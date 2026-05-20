وقّعت جمعية أصحاب المطاعم والمقاهي اتفاقية شراكة مع شركة Tabsense، المتخصصة في أنظمة نقاط البيع المعززة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير تقنيتها للمعلومات الذكية (Points of Intelligence) لـ 6,000 من المطاعم والمقاهي الأعضاء في الجمعية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ستمنح هذه الشراكة أعضاء الجمعية وصولاً إلى منصة Tabsense لنقاط البيع من الجيل التالي، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز ربحية المطاعم، وتبسيط العمليات، وكشف عمليات الاحتيال لحظيًا. وتُعد هذه الاتفاقية واحدة من أكبر عمليات تطبيق التكنولوجيا في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة.

أُعلِن عن الشراكة خلال فعالية كروز الضيافة (Hospitality Cruise)، وهي حدث متخصص جمع أصحاب المطاعم وقادة قطاع الضيافة للتواصل وتبادل المعرفة. وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية الجمعية لتعزيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة في قطاع المطاعم والمقاهي الذي يشهد نموًا سريعًا في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد جابر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Tabsense: «تمثل هذه الشراكة تحولاً جوهرياً في كيفية استفادة قطاع المطاعم في المملكة من التكنولوجيا لتعزيز قدرته التنافسية وتحقيق النمو. أنظمة المعلومات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي التي نقدمها لا تقتصر على معالجة المعاملات فحسب، بل توفر رؤى فورية تساعد أصحاب المطاعم على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتقليل الهدر، وحماية هوامش أرباحهم. يتيح لنا العمل مع جمعية أصحاب المطاعم والمقاهي تقديم هذه الإمكانات لآلاف المنشآت في وقت واحد، مما يخلق منظومة ضيافة أكثر كفاءة وربحية في جميع أنحاء المملكة».

تختلف منصة المعلومات الذكية (Points of Intelligence) من Tabsense عن أنظمة نقاط البيع التقليدية بدمجها للذكاء الاصطناعي في صميم بنيتها، مما يتيح التحليلات التنبؤية، وإدارة المخزون الآلية، والتعرف على الأنماط لمنع الاحتيال.

-انتهى-

#بياناتشركات