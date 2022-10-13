أبرمت "عِلم"، الشركة السعودية الرائدة في مجال توفير الحلول المبتكرة، اتفاقية شراكة مع شركة أبحاث وتطوير الأعمال T2المتخصصة في أبحاث و تطوير المنتجات السحابية ذات الكفاءة العالية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس 2022". وقع الاتفاقية ممثلاً لشركة "عِلم" الدكتور ناصر المشاري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بالشركة، وعن شركة أبحاث وتطوير قطاعات الأعمال T2، المهندس عبدالله الدوسري، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتنص بنود الاتفاقية بين الجانبين على تبادل الخبرات في مجال الحلول الإبداعية والمبتكرة القائمة على البحث والتطوير، بالإضافة إلى تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي المتطلبات والاحتياجات التنافسية للعملاء في القطاعين العام والخاص. كما تنطوي الاتفاقية بين الجانبين على تبادل الخدمات الاحترافية فيما يتعلق باستيعاب التحديات المستقبلية، وتحديد العقبات التي قد تعرقل تطبيق أساليب العمل الجديدة، بهدف رسم رؤية واضحة لخطة العمل ومراحلها وأجزائها مع تحديد أهدافها التي ينبغي تحقيقها، سعياً لتطوير الأداء العام ورفع مستويات رضا العملاء، وذلك على أيدي خبراء واستشاريين لديهم خبرة طويلة في العديد من التخصصات.

وأوضح المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم"، ماجد بن سعد العريفي أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع شركات القطاع الخاص لتزويدها بحلول إلكترونية وخدمات استشارية وإدارية تتعلق بالتحول الرقمي والتغيير التنظيمي، وتبادل الخبرات معها وتزويدها بالحلول التي تسهم في تحسين أدائها التشغيلي وكفاءة العمليات فيها. ولفت العريفي إلى أن شركة "عِلم" تعمل باستمرار على ابتكار وتصميم خدمات متطورة تسهم في حل مشاكل قائمة أو سد ثغرات خدمية موجودة؛ وذلك من خلال تحويل الإجراءات التقليدية إلى معاملات إلكترونية، أو ابتكار معاملات إلكترونية جديدة لا يمكن تقديمها بالطرق التقليدية. كما أشار العريفي إلى التزام شركة "عِلم" بدعم المساعي الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من جهته، أوضح عبدالله الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث وتطوير قطاعات الأعمال T2، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استمرار الشراكات والعلاقات مع شركة "عِلم" في دعم وتطوير محفظة أعمال الشركة وتعزيز فرص النمو فيما يتعلق باستخدام التقنيات الرقمية القادرة على المساهمة في تعزيز العائد الاستثماري لأعمال العملاء. وأضاف الدوسري أن شركة أبحاث وتطوير قطاعات الأعمال T2 تقدم حلولاً برمجية تعمل على الارتقاء بعمليات الأبحاث والتطوير وذكاء الأعمال بما يؤدي إلى ضبط مؤشرات الأداء والإنجاز داخل المؤسسات والشركات، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع شركة "عِلم" ستسهم في تعزيز عمليات الشركة وقدرتها على تقديم الدعم التقني المتخصص من خلال فريق عملها المتمرس، مما يؤهلها لفهم استراتيجيات العملاء وتنفيذها على نحو أفضل.

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- انتهى -