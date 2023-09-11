مع وضع خطط طموحة للنمو وتعيين رئيس جديد للشركة في مصر

فرع مصر يضم أكثر من 500 موظفًا يقدمون خدماتهم بأكثر من 12 لغة لكبار العملاء في مختلف القطاعات

القاهرة، مصر، أعلنت إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم منتجات وحلول تجربة العملاء (CX) والتي كانت تُعرف سابقًا في مصر باسم SYKES عن تحولها بشكل رسمي إلى العلامة التجارية FoundeverTM في وقت سابق من هذا العام. تعكس العلامة التجارية الجديدة التزام الشركة بالابتكار والديناميكية، وسعيها لتقديم أفضل تجربة للعملاء في فئتها. وتستمر الشركة العالمية في سعيها لتنفيذ خطتها للنمو في مصر تحت هذا الاسم التجاري الجديد.

قامت FoundeverTM بتعيين مينا وهبة رئيسًا جديدًا للشركة في مصر، حيث سيكون جزءًا من فريق القيادة بإشراف المديرة العامة للمنطقة متعددة اللغات، بينيديتا ميراندا. يتمتع وهبة بخبرة قيادية كبيرة في مجال الأعمال، حيث انضم إلى FoundeverTM بسجل حافل من النجاحات في مجال الاستعانة بمصادر خارجية ونقل الأعمال إلى الخارج (BPO). قبل انضمامه إلى الشركة، شغل وهبة عدة مناصب قيادية مهمة، منها منصب نائب رئيس العمليات العالمية في شركة Teleperformance. إن معرفته وفهمه الواسعين للسوق المصري، بالإضافة إلى رؤيته الإستراتيجية، تجعل من وهبة الشخص المناسب لقيادة نمو وتوسع Foundever في مصر. وهبة حاصل على شهادة في إدارة الأعمال والتسويق والأعمال الدولية من الجامعة الألمانية بالقاهرة ودبلومة الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية. كما واصل وهبة تطوير مهاراته من خلال الحصول على العديد من دورات وشهادات التطوير المهني.

تتواجد FoundeverTM في السوق المصري منذ عام 2010، حيث انطلقت عملياتها في البداية تحت الاسم السابق SYKES. في عام 2021، استحوذت مجموعة Sitel على SYKES، ما أضاف بعدًا جديدًا لمكانة المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مقدمين لخدمات تجربة العملاء في العالم. بعد إعادة تسمية العلامة التجارية، تعمل الشركة الآن تحت اسم FoundeverTM محليًا وعالميًا. تضم عمليات الشركة في مصر أكثر من 500 موظفًا، يقدمون خدماتهم بأكثر من 12 لغة لعملاء من مختلف قطاعات الأعمال مثل التكنولوجيا، والتأمين، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والتجزئة، والاتصالات، والخدمات المالية. من بين الخدمات الأساسية التي يقدمها فرع الشركة في مصر خدمة العملاء والدعم الفني والمبيعات الواردة والصادرة، إلى جانب خدمات المكتب الخلفي والإشراف على المحتوى.

بفضل قابليتها الكبيرة للتوسع والإمكانيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها، فإن FoundeverTM قادرة على دعم العلامات التجارية العالمية الرائدة أثناء تطوير استراتيجيات تجربة العملاء الأفضل في فئتها لزبائنها. مع توفر الدعم لأكثر من 60 لغة والتواجد في 45 دولة، تتمتع FoundeverTM بانتشار دولي فاعل وإيرادات تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. يعمل بالشركة أكثر من 170 ألف موظف حول العالم، ما يمكنها من تقديم خدماتها لأكثر من 750 علامة تجارية في كافة أنحاء الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، قال مينا وهبة، الرئيس الجديد لـ FoundeverTM في مصر: "يشهد مجال تجربة العملاء تغييرًا جذريًا، حيث تحوّل ما كان يعتمد سابقًا على العمليات اليدوية المحلية إلى أنظمة رقمية عالمية في المقام الأول. مع ذلك، لا يزال التفاعل الإنساني يمثل أساس تجربة العملاء. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، عملت الشركة على الابتكار والتكيف مع التطورات العصرية، ولا تزال تحتفظ بالجوهر القوي الذي يركز على البشر في حلولها. أنا فخور بالانضمام إلى هذا الكيان العالمي الذي يقدم أكثر من 9 ملايين محادثة ومعلومة يوميًا لمساعدة عملائنا خلال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم".

تواصل الشركة من خلال علامتها التجارية الجديدة تقديم نفس حلول تجربة العملاء عالية الجودة التي تشتهر بها كل من مجموعة Sitel وSYKES. تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير حلول جديدة واعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، وتقديم حلول تجربة العملاء المخصصة التي تلبي تمامًا المتطلبات الحالية للعلامات التجارية. عند تصميم هذه الحلول للعملاء، يكرس فريق FoundeverTM جهوده للتعلم والتصميم وضمان التكامل بين الحلول، بهدف تلبية الاحتياجات المحددة لكل عميل. يتضمن هذا التوجه الاستيعاب العميق لمختلف الثقافات والقيم، وفهم النماذج التشغيلية الفريدة على الصعيدين البشري والتجاري، للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه كل فئة أعمال.

تحرص Foundever على التمسك بقيمها الأساسية المتمثلة في الإبداع والالتزام والتواصل الفعال، خلال تقديمها لمجموعة متنوعة من الخدمات عالية الجودة، والتي تشمل خدمة العملاء، وتطوير الأعمال، وزيادة المبيعات، وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب الاستشارات الاستراتيجية، وتصميم تجربة العملاء متعددة القنوات، وتنسيق سير العمل، وتقديم الخدمة الذاتية، واستخدام روبوتات التواصل والتحليلات والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخدمات تجربة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وWeb3، والتعلم والتطوير. تُعزز حلول Foundever CX تجربة العملاء وتسرع عمليات التحول الرقمي من خلال دمج الخبرة العميقة للشركة مع تحليلات البيانات لتعزيز التغييرات التشغيلية. كما تعطي الشركة الأولوية لخدمات مثل المبيعات والاحتفاظ بالعملاء، وتقديم دعم فني وخدمات المكاتب الخلفية وإدارة التحصيلات وتعزيز الثقة والسلامة، بهدف ضمان تقديم دعم شامل ومتكامل لعملائها.

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