع أليانز بمصر لتقديم قيمة فريدة لمجتمع ماونتن ڤيو، تضمن لهم السعادة والاستقرار والحماية المالية بما يضمن انتقالها للأجيال القادمة من خلال إتاحة حلولاً تأمينية متطورة".

وتتضمن الشراكة إطلاق حملات توعوية وتفاعلية مشتركة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 10,000 عميل ضمن مشروعات ماونتن ڤيو المتواجدة في العديد من المواقع الاستراتيجية تشمل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعين السخنة والساحل الشمالي بالعلمين ورأس الحكمة.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: https://www.allianz.com.eg/

عن The Lighthouse:

يُعد The Lighthouse مفهوماً مبتكراً لتعزيز التفاعل المجتمعي والسعادة الهادفة، حيث يوفّر مساحة مخصصة تمكّن العائلات من العيش على طبيعتهم، والالتفاف حول اهتماماتهم المشتركة، وخلق مجتمعات سعيدة ومترابطة. ويجسد The Lighthouse تجربة تنموية شاملة تهدف إلى تمكين العائلات من النمو والتطور عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل التي تعزز التواصل الإنساني الحقيقي وتلهمهم لاكتشاف ذواتهم وعيش حياة منسجمة مع قيمهم ومبادئهم.

عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة.

-انتهى-

