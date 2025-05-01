دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، شراكة استراتيجية مع TBO.COM، منصة خدمات السفر العالمية، بهدف تقديم عروض مميزة لأعضاء برنامج مكافآت الوقود من اينوك (YES).

وبموجب الشراكة، بات بإمكان أعضاء برنامج المكافآت إجراء حجوزات الفنادق وشركات الطيران والعطلات على YES Travel & Leisure® مباشرةً عبر تطبيق المكافآتYES ، مع كسب أو استرداد نقاط YES. وسيتم إعداد باقات السفر والعطلات خصيصاً لتناسب احتياجات وتفضيلات أعضاء برنامج المكافآت.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما حرصنا على تعزيز تجربة عملائنا من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي متطلباتهم الفريدة. وستعزز شراكتنا الجديدة مع TBO.COM تجربة حجز الفنادق وشركات الطيران والعطلات لعملائنا الكرام، وتعكس بذات الوقت التزامنا بتزويدهم بالمزيد من المرافق رفيعة المستوى."

من جانبه قال المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة TBO.com، غوراف بهاتناغار: "متحمسون جداً لإبرام هذه الاتفاقية مع برنامج المكافآت YES، حيث يمكن لعملاء اينوك الأوفياء كسب نقاط YES الخاصة بهم واستبدالها بسلاسة بأفضل منتجات السفر إلى وجهاتهم المفضلة. وتجسد هذه الاتفاقية خطوة أخرى في مساعينا لتبسيط خدمات السفر وتحقيق المزيد من القيمة لعملائنا".

ويوفّر برنامج المكافآت YES لعملاء اينوك مكافآت فورية عبر تطبيق الهاتف المحمول. ويمكن للعملاء كسب واسترداد النقاط مباشرةً مع كل عملية شراء بعد تنزيل تطبيق المكافآتYES ، والذي يعمل عبر جميع مواقع اينوك، بما في ذلك محطات خدمة اينوك، ومتاجر "زووم"، و"أوتوبرو"، و"تسجيل"، وغيرها.

يتيح برنامج المكافآت للعملاء توفير المال بالنسبة لتجارب تناول الطعام، والجمال، والصحة والعافية، والرحلات. ويتاح تطبيق المكافآتYES على متجر App Store بالنسبة للأجهزة العاملة بنظامiOS ، ومتجر Google Play للأجهزة العالمة بنظام Android، بالإضافة إلى متجر تطبيقات هواوي.

يشار إلى أن شركة TBO تربط المشترين والموردين العاملين في قطاع السفر بين الشركات، بمجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي قطاعات الفنادق والطيران والسكك الحديدية والرحلات البحرية وتأجير السيارات والنقل والمعالم السياحية والشحن. وتعمل TBO اليوم مع 159 ألف وكيل سفر ممن يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أكثر من مليون مورد في أكثر من 100 دولة حول العالم.

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