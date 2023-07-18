المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة" تيندرد" (Tenderd) الرائدة في مجال إزالة الكربون من العمليات الصناعية وإدارة الانبعاثات الجوية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولتها الاستثمارية الحالية وذلك بقيادة واعد فنتشرز، ذراع استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة والمملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية. تقدم الشركة منصة تساعد في زيادة الانتاجية وتقليل الانبعاثات الجوية عن طريق توفير تحاليل مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الانبعاثات في الوقت الفعلي، مما يمكن العملاء في مجال الصناعات الثقيلة كالبناء والخدمات اللوجستية من تبني المنصة في أعمالهم.

ومن جانبه أشار المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز بقوله: "يعكس استثمارنا في شركة Tenderd التزامنا بمعالجة تحديات الاستدامة التي تواجه القطاع الصناعي، ويأتي تبعاً لأهمية تطوير حلول تقنية تساند في تقليل وإزالة انبعاثات الكربون السامة، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة والتي تتطلب تمويلاً كثيفاً مثل الطاقة والبناء والخدمات اللوجستية."

وقد حظيت شركة Tenderd بدعم سابق من كبار المستثمرين العالميين، بما في ذلك مسرعة واي كومبينيتر (Y Combinator)، وصندوق بيكو كابيتال (BECO Capital)، والمستثمر الأمريكي بيتر تيل، وصندوق داينامو فنتشرز (Dynamo Ventures)، مما يعكس الطلب المتزايد عالمياً لتبني ممارسات وتقنيات أكثر استدامة في مجال الصناعات الثقيلة، حيث تشكل القطاعات التي تخدمها شركة Tenderd نسب مرتفعة من إجمالي الناتج المحلي حول العالم، وتشمل شركات ضخمة قد يتجاوز حجم انفاقها على تشغيل المعدات الصناعية تريليونات الدولارات سنوياً.

ولكن نظراً لافتقار الشركات للمعلومات التشغيلية المتطورة والتحاليل الدقيقة المسجلة في الوقت الفعلي، قد لا تتطابق نسب الإنتاجية الحالية لتلك الشركات عند مقارنتها بالنسب المقدرة للإمكانية الفعلية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية بمبالغ ملياريه كل عام، ورفع نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالعديد من الأطنان سنوياً.

وتقوم شركة Tenderd بمعالجة هذه المشاكل من خلال تزويد شركات الصناعات الثقيلة بتحاليل دقيقة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة لتحقيق نسب استدامة أعلى وتكاليف سنوية أقل واستخدام أفضل للموارد الطبيعية، حيث أصبح من المتوقع أن تتزايد الضرورة لتبني تقنيات مشابهة لتقنية Tenderd في السنوات القادمة ومن قبل الشركات الرائدة في المنطقة تماشياً مع الرؤى الاقتصادية المتداولة والتي تحث على التركيز بشكل أساسي على تحقيق الاستدامة والكفاءة في جميع المجالات.

وتعليقاً على الجولة، قال أرجون موهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tenderd: "نتطلع لتوظيف الدعم الحالي من قبل صندوق واعد فنتشرز في تطوير العمليات الصناعية للشركة لنتصدر الريادة في مساهمتنا نحو بناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. يمكن للشركات الاستفادة من التقنيات التي نوفرها لمساعدتهم في اتخاذ قرارات صائبة تمكنهم من زيادة ذكائهم التشغيلي وتقليل بصمتهم البيئية."

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نبذة عن شركة "تندرد"

هي شركة تقنية ناشئة تعمل على تمكين العمليات المستدامة بالتنسيق الذكي. يتم تشغيل نظامهم الأساسي من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة ومجموعة من مستشعرات إنترنت الأشياء، مما يجعلها المنصة الأكثر تكاملاً في إدارة الأصول الصناعية. لمعرفة المزيد قم بزيارة المقع الالكتروني:

www.tenderd.com

للتواصل مع شركة "تندرد":

Ronalyn Bonilla

ronalyn@tenderd.com

نبذة عن صندوق واعد فنتشرز

صندوق واعد فنتشرز هو ذراع استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة البالغ قيمته 500 مليون دولار والذي أسس في عام 2013 من قبل شركة أرامكو السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي ونمو الأعمال الجديدة في المملكة من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة عالية النمو. يدير واعد فنتشرز محفظة تضم أكثر من 50 شركة ناشئة، حيث يقدم الدعم الشامل لتلك الشركات من استثمار رأس المال الجريء إلى توفير الوصول إلى خدمات الشركاء. وتقع الشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

للمزيد عن التفاصيل، تفضل بزيارة الموقع الالكتروني:

www.waed.net

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

نغم العيثان

بريد إلكتروني:

nagham.aleithan@waed.net