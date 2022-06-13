لأول مرة في الأردن

(عمّان، الأردن): أعلنت شركة STS PayOne الرائدة في مجالات تقنيات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن طرح حزمة جديدة من حلول قبول الدفع الرقمي، والتي تمتاز بالتكامل والربط المباشر مع أنظمة إدارة الممتلكات لدى الفنادق Property Management System وذلك لأول مرة في المملكة.

وستتيح هذه الحزمة للفنادق في الأردن إمكانية قبول الدفعات من النزلاء بشكل آمن قبل وصولهم إلى مقر الفندق، باستخدام تقنية الدفع عن طريق الرابط Pay-by-Link، إضافة إلى تمكينها من تبسيط إجراءات الدفع بالنسبة النزلاء عند الوصول وخلال فترة الإقامة وعند تسجيل المغادرة، وذلك عن طريق ربط أجهزة نقاط البيع (POS) بنظام إدارة الممتلكات الخاص بالفندق، وتزويد الفندق بخدمة ترميز البطاقات فائقة الأمان.

وسيؤدي تطبيق هذه الحزمة الجديدة إلى رقمنة إجراءات قبول الدفع، وأتمتة عمليات تسوية المدفوعات، إضافة إلى تقليل مخاطر الاحتيال وبالتالي تقليص عمليات استرداد المدفوعات، فضلاً عن منع الخسائر الناجمة عن إلغاء المدفوعات في اللحظة الأخيرة أو عن حالات عدم حضور النزيل للفندق ودون إلغاء الحجز. وإضافة إلى ما سبق، ستمكن الخدمة الجديدة الفنادق من تفعيل خاصية التسجيل السريع للمغادرة السريع دون الحاجة لمراجعة موظفي الاستقبال مع الاستغناء عن الحاجة للكشف عن تفاصيل بطاقة الدفع، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز مستوى رضى العملاء.

وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة نتورك إنترناشيونال الأردن، أمجد الصادق: "نسعى على الدوام لتقديم أفضل الحلول والخدمات للتجار، ويعتبر اعتمادنا لحلول قبول الدفع الخاصة بالفنادق والمطورة من قبل STS PayOne استمراراً لتميز خدماتنا وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في هذا القطاع."

وفي نفس السياق، قال المدير العام لشركة STS PayOne، جانتي عبد الله: "نحرص دائماً على طرح أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الدفع الرقمي، استجابة للطلب المتزايد عليها، وتلبية لاحتياجات مختلف قطاعات الأعمال ومن أهمها القطاع الفندقي. ونحن واثقون بقدرتنا على الارتقاء بمعايير قبول الدفع الرقمي للفنادق في الأردن، بالتعاون مع شركة نتورك إنترناشيونال."

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عن STS PayOne:

S PayOne هي شركة إقليمية رائدة في مجال تزويد حلول الدفع الرقمي منذ عام 2011، تتميز الشركة بتقديم حلول تمكن التجار من استقبال الدفعات الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية، تطبيقات الهواتف الذكية، أجهزة نقاط البيع بالإضافة إلى الدفع عن طريق الرابط الإلكتروني (-PayLink-by). وتمتاز شركة STS PayOne باعتمادها على برمجيات الدفع الرقمي الخاصة بها والتي يتم تصميمها وتطويرها داخليا مما يسمح لها بتقديم نظام بوابة الدفع الإلكتروني والخدمات الخاصة بهذا النظام إلى التجار، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، البنوك المحصلة تحت العلامات التجارية الخاصة بهم (وهو ما يعرف بميزة "العلامة البيضاء") مع إمكانية تخصيص وتعديلها وفقا لاحتياجات ورغبات العملاء.

مكاتب إس تي إس باي وَن STS PayOne:

عمّان، الأردن

الرياض، المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة

مكتب إس تي إس باي وَن الإعلامي:

براء الشرايرة bara.alsharaireh@stsarabia.com stspayone.commarketing@

+ 962 799 3184 60

نبذة عن نتورك

تجمع "نتورك" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد "نتورك القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك" ومجموعة شركاتها.