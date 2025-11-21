" The Hub ” من أدنوك يتميّز بمساحةٍ تزيد بثلاثة أضعاف عن مساحة محطة الخدمة التقليدية، ويجمع المجتمع في وجهة متكاملة تمزج بين الأجواء العائلية، الترفيه، وتجارب الطعام، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل التزوّد بالوقود، شحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات.

” من أدنوك يتميّز بمساحةٍ تزيد بثلاثة أضعاف عن مساحة محطة الخدمة التقليدية، ويجمع المجتمع في وجهة متكاملة تمزج بين الأجواء العائلية، الترفيه، وتجارب الطعام، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل التزوّد بالوقود، شحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات. من المتوقع أن يُسهم " The Hub ” من أدنوك في تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "أدنوك للتوزيع" (ISIN: AEA006101017)، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، عن إطلاق "The Hub” من أدنوك وهو مفهوم مبتكر لمحطات الخدمة يُعيد تعريف تجربة العملاء، ويعزز استراتيجية الشركة للنمو في قطاع التجزئة غير الوقود.

تم الكشف رسميًا عن مفهوم "The Hub” من أدنوك في موقع جديد بمنطقة الشوامخ في أبوظبي، خلال فعالية حضرها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إلى جانب نخبة من كبار التنفيذيين لدى أبرز شركات التجزئة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يُمثل "The Hub” من أدنوك حجر الأساس في مستقبل "أدنوك للتوزيع"، إذ يُجسّد خارطة طريق واضحة للنمو والتنوع وتوسيع خدماتنا لعملائنا اليوم وفي السنوات المُقبلة. وانسجاماً مع رؤية "عام المجتمع" في دولة الإمارات، نعمل على بناء وجهات مجتمعية ترحّب بالجميع وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع. نحن نعمل على توسيع وتنويع عروضنا في قطاع التجزئة غير الوقود، وتطوير محفظتنا العقارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم ا الاحتياجات المتجددة لسكان الدولة. ومن خلال هذا المفهوم الجديد، فأننا نُعيد تعريف "أدنوك للتوزيع" لتصبح وجهة تجزئة مرنة، مستدامة، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.”

بمساحات تفوق بثلاثة أضعاف محطات الخدمة التقليديةُ، يجمع"The Hub” من أدنوك بين الخدمات الأساسية – مثل الوقود، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات – وبين خيارات أسلوب الحياة التي تشمل المطاعم، واللياقة البدنية، والترفيه العائلي. تم تصميم كل مركز ليكون وجهة نابضة بالحياة تُوفّر نقاط جذب مجتمعية مميزة ومحطات مريحة للمتنقلين، حيث يدمج بين الراحة والتجارب التي تشجع العملاء على البقاء لفترة أطول والتفاعل بشكل أكبر.

وتعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح أول ستة مواقع من "The Hub” من أدنوك بحلول نهاية عام 2025، على أن يرتفع العدد إلى 30 موقعاً بحلول عام 2030. ومن بين المواقع الستة الأولى، تم تأكيد إشغال ما نسبته 90% من الوحدات بالفعل من قبل المستأجرين، ما يعكس قوة الطلب في السوق. ومن المتوقع أن يُسهم "The Hub” من أدنوك في تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ومع تطوّر توقعات المستهلكين نحو تجارب أكثر تميزاً وتخصيصاً، يقدّم "The Hub” من أدنوك وجهة متكاملة تجمع بين الخدمات الأساسية والترفيهية في موقع واحد، دون الحاجة إلى التوقف خارج مسار الرحلة، وذلك ضمن مفهوم يجمع بين متعة الترفيه العائلي وتجارب الطعام المميزة والخدمات الأساسية مثل التزود بالوقود وشحن المركبات الكهربائية والعناية بالسيارات، لتلبية مختلف احتياجات العملاء ويعكس الطابع الفريد للمجتمعات التي يخدمها.

