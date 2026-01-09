منذ تقديمها لأول مرة، مهدت Model 3 الطريق لتعميم التنقل الكهربائي عالميًا. وقد أسهم في تغيير التصورات حول السيارات الكهربائية من كونها منتجات متخصصة إلى قبولها على نطاق واسع، مما أعاد تشكيل صناعة السيارات.

سعيًا إلى تسريع اعتماد السيارات الكهربائية لدى شريحة أوسع من المستخدمين، تعلن Tesla اليوم عن إطلاق سيارتها الأكثر توفيرًا في المملكة العربية السعودية — Model 3 Standard بنظام الدفع الخلفي.

كل مزايا Model 3، بسعر أكثر ملاءمة

أحدث إصدار ينضم إلى مجموعة Model 3 مزود بكل ما يحبه المالكون فيModel 3 : المدى الممتاز، والكفاءة، والأداء والتحكم الشبيه بالسيارات الرياضية، والتكنولوجيا والبرمجيات التي لا تضاهى، والسلامة رفيعة الطراز، والراحة اليومية .بفضل تصميم يركّز على العملية وتكاليف التشغيل، يقدّم Model 3 Standard بنظام الدفع الخلفي تجربة داخلية متفوقة لجميع الركاب، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في كل رحلة.

بفضل حزمة بطارية عالية كثافة الطاقة، ومحركات عالية الكفاءة وأنظمة كهربائية مدمجة، والتصميم الانسيابي والبرمجيات الذكية، تحقق Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي استهلاكًا وفق معيار WLTP يبلغ 13.0 كيلوواط ساعة /100 كم فقط – وهو أفضل من العديد من السيارات الصغيرة المخصصة للمدن. بالنسبة للمالكين، يعني ذلك قطع كيلومترات / أميال أكثر مقابل كل ريال يتم إنفاقه على الشحن.

بمدى يصل إلى 534 كم وفقًا لمعيار WLTP، تتعامل Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي بسهولة مع العائلة والأصدقاء وجميع معداتهم في الرحلات الطويلة. عند الحاجة، توفر شبكة Supercharger من Tesla — وهي أكبر شبكات الشحن السريع وأكثرها موثوقية في العالم — الوصول الى ما يقارب 500 شاحن Supercharger عبر الشرق الأوسط.

بفضل التسارع القوي، تنطلق Model 3 ذات نظام الدفع الخلفي من 0–100 كم/ساعة في 6.2 ثانية فقط– أسرع من العديد من السيارات "الهاتشباك" الرياضية، ومع ذلك دون التضحية بالراحة، أو المساحة الداخلية، أو تكاليف التشغيل. فمع وجود أجزاء متحركة أقل بكثير من سيارات البنزين المماثلة، تتطلب سيارات Tesla صيانة قليلة جدًا—فلا حاجة لتغيير الزيت أو الصيانة السنوية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إطارات Prismata الجديدة مقاس 18 بوصة في تقليل الاستهلاك وخفض تكاليف الصيانة عند الحاجة لاستبدال الإطارات.

تقدم Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي بسعر تنافسي بفضل استفادة Tesla من ميزة خفض التكاليف جراء حجم الانتاج الكبير. بفضل خبرتها التصنيعية المكتسبة بعد بناء أكثر من 7 ملايين من السيارات الكهربائية عالميًا والقدرة الإنتاجية المثبتة في مصانعها العملاقة Gigafactories الرائدة في الصناعة.

جميع ميزات Tesla المميزة متضمنة

كما هو الحال مع جميع سيارات Tesla، يأتي أحدث إصدار في تشكيلة Model 3 مع مجموعة كبيرة من الميزات، بما في ذلك الوصول عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول، وTrip Planner مع توفر شواحن Supercharger في الوقت الفعلي، ومجموعة متنوعة من خيارات الألعاب والترفيه. يتم تضمين ميزات مثل: مفتاح الهاتف، والتحكم في التكييف عن بُعد، ووضع الحراسة، ووضع الحيوانات الأليفة، وجميع ميزات Tesla المميزة.

