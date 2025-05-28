جلسة نقاش تفاعلية بمشاركة خبراء وقادة القطاع ترسم ملامح المسار المستقبلي لتحوّل شركات الاتصالات وتقدم رؤى معمقة حول التوجهات والاستراتيجيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة - استضافت هواوي منتدى "تحويل شركات الاتصالات التقليدية إلى شركات قائمة على التكنولوجيا" خلال قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2025. وجمع المنتدى نخبة من خبراء شركات الاتصالات الرائدة، ومؤسسات القطاع، والمحللين لمناقشة خارطة طريق التحول المحوري لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من نموذج عملها التقليدي إلى شركات قائمة على التكنولوجيا. ويُعد هذا التحول خطوةً أساسية في إعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، لاسيما في عصر التقنيات المتقدمة كالجيل الخامس المتقدم (5G-A) والذكاء الاصطناعي ودورها الجوهري في دفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر مختلف القطاعات.

وبالاستفادة من استراتيجيات التحول التي تتبناها الشركات الرائدة عالمياً وخبرة هواوي الواسعة في قطاع الاتصالات، قدّمت الشركة إطار عمل مشترك ومبتكر للتحول؛ "Techco 1.0"، والذي يتمحور حول ثلاثة نماذج رئيسية هي: أولاً، تخديم العمل، الذي يرتكز على نهج "كل شيء كخدمة"، مما يُمكّن الأفراد والشركات من تلبية احتياجاتهم الرقمية، وتحقيق الدخل من أعمالهم بسرعة وسلاسة. ثانياً، منصات الخدمات، التي تتضمن الانتقال من أنظمة مجزأة ومنعزلة إلى منصات موحدة تعزز تكامل الموارد والكفاءة التشغيلية، مما يساعد على توسيع نطاق الأعمال بمرونة. وثالثاً، المنصة الذكية، حيث يتم التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات التجارية لتمكين مصادر جديدة للدخل من خلال هذه التقنية.

وبهذه المناسبة، قال ألين تانج، رئيس قسم تسويق حلول تقنية المعلومات والاتصالات لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشهد قطاع الاتصالات تحولاً جذرياً مدفوعاً بالتطور السريع في تقنيات الجيل الخامس المتقدم (5G-A) والذكاء الاصطناعي. ولكي نبقى في طليعة هذا التحول، لا بد من تبني منهجيات جديدة، وتغيير نماذج أعمالنا الأساسية بطريقة استراتيجية لدفع عجلة النمو المستدام، واستكشاف الفرص الناشئة بكل جرأة وحكمة، والأهم من كل ذلك، إرساء أساس تكنولوجي قوي يواكب تطورات المستقبل ويعزز الابتكار ويدعم التوسع في السوق".

وأكد على هذا الرأي مسؤولون تنفيذيون من شركات اتصالات مرموقة، بمن فيهم الدكتور أيمن النشار، نائب رئيس استراتيجية التكنولوجيا والهندسة المعمارية والابتكار في "اتصالات من إي آند" الإمارات العربية المتحدة، حيث قال: "ترتكز رحلتنا في التحول إلى شركة قائمة على التكنولوجيا على ثلاثة عناصر رئيسية هي: المرونة والسيادة والابتكار. ومن خلال تبني الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي كركائز أساسية، نستطيع التحول من مجرد مزودي خدمات اتصالات إلى منظمين ومبتكرين للخدمات الرقمية. ونحن نقدّر دعم هواوي لهذه الرحلة من خلال تقنياتها الجديدة ومساهماتها في تحديث شبكتنا الأساسية".

خلال جلسة نقاش تفاعلية بعنوان "تحويل شركات الاتصالات التقليدية إلى شركات قائمة على التكنولوجيا: المسار المستقبلي الامثل لمشغلي الاتصالات"، استكشف عدد من المشاركين المتميزين من خبراء وقادة قطاع الاتصالات والباحثين أهم جوانب التحول من نموذج أعمال الاتصالات التقليدي إلى التركيز على التكنولوجيا، بما في ذلك التوجهات، والمعايير، والحلول، وقصص النجاح، والإجراءات، ومسارات التقدم. أدار الجلسة عماد أحمد، كبير خبراء تحويل هندسة الشبكات لدى مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وشهدت مداخلات قيّمة من ويلسون كزافييه، مدير أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى شركة الأبحاث "آي دي سي" في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا؛ والدكتور يوسف بن سالم الهنائي، مدير عام تقنيات المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية، والاستراتيجية المؤسسية في عُمانتل؛ والدكتور أيمن النشار، نائب رئيس استراتيجية التكنولوجيا والهندسة المعمارية والابتكار في "اتصالات من إي آند" الإمارات العربية المتحدة؛ وإزهار أحمد، مدير شؤون القطاع والاتصالات في مجلس سامينا للاتصالات. كما شهدت الجلسة مشاركة فعّالة من مؤسسات ومحللين قدموا رؤى وأفكاراً قيّمة وتوقعات معمقة حول توجهات التحول من نموذج أعمال الاتصالات التقليدي إلى الاعتماد على التكنولوجيا، وخلصوا إلى وضع استراتيجيات وخطط تحول فعّالة.

وبهذه المناسبة، قال ويلسون كزافييه، مدير أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى شركة الأبحاث "آي دي سي" منطقة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يؤكد النجاح الكبير الذي حققه منتدى ’تحويل شركات الاتصالات التقليدية إلى شركات قائمة على التكنولوجيا‘ استعداد القطاع وحرصه على تبني التحول العميق".

وقال الدكتور يوسف بن سالم الهنائي، مدير عام تقنيات المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية، والاستراتيجية المؤسسية في عُمانتل: "نفخر بروح التعاون وعمق الرؤى والأفكار المشتركة التي تجلّت في هذا المنتدى المتميز، والتي ستُسرّع بلا شك انتقال شركات الاتصالات حول العالم نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءةً وتركيزاً على الخدمات. لقد حدد الحدث توجهاً واضحاً في هذا الإطار، وشكل منبراً هاماً لبناء شراكات حيوية تساهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة".

ومن المتوقع أن تلعب الرؤى والأفكار التي توصل إليها منتدى "تحويل شركات الاتصالات التقليدية إلى شركات قائمة على التكنولوجيا" دوراً كبيراً في تكوين الفهم الجماعي للقطاع، وتسريع التنفيذ العملي لاستراتيجيات تحويل نماذج أعمال الاتصالات التقليدية إلى الاعتماد على التكنولوجيا على مستوى العالم، وفتح آفاق جديدة للنمو وخلق القيمة.

عقدت قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2025 في 26 مايو في مدينة جميرا بدبي تحت شعار "التحول الذكي والمستدام للاقتصادات الرقمية"، الحاجة الملحة إلى تبني منهجيات ذكية ومستدامة لتسريع التحول الرقمي وتحقيق النمو الرقمي في الأسواق التي ينصب عليها تركيز مجلس سامينا الاستراتيجي. وجمعت القمة تحت مظلتها قادة السياسات والهيئات التنظيمية والأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من مختلف المناطق التي تغطيها سامينا (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بالإضافة إلى آسيا الوسطى، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 208,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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