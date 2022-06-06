باعتبارها شركة الاتصالات الوحيدة في البحرين الرائدة في مجال تدريب وتطوير الموظفين بأعلى المقاييس الدولية

المنامة، البحرين: نالت tcs البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية "شهادة جهة العمل المعتمدة" من قبل جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين (ACCA) للمرة الثانية، حيث تشتهر بكونها إحدى أكثر الهيئات المرموقة في العالم للمحاسبين الاحترافيين. ويُذكر أن stc البحرين شركة الاتصالات الوحيدة الحائزة على هذا الاعتماد في المملكة، ويُعد هذا الاعتماد إنجازًا عالميًا جديدًا يضاف إلى رصيد إنجازات الشركة في مجال تدريب وتطوير موظفي المحاسبة والمالية.

صممت هذه الشهادة للمساهمة في رفع معايير تدريب وتطوير الموظفين لدى للشركات، ومن أجل الحصول على هذا الاعتماد لا بد لجهات العمل من الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، ومنها مجالات التطوير المهني للموظفين والتدريب وتعزيز المهارات. ويأتي هذا الاعتماد نتيجة الفرص العديدة التي توفرها stc البحرين من أجل رفع الكفاءة والمهنية في مجال المحاسبة والمالية. بالإضافة الى خلق فرص جديدة للتطوير والتنمية. ويعتبر هذا التكريم ركيزة أساسية لشركة tcs البحرين للالتزام بتقديم أعلى معايير الأداء المهني والجودة الانتاجية.

وصرحت السيدة سارة خنجي، الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بشركة tcs البحرين قائلة: "نحن فخورون لكوننا شركة الاتصالات الوحيدة الحائزة على الاعتماد الفريد من نوعه في المملكة. ونحن واثقون من دورنا الفعال في خلق بيئة عمل تفاعلية مبتكرة وشاملة. حيث قمنا بتكريس ما يقارب 9000 ساعة على مدار السنوات من أجل تطوير موظفينا والذي بدوره يتوافق مع رؤيتنا في الالتزام بتقديم وخلق فرص تطوير مهاراتنا والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية."

كما أضافت قائلة:" إن هذا الاعتماد يضعنا في مصاف الشركات التي تستقطب أفضل المهارات كوجهة عمل. حيث يكتسب موظفونا على أهم ركائز النجاح من أجل تطوير شركتنا وقيادة التغيير في مجال التكنولوجيا الرقمية في المملكة."

وقد صرحت السيدة فضيلة قوبلاني، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالشرق الأوسط قائلة: "نحن سعيدون بمنح هذا الاعتماد الرسمي لـ tcs البحرين تكريمًا لجهودهم في توفير فرص التعلم والتطور لموظفيهم في قطاع المحاسبة والمالية، والذي من شأنه تطوير مهنة المحاسبة في مملكة البحرين. وقد حصدت شركة tcs البحرين اعتماد وجهة العمل لالتزامها بالمعيار العالمي وجهودها المبذولة في مجال التدريب والتطوير. ونتطلع دائما للعمل معهم من أجل المواصلة في دعم مهنة المحاسبة في البحرين وفي جميع أنحاء المنطقة."

تُمنح شهادة وجهة العمل المعتمدة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين للشركات الرائدة التي تحرص على تقديم أفضل فرص التنمية المهنية لموظفيهم في الموارد المالية والتي تتضمن أعلى المعايير المهنية والأخلاقية المهمة في بيئة العمل.

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