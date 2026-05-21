برنامج متكامل يمتد على مدار ستة أشهر يبدأ بتدريب مكثّف لمدة ستة أسابيع يتبعه دعم مخصص ومستمر

يستهدف المطاعم الناشئة وذات الإمكانات الواعدة في مختلف أنحاء الكويت

يهدف إلى تسريع النمو المستدام في قطاع الأغذية والضيافة في دولة الكويت

يجسّد نموذجاً عملياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تعزيز قدرات المشاريع المحلية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد

الكويت، أعلنت شركة "طلبات"، تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إطلاق مبادرة "talabat grow" في الكويت، والتي تُعدّ إحدى أبرز مبادراتها الطموحة في مجال التوجيه المهني وبناء القدرات، بهدف دعم النمو المستدام للمطاعم الصغيرة والمتوسطة. واستناداً إلى خبرة تمتدّ لأكثر من 22 عاماً في السوق الكويتي وعلاقاتها الوثيقة مع قطاع الأغذية والمشروبات، يأتي البرنامج استجابةً لحاجة ملحة لتوفير الدعم العملي والإرشاد المتخصص إلى جانب التمويل، بما يساعد أصحاب المطاعم على تعزيز جوانب أساسية تشمل إدارة المطاعم، وتطوير قوائم الطعام، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل المطابخ، إلى جانب تزويدهم بالمقومات اللازمة لبناء أعمال أكثر مرونة وقابلية للنمو والتوسّع.

وتم الإعلان رسمياً عن المبادرة في الكويت خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم أُقيم في فندق فورسيزونز، بحضور عبد الله المنصور، رئيس الشؤون المؤسسية في "طلبات" الكويت، والمهندسة بسمة الجاسم، المدير العام بالتكليف في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من أصحاب المطاعم المشارِكة.

وصُمّم "talabat grow" كبرنامج نمو متكامل يمتدّ على مدار ستة أشهر، بهدف دعم المطاعم المحلية الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة في الكويت، من خلال تعزيز قدراتها التشغيلية والتجارية وتسريع نموها المستدام ضمن قطاع الأغذية والضيافة. ويبدأ "talabat grow" ببرنامج تدريبي مكثف لمدة ستة أسابيع يعقبه دعم مستمر مصمّم وفق احتياجات كل مشروع، ويستهدف المطاعم التي تواجه تحدّيات تتعلق بالنمو والعمليات التشغيلية. كما تم تطوير آلية اختيار المشاركين بشكل مشترك بين "طلبات" والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحديد المطاعم الأكثر استفادة من خدمات التوجيه وبناء القدرات التي يوفرها البرنامج.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى "طلبات" إلى استقطاب أكثر من 1000 من المطاعم المسجلة لديها للانضمام إلى البرنامج، مع توفير عمولات مخفّضة، وتقديم دعم تجاري، إلى جانب توجيه مباشر ومخصص من شركاء النجاح لدى "طلبات". كما يوفّر البرنامج تدريباً عملياً يركّز على التميّز التشغيلي، وتحسين الأداء، وتعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، إلى جانب الاستخدام الفعّال للأدوات الرقمية، وذلك عبر قنوات متعددة تشمل ورش العمل الافتراضية (Webinars) التي تقدّمها "طلبات" بالتعاون مع شركائها.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله المنصور، رئيس الشؤون المؤسسية في "طلبات" الكويت: "نؤمن في "طلبات" بأن مشاركة المعرفة والخبرات وتقديم التوجيه العملي تُعدّ عناصر أساسية لبناء أعمال أكثر قوة ومنظومة ريادية أكثر مرونة واستدامة. ونحن فخورون بإطلاق برنامج "talabat grow" في الكويت، باعتباره خطوة جديدة ضمن التزامنا المستمر بدعم أصحاب المطاعم والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لقطاع الأعمال في الكويت." وأضاف: "في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات في الكويت، نحرص على توظيف خبراتنا وإمكانات منصتنا وشبكة شركائنا لدعم رواد الأعمال الطموحين، من خلال مساعدتهم على تطوير عملياتهم التشغيلية، واستكشاف فرص جديدة للنمو، وتعزيز قدرتهم على النجاح في سوق يشهد تطورات متسارعة".

من جانبها، قالت المهندسة بسمة الجاسم: "يُعدّ دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الكويت. وتعكس شراكتنا مع "طلبات" أهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص في تمكين المطاعم الناشئة من الوصول إلى الأدوات والفرص التي تحتاجها لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي".

وتعكس هذه المبادرة التزام "طلبات" بتمكين رواد الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في دولة الكويت، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035. ومن خلال نموذج عملي للتعاون بين القطاعين العام والخاص، يهدف برنامج "talabat grow" إلى تعزيز قدرات المشاريع المحلية، ومساعدة أصحاب المطاعم على تجاوز التحديات التشغيلية، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق نمو مستدام. ومن خلال ذلك، ترسّخ "طلبات" دورها كشريك طويل الأمد لمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، عبر تقديم دعم يرتكز على بناء القدرات والتوجيه العملي، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام يمتد إلى ما بعد البرنامج نفسه.

نبذة عن "طلبات":

تُعدّ طلبات تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام، والبقالة، ومختلف الاحتياجات اليوميّة من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسّست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتبارًا من ديسمبر 2025. وتتخذ طلبات من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 من إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد طلبات من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط "طلبات" عملائها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.

