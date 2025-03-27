الكويت: تواصل طيران الجزيرة إطلاق خدمات جديدة للارتقاء بتجربة السفر وجعلها أكثر سلاسة، حيث بدأت بتقديم خدمات "حياكم" لتوفير خدمة شخصية ومتكاملة للمسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة T5، وتشمل خدمة الاستقبال والمساعدة، وتسليم التأشيرات، وإجراءات القُصَّر غير المصحوبين، والمساعدة الخاصة للركاب الذين يحتاجون إلى مساندة إضافية عند السفر.

متحدثاً عن هذه الخدمة، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ كريشنان بالاكريشنان: "نعلم في طيران الجزيرة أن السفر لا يقتصر على التنقل من مكان إلى آخر، بل يمتد إلى تجربة متكاملة تتسّم بالراحة والهدوء في كل خطوة يقوم بها المسافر ليصل إلى وجهته الأخيرة. ويأتي إطلاق خدمات "حياكم" إنجازاً جديداً في مسيرة طيران الجزيرة نحو تحسين هذه التجربة عبر ابتكار حلول تخدم احتياجات كل مسافر. واليوم، نضمن لركابنا الكرام تجربة سلسة يقدمّها لهم فريق مختص من ذوي الخبرة في قطاع السفر."

يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر أكثر سلاسة وراحة منذ لحظة وصولهم إلى المطار، حيث يكون فريق الجزيرة بانتظارهم لتقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، سواء للمسافرين الأفراد أو العائلات، أو لمرافقة الأطفال القُصّر المسافرين دون مرافق، أو لتوفير رعاية خاصة للمسافرين الذين يحتاجون إلى دعم إضافي. تهدف خدمات "حياكم" إلى تسهيل إجراءات السفر وضمان تجربة مريحة يشعر فيها المسافر بالترحيب والعناية.

ويتوفر مكتب خاص لخدمات "حياكم" في الطابق الأول من مبنى ركاب الجزيرة T5 لسهولة الوصول المسافرين إليها والاختيار من بين الخدمات التي تلبي احتياجاتهم:

الاستقبال والمساعدة: إرشاد المسافر عبر المطار عند الوصول أو المغادرة

تسليم التأشيرة: تسليم التأشيرة دون متاعب والمساعدة خلال إجراءات الجوازات

الأطفال القصر غير المصحوبين: رعاية مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عاماً والذين يسافرون بمفردهم

المساعدة الخاصة: مساندة المسافرون من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك ضعاف البصر أو السمع

يمكن للمسافرين الحجز من خلال زيارة مكتب "حياكم" في مبنى ركاب الجزيرة T5 أو مراجعة موقع طيران الجزيرة على www.jazeeraairways.com او الاتصال على 67051930 965+ للتعرّف أكثر على الخدمات وكيفية حجزها لرحلتهم القادمة.

- انتهى