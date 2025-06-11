في إطار خطتها للتوسع في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديرًا لريادة محافظة بورسعيد في مجالات الطاقة والصناعة، تُعلن جامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر، في مجال التكنولوجيا، عن تقديم خصم خاص لطلاب مدارس محافظة بورسعيد المتقدمين على برنامج هندسة الطاقة.

حيث يُقدّم البرنامج منهجًا أكاديميًا متكاملًا يركز على المبادئ الأساسية والتطبيقات العملية لتحويل الطاقة واستخدامها واستدامتها، وذلك من خلال مسارين متخصصين: مسار الصناعة؛ ومسار الاستدامة ، بما يُسهم في إعداد طلاب جاهزين لسد فجوة احتياجات سوق العمل في المجالات الحيوية.

كما يأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة من التعاون الأكاديمي مع أعرق الجامعات في إيطاليا، ذلك أيضًا مشاركة الطلاب في أسبوع الطاقة المكثف (Polimi Energy Week) ، يحصلون خلاله على شهادة مشاركة دولية، فضلًا عن التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بما يعزز من جودة التجربة الأكاديمية وتكاملها مع التوجهات العالمية.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس/ أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي– بوليتكنك مصر ، في مجال التكنولوجيا، قائلًا: "تُعد محافظة بورسعيد مركزًا حيويًا لمشروعات الطاقة والتنمية الصناعية في مصر، إذ تحتضن عددًا من المبادرات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن دعم الكفاءات الشابة في بورسعيد من خلال التعليم فى مجال التكنولوجيا يُمثّل استثمارًا مباشرًا في مستقبل قطاع الطاقة. كما يُسهم هذا التوجّه في إعداد جيل مؤهل وقادر على تلبية احتياجات الصناعات المستقبلية، مما يعزز من فرصهم في سوق العمل، ويرفع من معدلات التوظيف على مستوى الجمهورية. وانطلاقًا من إيمان الجامعة بأن التعليم يجب ألا يظل حكرًا على العاصمة، بل يجب أن يشمل كافة محافظات الجمهورية، تُقدّم الجامعة خصمًا خاصًا بنسبة 25% لطلاب مدارس بورسعيد، دعمًا لرؤيتها في تحقيق عدالة التعليم وتوسيع نطاقه."

ومن جانبها، أكدت الأستاذة /حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، على أهمية تعميم هذا النموذج التعليمي في مختلف أنحاء الجمهورية قائلة: "نحرص في جامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر، في مجال التكنولوجيا، على تطوير برامج تعليمية تواكب التحولات المتسارعة في قطاعات الطاقة والصناعة. لذلك يُعدّ برنامج هندسة الطاقة نموذجًا متكاملًا يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يؤهّل الطلاب للاندماج في سوق العمل منذ اليوم الأول لتخرجهم. تقديم هذه الفرصة لأبناء محافظة بورسعيد يأتي في إطار رؤيتنا لتمكين الجيل القادم من المهندسين القادرين على قيادة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة."

وجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية الأوسع التي تُقيمها جامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر ، في مجال التكنولوجيا، والتي تشمل التعاون مع مؤسسات دولية رائدة ضمن برنامج هندسة الطاقة تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالشراكة مع كبرى الجامعات الإيطالية.

كما تُجسد هذه الشراكات العلمية التزام الجامعة بربط التعليم التطبيقي المتخصص باحتياجات سوق العمل، لا سيما في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يُسهم في تعزيز جاهزية الخريجين، ورفع معدلات توظيف الشباب في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعا الطاقة والصناعة، داخل مصر وخارجها.

عن جامعة السويدي "SUTech" – بوليتكنك مصر– في مجال التكنولوجيا :

تعد جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر، في مجال التكنولوجيا - رائدة في التعليم العالي في هذا المجال من خلال تلبية احتياجات التطور السريع فى التكنولوجيا. جامعة السويدي ، هي أول جامعة بوليتكنك بمصر، وتقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى شهادات دولية مع كبرى الشركاء الاكاديميين.

تهدف جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر، في مجال التكنولوجيا - إلى توفير تعليم عالي متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة، المهارات التطبيقية، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة. تمهد الجامعة الطريق للطلاب للتوظيف محليًا ودوليًا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث إنها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

تعاونت جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر – في مجال التكنولوجيا - مع جامعة أميتي فرع دبي، واحدة من أفضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.

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