ويستفيد "The Hub” من أدنوك من قاعدة الأراضي الواسعة التي تمتلكها "أدنوك للتوزيع"، ما يتيح الاستغلال الأمثل للأصول العقارية وتطوير وجهات متعددة الاستخدامات تفتح آفاقًا جديدة للإيرادات. وقد تم تصميم مفهوم "The Hub” من أدنوك بأسلوب معياري مرن يتيح سرعة إنشاء مواقع متنوعة تتناسب مع مختلف البيئات المحلية. ومن خلال تصميم كل موقع بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المحيط به، يُشجّع "The Hub” من أدنوك الزوار على قضاء وقت أطول في الموقع، مما يعزز معدلات الإقبال، ويزيد من التفاعل مع مختلف الخدمات المتوفرة ضمن الوجهة الواحدة.

ستتضمن وجهات "The Hub” من أدنوك مناطق مُخصصة لألعاب للأطفال، ومساحات مخصصة للرياضة العامة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية، بما في ذلك ملاعب "البادل" وصالات اللياقة البدنية، مما يضع الترفيه العائلي في قلب المفهوم ويمنح الزوار دوافع مشوّقة لقضاء وقت أطول داخل الموقع.

ستستضيف المواقع الستة الأولى من "The Hub” من أدنوك مجموعة من أبرز الشركاء في قطاع التجزئة والمطاعم، بما في ذلك لولو هايبر ماركت، وماكدونالدز، وستاربكس، وكنتاكي، وهارديز، والبيك، بالإضافة إلى متاجر “واحة من أدنوك” المميزة التابعة لأدنوك للتوزيع، والتي تُقدّم للعملاء تشكيلة واسعة من الخيارات التي تجمع بين التنوع والراحة.

كما ستتضمن بعض مواقع "The Hub” من أدنوك أسواقًا تجارية مؤقتة بتصاميم موسمية متجددة، تُقدّم مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب المتغيرة باستمرار، بما يضمن تجربة تسوّق نابضة بالحيوية والتجديد، ويُبقي رحلة الزائر ممتعة ومتجددة في كل زيارة.

وبفضل أكثر من 1,100 عقار مشغَّل ومؤجَّر ضمن محفظتها العقارية، تُدير أدنوك للتوزيع أكبر شبكة عقارات تجزئة في دولة الإمارات، تضم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاع التجزئة السريعة. كما تدير الشركة أكبر شبكة لمحطات الخدمة في الدولة، حيث تمتلك أكثر من 560 محطة منتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، إلى جانب أكثر من 380 متجراً من متاجر “واحة من أدنوك”، العلامة التجارية الأكثر انتشاراً وشعبية في قطاع متاجر الخدمة السريعة على مستوى الدولة. وتستثمر الشركة في هذه البنية الواسعة بهدف تعزيز القيمة طويلة الأمد عبر استثمارات موجهة في مشاريع قطاع التجزئة غير الوقود، وتطوير الوجهات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الخدمات وتجارب العملاء المبتكرة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حقق قطاع التجزئة غير الوقود في أدنوك للتوزيع نمواً قوياً، إذ ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوز عدد أعضاء برنامج “مكافآت أدنوك” حاجز 2.5 مليون عضو، مما يعكس نمواً مستداماً يركز على العملاء ويعزز ولاءهم للعلامة التجارية. ويُعد "The Hub” من أدنوك ركيزة أساسية في هذا النمو، دعماً لالتزام الشركة بمضاعفة حجم أعمالها في قطاع التجزئة غير الوقود خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2030.

واحتفالاً بإطلاق مفهوم "The Hub” من أدنوك، تُنظّم أدنوك للتوزيع فعالية مجتمعية خلال افتتاح موقع “The Hub” في محطة أدنوك رقم 754 بمنطقة الشوامخ – أبوظبي. وستُقام الفعالية يومياً خلال الفترة من الجمعة 21 نوفمبر وحتى الأحد 23 نوفمبر، من الساعة 3:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، وتتضمن أنشطة ترفيهية وعروض طعام مميزة وجوائز قيمة لجميع أفراد العائلة، احتفاءً بهذه الخطوة الجديدة في مسيرة أدنوك للتوزيع نحو تطوير تجارب تجزئة مبتكرة ومتكاملة في الدولة.

“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 50 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 980 محطة خدمة، 562 محطة خدمة في دولة الإمارات و172 محطة خدمة في السعودية و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة غير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 382 متجر واحة أدنوك ومركز للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 370 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

