دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة Submer ، الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية المتكاملة للذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ZEDEDA المتخصصة في مجال ذكاء النقاط الطرفية، بهدف توفير البنية التحتية المعيارية القابلة للتصنيع السريع والتبريد بالسائل بهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقاط الطرفية بكثافات عالية لوحدات معالجة الرسومات - وذلك في المواقع التي يكون فيها إنشاء مراكز البيانات التقليدية صعبًا أو غير عملي.

ويجمع الحل المشترك بين منصة Submer المتكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل التصميم والبنية التحتية الحاسوبية المبردة بالسائل وعمليات النشر الداعمة للرفوف فائقة الكثافة التي تتجاوز 100 كيلوواط، وبين منصة ZEDEDA لبرمجيات ذكاء النقاط الطرفية، بما يمكّن العملاء من إنشاء وتشغيل وتأمين حلول الذكاء الاصطناعي في أي مكان حول العالم وبأي نطاق.

وفي هذا السياق قال باتريك سميتس، الرئيس التنفيذي لشركة Submer: "ينتقل الذكاء الاصطناعي بسرعة من البيئات السحابية المركزية إلى التطبيقات الواقعية - بدءًا من المواقع الصناعية ووصولاً إلى شبكات الاتصالات والبنية التحتية للطاقة في المواقع النائية. ويتطلب إيصال هذا المستوى من الذكاء بنية تحتية مصممة خصيصًا قادرة على العمل بكفاءة في بيئات لا يمكن لمراكز البيانات التقليدية التواجد فيها. ومن خلال دمج البنية التحتية عالية الكثافة المبردة بالسائل من Submer مع منصة ZEDEDA لذكاء النقاط الطرفية فإننا نتيح للمؤسسات إقامة البنية التحتية القابلة للتوسع والتي تتمتع بمرونة تناسب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أي مكان تحتاج إليه."

وستوفر Submer بنية تحتية معيارية ضمن وحدات تعتمد على تقنيات التبريد بالغمر والتبريد المباشر للرقائق، وهي مصممة خصيصًا لدعم عمليات النشر عالية الكثافة لوحدات معالجة الرسوم. ومن جانبها تقدم منصة ZEDEDA لذكاء النقاط الطرفية الإدارة المتكاملة لدورة حياة الذكاء الاصطناعي في النقاط الطرفية بما يتيح إنشاء هذه الحلول وتأمينها وتشغيلها على نطاق واسع. كما سيتضمن الحل خيارات من الأجهزة المعتمدة مسبقًا ومن شركاء وحدات معالجة الرسوم إلى جانب إمكانية استخدام العملاء لأنظمتهم الخاصة.

ومن جانبه قال سعيد وصال، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ZEDEDA: مع انتقال قدرات الذكاء الاصطناعي من البنى السحابية إلى البيئات المادية، أصبحت قابلية تشغيله في أي موقع — كالمصانع النائية والمنصات البحرية وشبكات الاتصالات — ضرورة أساسية. فالعمليات الحيوية حول العالم تولّد كميات هائلة من البيانات بعيدًا عن مراكز البيانات، وحتى وقت قريب لم تكن هناك بنية تحتية قادرة على مواكبة هذه البيانات والتعامل معها بذكاء. ولكن تعاوننا مع Submer يجعل ذلك ممكنًا اليوم، إذ تضمن منصة ZEDEDA إدارة أحمال العمل للذكاء الاصطناعي في النقاط الطرفية بشكل آمن قابل للتوسع وعالي الأداء، فيما تسمح تقنيات التبريد السائل من Submer بتوفير القدرة الحاسوبية عالية الكثافة المطلوبة لهذه الأحمال، حتى في أقسى البيئات. معًا نعمل على فتح آفاق الذكاء الاصطناعي أمام القطاعات التي تحتاج إليه بشكل أكبر."

من الجدير بالذكر أن هذا الحل المشترك يستند إلى مبدأ معماري أساسي يتمثل في المرونة المعرفة برمجيًا. فبدلاً من الاعتماد فقط على التكرار في الأجهزة والعتاد، تقوم طبقة تنسيق البنية التحتية لدى ZEDEDA باكتشاف أعطال العقد وإعادة توزيع أحمال العمل على مستوى التجمع للحفاظ على مستويات الخدمة المستهدفة. ويسهم هذا النهج في تبسيط بنية النظام وتحسين كفاءة استخدام وحدات معالجة الرسوم وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

كما تسهم تقنيات التبريد السائل من Submer في تقليل استهلاك الطاقة المخصصة للتبريد بشكل كبير مقارنة بالبنية التحتية التقليدية المعتمدة على التبريد الهوائي، مع إلغاء استهلاك المياه المباشر ودعم استخدام بنية تحتية أكثر استدامة للذكاء الاصطناعي. ويتيح ذلك إمكانية نشر هذه الحلول في أي مكان حول العالم بغض النظر عن طبيعة البيئة.

وتعمل الشركتان حالياً مع عدد من العملاء الأوائل في القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات، ومن المتوقع تنفيذ مشاريع تجريبية خلال العام الجاري.

نبذة عن: Submer

تُعد Submer الشركة الرائدة في السوق في مجال البنية التحتية المتكاملة للذكاء الاصطناعي. وتتخذ الشركة من برشلونة مقرًا رئيسيًا لها، حيث تقوم بتصميم وبناء وإدارة بنية تحتية معيارية لمراكز البيانات، مصممة خصيصًا لدعم أحمال الذكاء الاصطناعي ذات المتطلبات المرتفعة. تأسست الشركة عام 2015، وترتكز منصتها على خبرة تمتد عشر سنوات في مجال التبريد بالسائل، حيث توفر حلول التبريد التي تحقق معامل كفاءة طاقة يقل عن 1.03 دون أي استهلاك مباشر للمياه إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمرافق التقليدية المعتمدة على التبريد الهوائي. وتقدم Submer منظومة متكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدءًا من الاستشارات الأولية والتصميم مرورًا بالتصنيع والبناء ووصولًا إلى تركيب أنظمة تقنية المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: www.submer.com

نبذة عن: ZEDEDA

تعمل شركة ZEDEDA على جعل الحوسبة في النقاط الطرفية سهلة الاستخدام، ومفتوحة، وآمنة بطبيعتها، من خلال توسيع تجربة الحوسبة السحابية إلى النقاط الطرفية. كما تعمل على خفض تكاليف إدارة وتنسيق البنية التحتية والتطبيقات الموزعة على النقاط الطرفية، مع تعزيز مستوى الرؤية والأمان والتحكم.

وتوفر ZEDEDA قيمة فورية وسرعة في تحقيق العائد، بينما تدير عشرات الآلاف من العقد وتدعمها استثمارات من جهات عالمية رائدة ولديها فرق عمل منتشرة في الولايات المتحدة وألمانيا والهند والشرق الأوسط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: www.ZEDEDA.com.

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz| Mob: +971 50 1626565 |

-انتهى-

#بياناتشركات