الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة TabSense، أول منظومة "نقاط بيع وكيلة" (Agentic POS) في المنطقة، اليوم عن إطلاق "عميل الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال" (AI Fraud Detection Agent)، وهو نظام ذاتي مبتكر صُمم للقضاء على "الخسائر الصامتة" التي تستنزف أرباح المطاعم والمقاهي. ويمثل هذا الإطلاق تحولاً جذرياً لشركة TabSense يتجاوز فئة نقاط البيع التقليدية (POS) إلى آفاق جديدة في عصر "نقطة بيع مدعومة بالذكاء الاصطناعي" (Point of Intelligence - POI).

وبينما مهدت الشركات الرائدة من الجيل الأول مثل Foodics الطريق لرقمنة سوق الخدمات الغذائية في المملكة، تستفيد TabSense من "ميزة المنافس الثاني" (second-mover advantage) لتحقيق قفزة نوعية تتخطى مجرد تسجيل المعاملات التقليدي. ومن خلال دخول السوق بهيكلية تعتمد أساساً على الذكاء الاصطناعي (AI-native)، تمكنت TabSense من تجاوز العقبات التقنية التي تواجه المنصات القديمة، مع التركيز بدلاً من ذلك على القدرات "الوكيلة" (Agentic) التي تنقل الذكاء الاصطناعي من مجرد تحليلات سلبية إلى خلق قيمة فعلية ومباشرة.

غالباً ما يكون الاحتيال في قطاع الأغذية والمشروبات مستمراً وغير مرئي تقريباً للمديرين. لذا يوفر "عميل TabSense للذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال" مراقبة فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لكل معاملة لتحديد ما يلي:

سلوك الكاشير غير المعتاد: اكتشاف الأنماط التي لا تتطابق خلال نوبات العمل.

تسرب الإيرادات: تتبع الأموال التي تختفي بهدوء بين نوبات تغيير العمل.

الاستثناءات غير المصرح بها: رصد الخصومات والمبالغ المستردة المتكررة التي تتجاوز البروتوكولات المعتادة.

وصرح محمد جبر، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة TabSense قائلاً: "الأنظمة القديمة تخبرك بما حدث بالأمس؛ بينما TabSense تخبرك بما يحدث الآن. باعتبارنا 'نقطة بيع مدعومة بالذكاء الاصطناعي'، نحن لا نكتفي بتسجيل البيانات، بل نقوم بتحليلها بشكل منطقي لحماية أرباح التاجر قبل أن تبدأ نوبة العمل التالية".

وفقاً لبحث مستقل أجرته شركة Headway، تتفوق TabSense بالفعل على المنافسين في المقاييس الملموسة الرئيسية. ووجدت الدراسة أن TabSense حققت "مؤشر رضا عن النظام" (System Satisfaction Index) أعلى بكثير من اللاعبين الآخرين في السوق، مع تفوق واضح في البساطة وسهولة الاستخدام.

وتشمل الميزات الرئيسية التي تميز TabSense بوضوح عن المزودين التقليديين ما يلي:

البيع المتقاطع الوكيل ( Agentic Cross-Selling ): عملاء توصية فورية يساهمون في زيادة متوسط حجم السلة بنسبة 7% والأرباح قبل الفوائد والضرائب ( EBIT ) بنسبة 38%.

): عملاء توصية فورية يساهمون في زيادة متوسط حجم السلة بنسبة 7% والأرباح قبل الفوائد والضرائب ( ) بنسبة 38%. العمليات الحوارية ( Conversational Operations ): يمكن للتجار الوصول إلى تقارير الأداء وإدارة المخزون عبر WhatsApp ، مما يقلل الحواجز أمام المشغلين غير التقنيين.

): يمكن للتجار الوصول إلى تقارير الأداء وإدارة المخزون عبر ، مما يقلل الحواجز أمام المشغلين غير التقنيين. الالتزام بمتطلبات ZATCA منذ اليوم الأول: صُمم النظام خصيصاً للسوق السعودي، وهو يتيح التزاماً سلساً ومؤتمتاً بقوانين الفوترة الإلكترونية (المرحلة الثانية)، والتي تعد محركاً حيوياً لـ 150,000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

بعد جولة ناجحة لجمع التبرعات أُعلن عنها العام الماضي، تعمل TabSense بقوة على إزالة الحواجز أمام المشغلين الحاليين. ولإثبات قيمة عصر POI، تقدم TabSense بعضاً من عملاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها مجاناً خلال عام 2026.

يمكن للمشغلين الانتقال للنظام دون أي مجهود يدوي، وتؤكد دراسة Headway أن غالبية مستخدمي TabSense يعتادون على النظام في غضون يوم أو يومين فقط. ومع نموذج "مجاني للتجربة"، يلاحظ معظم التجار تحسينات تشغيلية ملموسة واستعادة للإيرادات المفقودة خلال الربع الأول من الاستخدام.

وأضاف محمد جبر، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة TabSense: "لقد انتهى عصر نقاط البيع السلبية. نحن هنا لضمان حصول كل تاجر سعودي على الذكاء الذي يحتاجه للبيع بذكاء والنمو بشكل أسرع".

نبذة عن TabSense

تعد TabSense نظام نقاط البيع الوكيلة (Agentic POS) الأول، وتخدم حالياً أكثر من 2,000 موقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأسست الشركة من قبل فريق من رواد الأعمال المتسلسلين من Mawdoo3 وPwC، وتقوم TabSense بإعادة تعريف تكنولوجيا المطاعم من خلال هيكلية بيانات أصلية وعملاء ذكاء اصطناعي ذاتيين. لمزيد من المعلومات أو لبدء تجربة مجانية، تفضل بزيارة tabsense.ai.

جهة الاتصال الإعلامي:

tabsense@n1comms.com

tabsense.ai

-انتهى-

#بياناتشركات