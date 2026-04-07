المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمكّن الرقمي، عن منح ١٠٠ جيجابايت إضافية لكوادر الصفوف الأمامية، وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية وتفانيهم في أداء واجبهم خلال هذه المرحلة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام stc البحرين بدعم المجتمع، وتعبيراً عن امتنانها للدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، ووزارة الصحة، وكافة الجهات المعنية، ممن يواصلون العمل بكل شجاعة وإخلاص للحفاظ على أمن وسلامة الجميع. كما تهدف إلى تمكين كوادر الصفوف الأمامية من البقاء على اتصال دائم، وتسهيل استخدامهم للخدمات الرقمية، بما يدعم طبيعة عملهم ويعزز كفاءتهم في أداء مهامهم اليومية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، نائب الرئيس للشؤون الحكومية في stc البحرين: "في مثل هذه الظروف تبرز قيمة العطاء والتكاتف المجتمعي. ونؤمن في stc البحرين بأن دعم كوادر الصفوف الأمامية هو واجبنا الوطني، فهم يشكلون خط الدفاع الأول وأساس استمرارية الخدمات وحماية المجتمع. ومن خلال هذه المبادرة، نعبّر عن تقديرنا العميق لجهودهم، وحرصنا على تمكينهم من البقاء على اتصال دائم."

وتؤكد stc البحرين من خلال هذه المبادرة حرصها على التلاحم الوطني، وتقديرها العميق لكل من يسهم في خدمة الوطن في مختلف الظروف.

