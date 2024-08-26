أعلنت جامعة السويدي للتكنولوجيا-بوليتكنك مصر، أول جامعة "بوليتكنك" في مصر، فتح باب التقدم لبرنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة بالتعاون مع شركتيENI و EGAS ، وتحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية و بالشراكة مع كبرى الجامعات في إيطاليا لأول مرة فى مصر.

وأوضحت جامعة السويدي للتكنولوجيا- بوليتكنك مصر (SUT)، أن هذا التعاون يتضمن تقديم منح دراسية لهذا البرنامج تبدأ من 20% وتصل إلى 100% لجميع المتقدمين، وأن برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة يُعد ركيزةً أساسية في مساعي الجامعة نحو تقديم تعليم تقني يواكب التوجهات العالمية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبديلة، إلى جانب كفاءة استخدام الطاقة، وهو ما يعد من أحد أهم محاور إزالة الكربون لما له من أثر كبير في تعزيز الممارسات المستدامة في هذا القطاع، كما يتفاعل الطلاب مع مجموعة متنوعة من المواضيع التي تشمل تصميم وإدارة الأنظمة المعقدة للطاقة، مما يساهم في تأهيلهم للعب أدوار قيادية ومكافحة تغير المناخ.

في هذا السياق، قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (ED Tech)، إن برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة يُمثل فرصةً استثنائية لطلابنا، لاسيما في ظل الدعم الحكومي المتمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية والقطاع الخاص الممثل فى التعاون مع شركتي ENI و EGAS.

وأضافت الرئيس التنفيذي لشركة السويدي، أن وجود الخبراء في هذا المجال سيساهم في تأهيل طلابنا لفتح آفاق جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو مجال يلقى اهتماماً كبيراً على الصعيد المحلي والعالمي، وأن جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، تعمل على تطوير كافة البرامج الدراسية لتواكب أحدث التطورات والمتطلبات العالمية، لإعداد جيل قادر على القيادة في مختلف المجالات.

وأكدت الريحاني، أن جامعة السويدي للتكنولوجيا (SUT) توفر تعليم عالي متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة، المهارات التطبيقية، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة، كما تمهد الجامعة الطريق للطلاب للتوظيف محليًا ودوليًا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث إنها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

وأشارت إلى أن الدراسة في الجامعة يمثل الجانب العملي فيها أكثر من 60% وتضم 3 كليات تكنولوجية, وتمنح أربع درجات علمية في 19 تخصصًا عبر ستة مجالات، وتقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (B.TECH) لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى شهادة اعتراف للبرنامج الدراسي من جامعة آميتي دبي الهندية الدولية، والتي تعد واحدة من أفضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.

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