دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت The Family Office، الشركة الرائدة في إدارة الثروات الرائدة في الخليج، عن إطلاق "Wealth Mermaid"، وهي أداة مساعدة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتكاملة بالكامل ضمن تطبيق العملاء الخاص بالشركة، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في مسار إدارة الثروات بالتقنيات الذكية، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين وتسارعاً في التحولات التكنولوجية. وقد تم الإطلاق الرسمي خلال ملتقى "الاستثمار بحر" الذي نظمته الشركة في جزيرة شورى بالمملكة العربية السعودية.

تم تطوير "Wealth Mermaid" ضمن قسم التكنولوجيا المالية (Fintech Lab) التابع للشركة، وخضعت للمراجعة من شركة مايكروسوفت لضمان الدقة والأمان. وتقوم الأداة بتحويل بيانات المحافظ الاستثمارية المعقّدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتطبيق مصممة لتقديمها بسرعة. ومن خلال الأوامر الصوتية أو النصية باللغتين الإنجليزية والعربية، يمكن للعملاء الاطلاع فوراً على بيانات الأداء، وانكشافهم على الأسواق الخاصة، ومؤشرات المخاطر، والتقدّم نحو أهدافهم الماليّة، وذلك ضمن منصة آمنة وموحّدة.

صُمّمت "Wealth Mermaid" لتبسيط تجربة الاستثمار المؤسسي، إذ تتيح للعملاء التفاعل مع محافظهم الاستثمارية بأسلوب حواري، بما يخفّف من تعقيدات التقارير التقليدية ويحوّل البيانات إلى رؤى واضحة قابلة للتطبيق. وفي أسواقٍ يزداد فيها تدفق المعلومات وتعقيدها، توفّر أداة المساعدة الذكية إجابات موجزة ومدروسة تستند إلى بيانات المحافظ الفعلية، بهدف دعم فهم العملاء. ويتم توليد الإجابات استناداً إلى البيانات المتاحة في المحفظة، وهي موجّهة لتعزيز استيعاب العملاء للمعلومات.

يأتي هذا الإطلاق امتداداً لأكثر من عقدين من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. وكانت The Family Office من أوائل الجهات التي اعتمدت تطبيقاً متكاملاً للعملاء في المنطقة، مع تركيز مستمر على توفير وصول شفاف وفوري إلى استثمارات الأسواق الخاصة، وهو ما تعزّزه اليوم بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال عبد المحسن العمران، مؤسس The Family Office ورئيسها التنفيذي: "في الأسواق غير المستقرة، يشكّل الوضوح عاملاً حاسماً. هدفنا هو مساعدة عملائنا على فهم محافظهم بصورة أوضح واتخاذ قراراتهم بثقة. تجمع Wealth Mermaid بين سنوات من البيانات والخبرة لتمنحهم رؤية أدق لما ينتظرهم، ليتمكّنوا من الإبحار بوضوح أكبر وسط تدفق المعلومات".

وجاء إطلاق "Wealth Mermaid" خلال ملتقى "الاستثمار بحر" الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، حيث جمعت The Family Office نخبة من الاقتصاديين وصنّاع السياسات ورواد التكنولوجيا من المنطقة والعالم على مدى ثلاثة أيام لمناقشة التحولات الاقتصادية العالمية، والأسواق الخاصة، والجغرافيا السياسية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في قرارات الاستثمار، بما يؤكد انسجام إطلاق الأداة الذكية والواقع الاقتصادي الحالي.

ومع إطلاق "Wealth Mermaid"، تعزّز The Family Office موقعها عند تقاطع الاستثمار المؤسسي وإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع التوجّه في المنطقة عموماً والإمارات العربية المتحدة خصوصاً نحو الابتكار الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

لمحة عن The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين ودبي، ومكتبها لإدارة الثروات The Family Office International Investment Company في الرياض، ومكتبها للاستشارات الاستثمارية في الكويت "شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية" لرقابة كل من مصرف البحرين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهيئة أسواق المال في دولة الكويت، وتقدم خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

