القاهرة: تعلن جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر (SU Tech)، عن إطلاق برامج أكاديمية جديدة وشراكات استراتيجية تزامناً مع فتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة التعليم في مصر. تهدف هذه الشراكات إلى تطوير المناهج وتزويد الطلاب بمهارات متخصصة ذات جودة عالمية تلبي احتياجات القطاعات الصناعية، مما يعزز مكانة الجامعة كإحدى المؤسسات الرائدة في التعليم العالي في مصر، ويؤكد التزامها بتطوير المهارات في المجالات الحيوية.

في إطار جهودها لتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي، أبرمت الجامعة شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية مرموقة. ففي مجال دعم القطاع الزراعي، تعاونت الجامعة مع جامعة تكساس (Texas A&M) لإطلاق برنامج تكنولوجيا هندسة الري الزراعي. كما عززت برنامج هندسة الطاقة بشراكة مع جامعة بوليتكنك ميلانو (Politecnico Di Milano). وتأتي هذه الشراكات امتداداً لجهود الجامعة في تطوير 8 برامج أساسية ضمن 19 برنامجاً آخر قيد الإعداد، مما يعكس التزام الجامعة بتوسيع عروضها الأكاديمية وإعداد الخريجين لمواكبة التطورات العالمية.

حيث أعرب المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر، عن فخره بتوسيع نطاق البرامج التعليمية للجامعة من خلال الشراكات المستمرة مع أعرق الجامعات العالمية. ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، أعلن عن برامج نوعية جديدة تُضاف إلى منظومة الجامعة، وهي: برنامج تكنولوجيا هندسة الري الزراعي (Agriculture Irrigation Engineering Technology) بالشراكة مع جامعة تكساس (Texas A&M)، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة (Energy Engineering Technology) من خلال مسارين تعليميين: الصناعي والاستدامة، بالشراكة مع جامعة بوليتكنك ميلانو (Politechnico Di Milano University) "، وبرنامجي تكنولوجيا الرسوم المتحركة والوسائط والتصميم المرئي (Animation & Visual Design Technology Program) و تكنولوجيا تصميم المنتجات (Product Design Technology Program) بالشراكة مع جامعة اميتى بدبى (Amity University in Dubai).

وأكد السويدي أن الجامعة تسعى، منذ نشأتها، إلى تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تقديم برامج تعليمية مُصممة وفقاً لاحتياجات القطاعات الصناعية. ونتيجة لذلك، يتميز خريجو "جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر (SU Tech)" بالجاهزية التامة لدخول سوق العمل فور تخرجهم، حيث أن العديد من الطلاب الحاليين يجمعون بين الدراسة والعمل بدوام جزئي أو حر، وذلك بفضل اعتماد الجامعة على أسلوب التعليم القائم على المشاريع.

وفي إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة، أشارت الأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الابتكار لدى الطلاب من خلال توفير تجربة تعليمية متكاملة داخل الحرم الجامعي. وأضافت الريحاني أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير بيئتها التعليمية من خلال إضافة مرافق حديثة ومتطورة، تشمل مختبر إنترنت الأشياء (IoT Lab)، والورش الهندسية، وغرف الرسم، و مختبرات الفيزياء، بالإضافة إلى مكتبة جامعية متكاملة تزخر بالمصادر المعرفية المتنوعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس."

كما أعلنت الريحاني عن مزايا حصرية للطلاب المتقدمين مبكراً، تتيح لهم الحصول على خصم 20% على الرسوم الدراسية وتثبيتها لمدة أربع سنوات، مما يوفر لهم استقراراً مالياً طوال فترة الدراسة. وأوضحت أن التسجيل في هذا العرض يبدأ اعتباراً من شهر فبراير 2025.

والجدير بالذكر أن جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر حرصت على تنوع برامجها المختلفة لتشمل: المحاصيل المروية بتقنية الري المحوري، وتكنولوجيا الري المحوري، وتكنولوجيا إدارة المياه. علاوة على ذلك، تقدم جامعة السويدي للتكنولوجيا برنامج هندسة الطاقة الذي يركز على أساسيات وتطبيقات تحويل الطاقة، واستخدامها، واستدامتها. كما تقدم الجامعة أيضًا برنامجي تكنولوجيا الرسوم المتحركة والوسائط والتصميم المرئي و تكنولوجيا تصميم المنتجات. وتُعد هذه البرامج إضافة قيمة لمنظومة التعليم في مصر، حيث تُساهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتنامية.

عن جامعة السويدي للتكنولوجيا "SU Tech" – بوليتكنك مصر:

تعد جامعة السويدي للتكنولوجيا "SU Tech" - بوليتكنيك مصر - رائدة في التعليم العالي في مجال التكنولوجيا من خلال تلبية احتياجات التطور السريع فى التكنولوجيا. جامعة السويدي للتكنولوجيا، هي أول جامعة بوليتكنك بمصر، وتقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى شهادة اعتراف للبرنامج الدراسي من جامعة أميتي دبي الهندية الدولية.

تهدف جامعة السويدي للتكنولوجيا "SU Tech" - بوليتكنيك مصر - إلى توفير تعليم عالي متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة، المهارات التطبيقية، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة. تمهد الجامعة لطريق للطلاب للتوظيف محليًا ودوليًا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث إنها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

تعاونت جامعة السويدي للتكنولوجيا "SU Tech" - بوليتكنيك مصر - مع جامعة أميتي فرع دبي، واحدة من أفضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.

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