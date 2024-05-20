مدينة مصر تطلق " تجد - Tajed" أول مشروع تجاري متكامل بقلب مشروعها الرائد "تاج سيتي"

المهندس عبد الله سلام: نموّنا الحقيقي لا يقتصر على إنشاء منطقة تجارية متكاملة، بل يشمل التحسين المستمر لمستويات المعيشة لأفراد مجتمعنا مما يخلق بيئة وتأثيراً إيجابياً.

القاهرة في 20 مايو 2024: أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق "تجد - Tajed"، أول مشروع تجاري متكامل في قلب مشروعها "تاج سيتي"، والذي يحتل موقعًا استراتيجيًا في القاهرة الجديدة، ليمثل علامة فارقة في مسيرة نمو وتطور مدينة مصر، ليس فقط من الناحية العمرانية، بل من خلال تقديم تجارب استثنائية تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز قيمة الحياة في "تاج سيتي".

تمثل "تجد - Tajed"، وجهة تجارية متكاملة تلبي جميع احتياجات العملاء، بمساحات تناسب مختلف الأنشطة التجارية، والتي تمتد على 39,000متر مربع، وتنقسم إلى 9 مناطق مميزة تطل على الطريق الدائري، مع إمكانية الوصول المباشر لها من طريق القاهرة – السويس، مما يجعلها وجهة ميسورة الوصول لجميع سكان القاهرة الجديدة والمناطق المجاورة، لتقدم تجربة تسوق استثنائية وقيمة حقيقية للعملاء.

ويضم الجزء الأول من المجمع التجاري "تجد - Tajed" 9 مناطق مختلفة تبلغ مساحة كل منها حوالي 3000 متر مربع، مما يجذب العديد من العلامات التجارية الرائدة مثل بي تك، وذلك استنادا إلى موقعه المميز وخدماته المتكاملة وتصميمه العصري. كما تتمتع "تجد - Tajed" بمجموعة متنوعة من المرافق والخدمات ومنها: المطاعم والمقاهي والبنوك والصيدليات، ويضم الطابق الثاني مساحات مكتبية مصممة بأعلى المعايير لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات، مما يجعله مقصد مثالي للشركات والباحثين عن بيئة عمل مثمرة.

وتعليقا على إطلاق المشروع الجديد، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: نؤمن في مدينة مصر بأن التطور الحقيقي لا يقتصر على تشييد المباني، بل يتخطى ذلك ليشمل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع، وخلق بيئة إيجابية تحفز على النمو والتواصل وذلك تماشيا مع خطتنا التوسعية الطموحة وتنمية محفظة أعمال الشركة. ومن خلال مشروع "تجد - Tajed”، الذي يقع بقلب تاج سيتي أحد مشاريعنا الرائدة، نسعى إلى دعم رواد الأعمال، وتعزيز التبادل الثقافي، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئية، من خلال توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات شركائنا، وتحقق القيمة المضافة لعملائنا".

وأضاف: "تمثل "تجد - Tajed"، أحد نجاحات الشركة الممتدة منذ أكثر من 65 عاما، ونثق أنها ستصبح وجهة تسوق مفضلة لجميع سكان القاهرة الجديدة والمناطق المجاورة، وستساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة حيث تم تصميمها بعناية لتصبح وجهة حضارية متكاملة، ويؤكد دمج "تجد - Tajed"، ضمن "تاج سيتي" رؤية الشركة في خلق مجتمع حيوي يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة."

يتميز مشروع تاج سيتي بموقع استراتيجي بمنطقة القاهرة الجديدة على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي حيث يبعد دقائق عن كل من منطقة شرق القاهرة ومنطقة وسط المدينة وهليوبوليس، ويتم تطوير المشروع على واحدة من أكبر الأراضي المملوكة للشركة بمساحة 3.6 مليون متر مربع، حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث وسائل التسوق فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة.

عن مدينة مصر:

تعد شركة مدينة مصر من أبرز الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر، حيث نجحت منذ انطلاق أعمالها عام 1959 في تلبية الاحتياجات السكنية لملايين المواطنين المصريين. وقد قامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها تتضمن معظم أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التي تحتضن أكثر من 3 مليون مواطن. وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام 1996، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري، مستفيدة من سجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشروعات السكنية والبنى التحتية وفق أعلى مستويات الجودة. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مستوى البلاد، حيث تحظى بمحفظة أراضي جذابة تتجاوز 9 مليون متر مربع. تبلغ مشروعات الشركة 21 كومباوند حتى الان، موزعة على مشروعين رئيسيين؛ أولهما مشروع "تاج سيتي"، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضارية متكاملة. أمّا المشروع الثاني "سراي" فيمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو أيضًا مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة – السويس. كما أطلقت الشركة مشروع "زهو" في محافظة أسيوط وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 104 فدان، كأولى مشروعاتها التوسعية خارج منطقة شرق القاهرة. يتميز مشروع "زهو" بموقع استراتيجي بجانب مطار أسيوط وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المحافظة، حيث يقدم احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

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