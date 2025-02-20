العبلاني: الوطني حريص على أن يكون عنصراً فاعلاً في مسار الرحلة التنموية للجيل الحالي من الشباب الكويتي

• البرنامج يعكس رؤيتنا الاستراتيجية في دعم الرقمنة وتعزيز الابتكار ورعاية المواهب الوطنية

نوال بورسلي: تُجسّد هذه الشراكة جهود زين في المُساهمة بتنمية اقتصاد المعرفة وبناء القدرات لا سيما في المجالات الرقمية التي تُشكّل عالمنا اليوم

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج «TechEdge» بالتعاون مع الجامعة الوطنية في سنغافورة وبنك الكويت الوطني وزين، وذلك لتعزيز مهارات الشباب الكويتي ممن هم في بداية مسيرتهم المهنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات في ظل التحديات الرقمية المتزايدة، ما يعزز قدرات المشاركين على فهم أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في هذه المجالات، ويجعلهم قادرين على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية.

يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المثمرة للتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS لدعم رؤية كويت جديدة 2035، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عماد العبلاني: «نعمل على إعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على المنافسة في سوق العمل الذي يشهد تغيرات كبيرة بسبب التطور التكنولوجي المتسارع، من خلال توفير الأدوات والمعرفة اللازمة ليكونوا روادًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الكويت».

وأضاف العبلاني: «يمثل برنامج TechEdge فرصة ثمينة للمتدربين في بداية مسيرتهم المهنية لتطوير مهاراتهم، حيث سيوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة بالتعاون مع الجامعة الوطنية في سنغافورة، والتي تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا».

وأكد العبلاني حرص البنك على أن يكون عنصراً فاعلاً في مسار الرحلة التنموية للجيل الحالي من الشباب الكويتي، والذي يمتلك طاقات وقدرات تحتاج إلى التوجيه الصحيح من أجل استغلالها على أكمل وجه في دعم مسار التنمية المستدامة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والغاية المؤسسية في زين الكويت، السيدة/ نوال بورسلي: "تُجسّد هذه الشراكة جهود زين المُستمرة للمُساهمة في تنمية اقتصاد المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار لدى الشباب، لا سيما في المجالات الرقمية والتقنية التي تُشكّل عالمنا اليوم، فالابتكار هو أحد المُحرّكات الأساسية للنمو المُستدام، وهذا ما نسعى لتحقيقه عبر دعمنا لبرنامج TechEdge الذي يأتي بالتعاون مع إحدى أكبر المؤسسات الأكاديمية العالمية وهي الجامعة الوطنية في سنغافورة."

وأضافت بقولها: "يعكس هذا التعاون تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأهداف التنموية للدولة، وعلى رأسها الاستثمار في العنصر البشري، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة، وهي تُضاف إلى سلسلة البرامج والمُبادرات التي تقدّمها زين باستمرار تحت مظلّة مُبادرتنا "وطن الابتكار" التي نتعاون من خلالها مع مُختلف الجهات الرائدة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في هذا المجال."

وتابعت قائلةً: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم المبتكرين وأصحاب الأعمال الناشئة، ومشاركة خبرات القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وبالأخص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التي أصبحت من الأولويات التي تعتمد عليها أسواق العمل الحديثة."

يذكر أن بنك الكويت الوطني دشن العام الماضي أكاديمية الوطني للتكنولوجيا، وذلك في إطار حرصه على مواكبة التطور الرقمي في مجالات التكنولوجيا وأمن المعلومات والبيانات، وهي أول أكاديمية في الكويت للتكنولوجيا الرقمية وأنظمة البيانات، وتتضمن برنامجاً تدريبياً احترافياً، يهدف إلى تدريب المواهب الكويتية الشابة في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات والأخلاقيات في مجال التكنولوجيا والأمن الإلكتروني وأساسيات المدفوعات الرقمية والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والبرمجة وأساسيات التدوين والتمويل لغير المتخصصين في مجال المالية.

عبر مبادرتها "وطن الابتكار"، تعمل زين على تعزيز منظومة الابتكار والإبداع في الكويت من خلال تقديم البرامج والأنشطة التفاعلية على مدار العام بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والثقافية من القطاعين العام والخاص، حيث تستهدف من خلالها الشباب والطلبة والخريجين ورواد الأعمال، وتشمل مجموعة واسعة من المجالات العملية والشخصية، مع التركيز على القدرات الرقمية والتقنية مثل علوم الروبوتات والبيانات، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها، للمساهمة في بناء الجيل القادم من قادة التكنولوجيا في الكويت.

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