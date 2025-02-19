أبوظبي، أعلنت تسليح القابضة، الشركة الرائدة في حلول الدفاع والأمن، عن شراكتها مع SWS Inntech SDN BHD للكشف عن أحدث تقنيات تخزين الأسلحة خلال معرض آيدكس 2025، الحدث الدفاعي الأبرز في الشرق الأوسط. وتمثل هذه الشراكة دخولًا رسميًا لـ SWS Inntech إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى لتعزيز حضورها في قطاع الأمن سريع التطور بالمنطقة.

تشتهر SWS Inntech بأنظمة Spark لتخزين الأسلحة، وكانت رائدة في حلول التسليح الذاتي منذ عام 2004، حيث طبقت أنظمتها بنجاح لدى وكالات إنفاذ القانون المرموقة، مثل شرطة سنغافورة. ومع تزايد الطلب على حلول تأمين الأسلحة المتقدمة في الشرق الأوسط، يوفر آيدكس 2025 منصة مثالية لانطلاقة العلامة التجارية في المنطقة.

وقال براين ليو، المدير التنفيذي لشركة SWS Inntech SDN BHD:

"يعد الشرق الأوسط سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا نظرًا لتركيزه على حلول الدفاع عالية الأمان. شراكتنا مع تسليح القابضة تمنحنا رؤى مهمة عن السوق، وإمكانية الوصول المباشر إلى صناع القرار الرئيسيين، والمصداقية اللازمة لتعزيز وجودنا في الإمارات وخارجها."

وخلال المعرض، تفاعلت SWS Inntech مع شخصيات بارزة وصناع قرار من السعودية وعُمان وقطر، حيث عرضت تقنياتها المتطورة بشكل مباشر. وأضاف ليو:

"رؤية تقنياتنا قيد التنفيذ يُحدث فارقًا كبيرًا. هذا التفاعل يفتح آفاقًا لشراكات واعدة واتفاقيات طويلة الأمد."

ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التحالف في إعادة تشكيل معايير الأمن الإقليمي، حيث تجمع الشراكة بين الخبرة العميقة لتسليح القابضة ، والسجل الحافل لشركة SWS Inntech في حلول تخزين الأسلحة الآمنة، مما يعزز الاستجابة للتحديات الدفاعية المتطورة ويدفع عجلة الابتكار في أنظمة الأمن العسكري.

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