باستخدام مع الأوامر الصوتية، يصبح تخطي المسارات، أو تبديل البودكاست، أو ضبط درجة حرارة المقصورة، أو إعادة توجيه الملاحة أمراً بسيطاً بمجرد النطق به بصوت عالٍ.

يوفر باب الصندوق الخلفي الكهربائي الذي يفتح دون استخدام اليدين مساحة تبلغ 594 لترًا من مساحة صندوق الأمتعة مع وجود خمسة ركاب، وما يصل إلى 1659 لترًا عند طي الصف الثاني. وعند الحاجة إلى مساحة إضافية، يوفر صندوق الأمتعة الأمامي 88 لترًا. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكن لسيارة Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي سحب ما يصل إلى 1000 كجم.

تستفيد Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي من جميع التحديثات الأخيرة التي تم إدخالها على تشكيلة Model 3 في وقت سابق من هذا العام: كاميرا أمامية جديدة تمنح السائقين رؤية أوسع للمحيط على الشاشة المركزية، مجهزة بنظام رش السائل وتدفئة مدمجة لمنع الضباب والجليد. ويوفر ذراع المؤشر المعاد تصميمه بدقة تشغيلًا دقيقًا وسهلاً في كل رحلة.

يأتي مع المركبة نظام إضاءة أمامية تكيفي كميزة قياسية. باستخدام الكاميرات الأمامية لاكتشاف السيارات القادمة، والمصابيح الخلفية، والإضاءة المحيطة، وانحناء الطريق، تقوم المصابيح بتعتيم وحدات بكسل فردية للضوء العالي بشكل انتقائي – مما يلغي التوهج للآخرين مع إبقاء الطريق مضاءً بالكامل للسائق.

لزيادة الاستفادة، تتميز Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي بمقاعد قماشية متينة وناعمة الملمس مصممة للعمل في جميع السيناريوهات والظروف الجوية. المقاعد الأمامية قابلة للتعديل كهربائيًا ومدفأة، بينما توفر المقاعد الخلفية مساحة واسعة للرأس وإطلالة بانورامية من خلال السقف الزجاجي الكامل. تظل الأجهزة المحمولة مشحونة بالطاقة بفضل شاحنين لاسلكيين ومنفذ USB-C واحد في الأمام، بالإضافة إلى منفذي USB-C خلفيين يوفران ما يصل إلى 65 واط لكل منهما

توفر Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي نفس تجربة البرمجيات المتفوقة مثل أي سيارة Model 3 أخرى. تعمل بالتحديثات عن بعد باستمرار على تحسين السيارة، وتقديم ميزات جديدة وتحسين الميزات الحالية دون أي تكلفة إضافية. كما تأتي مزودة بشكل قياسي بنظام Autopilot وهي مجهزة تقنيًا لتفعي Full Self-Driving (تحت الإشراف)، والتي سيتم تفعيلها عن بُعد في السيارات المؤهلة بمجرد موافقة الجهات التنظيمية المحلية.

متاحة الآن في المملكة العربية السعودية بسعر SAR 154,990

Model 3 Standard ذات نظام الدفع الخلفي متاحة الآن للطلب في المملكة العربية السعودية بسعر 154,990 SAR يمكن تقديم الطلبات في غضون دقائق قليلة على موقع Tesla الإلكتروني، من خلال عملية مريحة وسهلة.

ستبدأ عمليات التسليم في يونيو.2026

بدءًا من اليوم، تتوفر تشكيل Model 3 في المملكة العربية السعودية:

· Model 3 Standard بنظام الدفع الخلفي SAR 154,990 –

· Model 3 Premium

Long Range مع نظام الدفع الخلفي– SAR 179,990

Long Range مع نظام الدفع بجميع العجلاتSAR 199,990 –

· Model 3 Performance SAR 229,990 –