القاهرة: كشفت شركة مدار للتطوير العقاري عن أحدث مشروعاتها السكنية "The Hillage"، والذي يمثل حدثاً استثنائياً في السوق العقاري كونه يقام على آخر قطعة أرض متاحة في قلب مدينة الشيخ زايد، وهو ما يجعله فرصة استثمارية وسكنية لا تتكرر في هذه المنطقة الحيوية. ويأتي المشروع باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه ليكون بمثابة (Boutique Development) يرتكز على الخصوصية والتفرد، ويقدم نموذجاً عمرانياً متطوراً يضم 1000 وحدة سكنية متنوعة تلبي تطلعات الباحثين عن التميز في غرب القاهرة، معتمداً على رؤية هندسية دقيقة تستهدف استغلال المساحات بأعلى كفاءة ممكنة تمنح القاطنين تجربة معيشية تتسم بالرقي والهدوء.

ويمتد مشروع "The Hillage" على مساحة إجمالية تبلغ 100 فدان، تم تخصيص 86% منها للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة الخالية من السيارات، مما يعزز الشعور بالانفتاح والراحة النفسية، خاصة مع طبيعة الأرض المتدرجة التي تمنح كافة الوحدات إطلالات بانورامية ساحرة. ويبرز المشروع كوجهة مستقبلية من خلال اعتماده مفهوم "المعيشة على بُعد 5 دقائق مشياً" (5 Minutes Walking)، وهو المفهوم الذي يعيد تعريف أسلوب الحياة عبر توفير كافة الاحتياجات اليومية من مرافق رياضية، ترفيهية، وخدمات تجارية وأعمال داخل نطاق المشروع، بحيث يمكن للسكان الوصول لكل ما يحتاجونه سيراً على الأقدام في غضون دقائق معدودة، بما يقلص الاعتماد على السيارات ويرتقي بجودة الحياة اليومية.

يتمتع مشروع "The Hillage" بموقع استراتيجي استثنائي يربط بسلاسة بين قلب مدينة الشيخ زايد وطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، ليقدم مزيجاً فريداً من الوحدات السكنية الراقية التي تتنوع بين الفيلات المستقلة، والتوين هاوس، والتاون هاوس، بالإضافة إلى الشقق الفندقية والمباني السكنية المصممة بعناية فائقة لخلق ترابط انسيابي بين الخصوصية والمسارات المفتوحة، مما يعزز نمط حياة تفاعلياً وحيوياً. وتكتمل هذه التجربة الاستثنائية بمجموعة من المرافق الفاخرة التي تضم منطقة تجارية متكاملة تُعد المحور الرئيسي للمشروع، وتجمع بين السكن والخدمات والترفيه في مكان واحد، جنباً إلى جنب مع نادٍ رياضي واجتماعي متكامل يمثل القلب النابض للمجتمع ويوفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية.

في هذا السياق، أكد المهندس أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، "أن هذا المشروع يمثل محطة استراتيجية في خطط توسع الشركة، خاصة وأنه يقام على واحدة من آخر الأراضي المميزة المتاحة في منطقة الشيخ زايد، مشيراً إلى أن طبيعة هذا النوع من المجتمعات الذكية المحدودة تضمن للمستثمرين عائداً استثمارياً مرتفعاً وسريعاً، نظراً لسرعة وتيرة التنفيذ المخطط لها والجدول الزمني المتقارب للتسليم، مما يعزز من قيمة الأصول في وقت قياسي."

وأضاف إهاب "أن رؤية "مدار" تتركز حول تقديم وجهة سكنية مبتكرة تضع جودة الحياة والقيمة المستدامة كأولوية قصوى، وهو ما يعزز من مكانة الشركة كمطور عقاري رائد يسعى دوماً لتقديم تجارب سكنية نخبويّة تتجاوز توقعات العملاء وتواكب أرقى المعايير العالمية في السوق المصري."

وتأتي هذه الخطوة لترسخ مكانة شركة مدار للتطوير العقاري كأحد أبرز المطورين الاستراتيجيين في السوق المصري منذ تأسيسها عام 2015 كواحدة من شركات مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" الرائدة في قطاع الضيافة؛ حيث تنطلق الشركة في كافة مشروعاتها من فلسفة "Generosity at Heart" التي تضع تطلعات العميل في قلب العملية التطويرية، لتقديم مجتمعات سكنية وساحلية متكاملة تدمج بين الرفاهية والاستدامة. وتستند استراتيجية "مدار" على ابتكار “طابع مميز“لكل مشروع تمنحه هوية لا تُنسى، مع التركيز على دمج خبراتها في قطاع الفنادق والضيافة لتوفير تجربة حياة استثنائية وشاملة، وهو ما تجلى بوضوح في سجل إنجازاتها الحافل بمشروعات أصبحت بمثابة عقارية مميزة، وعلى رأسها مشروعات "أزهى العين السخنة" و "أزهى رأس الحكمة"، اللذان يمثلان قمة الترفيه والجمال الساحلي

ومع إطلاق "The Hillage" في الشيخ زايد، تواصل الشركة تسريع وتيرة الإنشاءات والتوسع في الاستحواذ على أراضٍ استراتيجية جديدة في غرب القاهرة والساحل الشمالي، لتؤكد التزامها بتطوير وجهات سكنية مبتكرة تواكب تطور السوق العقاري وتصنع مستقبلاً يعيد تعريف مفهوم السكن النخبوي في مصر، وذلك في ضوء خطة الشركة التي تتضمن مواصلة إطلاق مشروعات جديدة خلال العام الجاري.

عن شركة مدار للتطوير العقاري

تأسست شركة مدار للتطوير العقاري عام 2015 كواحدة من شركات مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" الرائدة. وعلى مدار أكثر من عشر سنوات من الإنجازات المتواصلة، نجحت مدار في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين في مصر بمحفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ 1300 فدان تتوزع بين العين السخنة، غرب القاهرة، ورأس الحكمة. تعكس استثمارات الشركة التي تقترب من 18 مليار جنيه مصري التزامها بتقديم مجتمعات سكنية وسياحية فاخرة، وهو ما تُرجم إلى نجاح تجاري لافت بمبيعات إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه مصري.

تتبنى مدار فلسفة "Generosity at Heart" - "كرمٌ من القلب"، حيث تضع الإنسان في قلب كل مشروع لخلق بيئات حيوية تجمع بين التصميم الراقي والاستدامة. تضم محفظة الشركة مشاريع أيقونية تمثل علامات فارقة في السوق المصري، منها: "أزهى العين السخنة" الذي يتميز بشاطئ خاص بطول 700 متر ولاجون على مساحة 52 فدان، ومشروع "كنز" بزايد الجديدة الذي يحتضن واحدة من أكبر الحدائق المركزية بمساحة 70 فدان، وصولاً إلى "أزهى رأس الحكمة" الذي يمتد شاطئه لـ 12 كم وبارتفاع 35 مترًا فوق سطح البحر، مع تخصيص 86% من مساحته للمسطحات الخضراء والمائية لضمان إطلالات بانورامية لجميع الوحدات.

