في الرابع من حزيران، رحّب مطار الملكة علياء الدولي بأوّل رحلة لشركة SunExpress، إيذانًا بإطلاقها أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين أنطاليا وعمّان. ويأتي انضمام شركة الطيران الاقتصادية هذه تماشيًا مع جهود "مجموعة المطار الدولي" المستمرة لتوسيع شبكة شركات الطيران العاملة في المطار وتنويعها، وبالتالي تعزيز الربط الإقليمي بالأردن.

استُقبِلت هذه الرحلة الافتتاحية بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، ووكيل المبيعات العام لشركة SunExpress في الأردن (ألفا إنترناشيونال) وشريك خدمات المناولة الأرضية (مينزيس).

وفي هذا السياق، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا الترحيب بشركة SunExpress في مطار الملكة علياء الدولي؛ إذ تُعد هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكتنا من شركات الطيران وتوفير مجموعة أكبر من خيارات السفر المريحة وميسورة التكلفة للمسافرين، مما يعزز مكانة مطارنا بوصفه مركزًا حيويًا وسهل الوصول في قلب الشرق الأوسط. ومع استمرارنا في تحسين تجارب السفر وبناء شراكات استراتيجية، نؤكد في "مجموعة المطار الدولي" التزامنا بربط الأردن بأهم الوجهات العالمية، وتوفير بوابة جوية رئيسية يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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