بهدف استكشاف المواهب الصاعدة في المجالات التقنية

الرياض : اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، تحدي الميتاثون الذي يعد أول تحد من نوعه ضمن عالم الميتافيرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث ركزت المنافسة على استكشاف ودعم المواهب السعودية الواعدة والمتخصصة في مجال التقنية، إضافة إلى دورها في اكتشاف آفاق جديدة ومبتكرة في مجال التقنيّات الصاعدة، وقد اقيمت المسابقة بالشراكة مع iot squared الرائدة في حلول إنترنت الأشياء، بجانب SCCC المختصة في تقنيات الحلول السحابية، و Saudi Data Community المسهل والداعم الرئيسي لمجتمع البيانات في المنطقة.

وقد شارك أكثر من 10,000 موهبة في المسابقة، وتم اختيار 70 مشاركاً من بينهم لتكوين 14 فريقاً. حيث قدمت هذه الفرق تجارب افتراضية في مجالات متنوعة مثل التعليم والتجزئة والسياحة والفعاليات الافتراضية. كما تم خلق هذه التجارب الافتراضية على منصة وطنية للميتافيرس وهي أول منصة من نوعها في المملكة والتي تستضيفها شركة .SCCC وقد اختتمت المنافسة بتقديم العروض في مدينة مسك "ملتقى المدينة City Hub" حيث قامت لجنة تحكيم متخصصة في تقييم التجارب المبتكرة التي قامت بها الفرق المشاركة على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

يشار إلى أن مدينة مسك تلعب دوراً أساسياً في منظومة عمل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، باعتبارها حاضنة متكاملة لتعزيز الابتكار والإبداع، مما يؤكد هذا الجهد التعاوني على الدور المحوري لمدينة مسك الوجهة النابضة بالحياة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل. بدورها تعمل مجموعة stc، على تعزيز هذه الرحلة من خلال تمكين الفرق بحلول وخدمات متعددة، كالاستفادة من مكتبتها الرقمية بجانب تقديم الاستشارات والإرشادات من خبراء في التقنيات الناشئة، وصولاً إلى خلق مجتمع افتراضي يهدف لبناء تواصل فعال بين المشاركين والخبراء. وقد قدمت الشركات التابعة للمجموعة ممثلة بكل من iot squared و SCCC حلولها الداعمة لتنمية المهارات وإطلاق الإمكانات للمواهب السعودية.

وتتشارك مجموعةstc ومدينة مسك الرؤية لخلق بيئة ممكّنه للابتكار والتميز من خلال تحدي الميتاثون الذي يعد منصة للابتكار والتميز، حيث يتيح التحدي اكتشاف أفضل تجارب الميتافيرس التي تساهم في تطوير المستقبل التقني. كما يساهم التحدي في اكتشاف مجموعة من المواهب الواعدة في مجال التقنيات الناشئة، ليكون لها دور رائد في تمكين النمو المستدام في المجال الرقمي.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن مدينة مسك:

تعد مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" أول مدينة غير ربحية من نوعها تساهم في تحقيق أهداف مؤسسة محمد بن سلمان (مسك). وتهدف رؤيتها بأن تكون نموذجًا لتطويرالقطاعات غير الربحية عالميًا وأن تشكل حاضنة للشباب وكذلك المؤسسات المحلية والدولية. ستساهم المدينة في تحقيق أهداف "مسك" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل، من خلال نشر الوعي حول مجالات العمل غير الربحي في مفهومه التشغيلي الداخلي، ومن حيث الفرص وبرامج التدريب التي سيوفرها للشباب. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المدينة خدمات تساهم في خلق بيئة جذابة لجميع المستفيدين من عروض المدينة. https://miskcity.sa/

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 14 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

نبذة عن SCCC:

"SCCC" هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة stc وتم تشكيلها بالتعاون مع Alibaba Cloud، وهي شركة عالمية لخدمات الحوسبة السحابية. "SCCC" هي المزود الرئيسي لخدمات الحوسبة السحابية وحلول معالجة البيانات الضخمة في المملكة العربية السعودية، وتركز على تقديم خدمات البنية التحتية السحابية والحلول المقابلة لها.

نبذة عن iot squared:

في عام 2022، تم تشكيل "iot squared" كتعاون بين مجموعة stc وصندوق الاستثمارات العامة لإنشاء نموذج لإنترنت الأشياء (IoT) في الشرق الأوسط. ساهمت الشركة في دعم القطاع الحكومي والشركات والقطاعات الصغيرة والمتوسطة. وكان هدفها الرئيسي هو تسهيل اعتماد أفضل الحلول الذكية في قطاع الصناعة وخدمات النقل والخدمات اللوجستية. عملت iot squared من خلال ثلاثة مجالات رئيسية تمثلت بكل من: المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة وخدمات النقل واللوجستيات الذكية. كما كان لها دور رئيسي في دعم مختلف قطاعات الأعمال لاعتماد تقنيات IoT.