لندن--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أعلنت Tax Systems، الشركة العالمية لبرامج الضرائب والمحاسبة، اليوم عن أن منتجها الرائد Alphatax، برنامج الامتثال لقوانين ضرائب الشركات رقم واحد في المملكة المتحدة وأيرلندا، أصبح الآن متوفِّرًا للاستخدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم إضفاء تعديلات على Alphatax بعناية فائقة لتلبية المتطلبات الفريدة لإطار ضريبة الشركات الذي تم إصداره مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن قدرة الشركات على إعداد إقرارات ضريبة الشركات الخاصة بها وتقديمها بمنتهى الدقة والسهولة.

تمتلك شركة Alphatax بفضل سجلها الضريبي الاستثنائي في المملكة المتحدة وأيرلندا، أكثر من 1300 عميل، بما في ذلك حوالي 40% من الشركات المدرجة في مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة وأكثر من 80% من شركات الاستشارات الكبرى. يُعدُّ محرك الامتثال لقوانين ضرائب الشركات الأكثر شمولاً في السوق، حيث يوفر لخبراء الضرائب سيطرة كاملة على إعداد آليات الامتثال الشاملة وإدارتها. ويتضمَّن ذلك العمليات الرئيسية، بدءًا من جمع البيانات الأولية وحتى استكمال حساب ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الإلكترونية.

تم تطوير Alphatax محليًا بالكامل لتلبية المتطلبات الدقيقة لقوانين ضرائب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوفر مسارًا للتدقيق وقدرات مراجعة قوية، مما يتيح التتبّع المفصَّل وإمكانية الإشراف طوال عملية الامتثال. يوفر البرنامج قوالب تقارير قياسية إلى جانب خيارات لتكوين إعداد التقارير حسب الطلب، بغية تلبية احتياجات الأعمال الفردية من خلال دمج البيانات وتبادلها بسلاسة.

صرَّح Daran Gibney، المدير العام لشركة Tax Systems في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "يُعدُّ طرح Alphatax في سوق الإمارات العربية المتحدة إنجازًا مهمًا لفريقنا، وعملنا بشكلٍ وثيق مع الشركات المحلية لضمان توافق برامجنا بكل سلاسة مع اللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة". "ونتيجةً لذلك، يمكن للشركات والمؤسسات التعامل مع التزاماتها الضريبية بكل ثقة والاعتماد على برنامج Alphatax لتبسيط الامتثال بإيجاد حل سلس ودقيق وفعَّال مصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجاتها. "يستخدم عملاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حلولنا في المملكة المتحدة وأيرلندا منذ عقود، ومن ثمَّ، يسرُّني دعمهم ببرنامجهم المفضَّل، Alphatax، في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل تطبيق هذه المتطلبات الجديدة".

ومن جانبه، قال Bruce Martin، الرئيس التنفيذي لشركة Tax Systems: "إنها لحظة مثيرة بالنسبة لنا هنا في Tax Systems؛ حيث يساعدنا إطلاق Alphatax في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق طموحاتنا في التوسُّع خارج موقعنا الرائد في أسواق المملكة المتحدة وأيرلندا، من خلال دعم الشركات على المستوى الدولي أثناء تعاملها في البيئات الضريبية معقدة بشكلٍ متزايد". "يتماشى توسيع نطاق حضورنا العالمي في هذه المنطقة المهمة مع رؤيتنا في التحوُّل إلى شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات الامتثال الضريبي، ويعزِّز التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تساعد الشركات على النجاح في أي مكان."

نبذة عن شركة Tax Systems

Tax Systems، التي تُعدُّ استثمارًا مدعومًا من Bowmark Capital، شركة عالمية لخدمات البرمجيات كخدمة "SaaS" للامتثال للضرائب المتعددة مع حلول رائدة في السوق في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا والإمارات العربية المتحدة. تُسهِّم حلولها في رقمنة العمليات الضريبية وإحداث ثورة في عمليات الامتثال، مما يُمكِّن خبراء الضرائب من خلق فرص أفضل وتوليد رؤى قيَّمة من عملهم الضريبي مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. ومن خلال تفسير التشريعات الضريبية المعقدة والمتغيرة باستمرار إلى حلول مبسَّطة، يمكن للعملاء وضع كامل ثقتهم في أن حساباتهم ستكون صحيحة دائمًا.

تأسست شركة Tax Systems في عام 1991، وتتمتع بخبرة تربو عن 30 عامًا وتعمل مع حوالي 40% من الشركات المدرجة في FTSE 100 و80% من شركات الاستشارات الكبرى في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث يتم تدريب أكثر من 30,000 خبير ضرائب على استخدام حلولها، وتقديم أكثر من 200,000 طلب كل عام.

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