منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة تضمن سلاسة العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي لفرق تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين النهائيين

الرياض - المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة حلول أعمال الخليج المحدودة (GBS)، إحدى شركات مجموعة غباش، عن التوصل إلى شراكة مع SymphonyAI، الشركة الرائدة في "منتجات البرامج كخدمة" للذكاء الاصطناعي التنبؤي والتوليدي للمؤسسات، من أجل تعزيز تجربة المستخدم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ومن خلال مشاركتهما معاً في قمة (آي دي سي) للرؤساء التنفيذين لتقنية المعلومات في المملكة، والذي انعقد على مدار يومين في 18 و19 سبتمبر 2024، عرضت الشركتان منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين وابتكار أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات وخدمات المؤسسات.

وبالتوازي مع التطور السريع لقطاع التكنولوجيا، توفر الشراكة بين شركة حلول أعمال الخليج المحدودة وSymphonyAI منصة متطورة يمكنها تلبية المتطلبات الديناميكية للمشهد الرقمي في المملكة. وتعتبر مثل هذه الحلول ضرورية لتحسين عمليات المؤسسات، خاصة مع استعداد العديد من المؤسسات الرائدة لظهور عالم "الذكاء الاصطناعي في كل مكان". وتتوقع مؤسسة البيانات الدولية (آي دي سي) مستقبلاً واعداً لمثل هذه التطورات، حيث تُرجّح أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الأنظمة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 300 مليار دولار بحلول العام 2026، في حين سيصل استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة إلى 36.6 مليار دولار بحلول العام 2024. ويؤكد هذا الارتفاع على الحاجة الأوسع إلى حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أجل الارتقاء بالكفاءة والابتكار، خاصة في ظل هذه البيئة التي تشهد تطورات هائلة بشكل متزايد.

وتقدم منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) التي عرضتها الشركتان في نسخة العام 2024 من قمة (آي دي سي) للرؤساء التنفيذين لتقنية المعلومات بوابة خدمة موحّدة، لتسهم في تبسيط تفاعلات المستخدمين، حيث يتم ذلك من خلال دمج واجهات تكنولوجيا المعلومات المتعددة في منصة بديهية. وتعمل منصة SymphonyAI Apex المعززة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة على تعزيز الإنتاجية عن طريق رقمنة آليات سير العمل وتبسيطها، وتتميز بتوظيفها مكتب خدمة متعدد القنوات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بفضل وجود الأداة التوليدية SymphonyAI Apex Enterprise IT Copilot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصاً لتحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات في بيئة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. وتشمل القدرات الرئيسية الأخرى التخصيص من دون الحاجة إلى استخدام أكواد أو باستخدام أكواد منخفضة، ودعم العديد من اللغات، والتكامل السلس من خلال منصة SymphonyAI Integration Hub المصممة لتسهيل التكامل السلس بين حلول SymphonyAI وبرامج وأنظمة المؤسسات الحالية، ما يجعلها حلاً جاهزاً للمستقبل لعمليات خدمات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات. وأكّد العملاء الذين يستخدمون منصة SymphonyAI Apex أنهم تمكنوا من أتمتة 60% من طلبات الخدمة، وتقليل الأوقات اللازمة لحل المشكلات بنسبة 50%، وخفض نفقات أجهزة وبرامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى 30%.

وقال ساتين فياس، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في SymphonyAI: "في ظل المشهد التكنولوجي الراهن الذي يشهد تطورات متسارعة، لم تعد تكنولوجيا المعلومات المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد خيار، بل ضرورة حتميّة. ويجسّد تعاوننا مع شركة حلول أعمال الخليج المحدودة في النسخة الرابعة عشر من قمة (آي دي سي) للرؤساء التنفيذين لتقنية المعلومات التزامنا بالابتكار والتحسين. وتعدّ منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة من SymphonyAI مهمة جداً لكل شركة تسعى لتحقيق الازدهار في عالم "الذكاء الاصطناعي في كل مكان"، لاسيّما وأنها توفر تجربة استثنائية للمستخدم والموظفين".

من جانبه، قال حسن متلا، الرئيس التنفيذي للشركات التابعة لمجموعة غباش: "نعرب عن فخرنا لشراكتنا مع SymphonyAI لعرض منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في قمة (آي دي سي) للرؤساء التنفيذين لتقنية المعلومات 2024. ويعكس هذا التعاون التزامنا في قيادة التحول الرقمي بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تتماشى بصورة متناغمة مع شعار هذا العام "مستقبل تكنولوجيا المعلومات: نظرة جديدة تجاه الرقمنة نحو التأسيس لعالم الذكاء الاصطناعي في كل مكان". وتعمل منصتنا على إعادة تعريف الكفاءة، ووضع معايير جديدة لمستقبل، حيث يكون الذكاء الاصطناعي أحد المكوّنات الجوهرية في كافة جوانب العمليات التجارية، بما يتوافق مع زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة".

نبذة عن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة (GBS)

تأسست شركة حلول أعمال الخليج المحدودة (GBS) في العام 2020 باعتبارها مشروعاً تكنولوجياً مؤسسياً لمجموعة غباش في المملكة العربية السعودية، وتتخصص هذه الشركة في إدارة المعلومات المتقدمة وحلول التكنولوجيا، مع التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية وأمن الشبكات وحلول الحوسبة السحابية وخدمات إدارة الأصول والمستندات الشاملة. وبفضل توظيفها فريقاً متخصصاً يضم أكثر من 500 متخصص ملتزم بالابتكار والتميز، تتولى هذه الشركة قيادة التحول الرقمي للمؤسسات الناشئة في المملكة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والترفيه، الأمر الذي يضمن لها الاستحواذ على مكانة رائدة في المشهد التجاري المتطور في المملكة.

وللمزيد من المعلومات، يمكن موقعها الإلكتروني زيارة gbs-saudi.com، أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني info@gbs-saudi.com، إلى جانب متابعة صفحتها على "لينكدين".

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