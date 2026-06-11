"جروفا" تستند إلى إرث عريق يمتد لأكثر من تسعة عقود من الريادة لإرساء معايير جديدة للحياة العصرية الراقية

القاهرة، جمهورية مصر العربية: أعلنت شركة "جروفا للتطوير العقاري"، الذراع العقارية التابعة لـ مجموعة "حسن علام القابضة"، عن إطلاق أول مجتمعاتها السكنية متعددة الاستخدامات والمخصصة بالكامل للفلل في مصر، في خطوة تمثل محطة جديدة للمجموعة بعد أكثر من 90 عامًا من الريادة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ عدد من أكثر المشاريع تعقيدًا وتميزًا في المنطقة.

وكشفت الشركة عن مشروع "جروفا إيست هيلز" المستوحى من رؤيتها القائمة على "الارتباط بما يدوم"، ليجمع بين التصميم الراقي، والدقة الهندسية، وفهم عميق لأنماط الحياة العصرية.

ويتميز المشروع بموقعه الحيوي على امتداد شارع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ما يضعه على مقربة من أبرز الوجهات الرئيسية في شرق القاهرة. وقد جاء تصميم المشروع بانسجام كامل مع الطبيعة الجغرافية للموقع بما تضمه من تلال ووديان ومنحدرات، في خطوة تعكس توجهاً جديداً للحياة الراقية في المنطقة. ومن خلال المزج بين الرؤية المعمارية المتطورة والطابع الطبيعي للموقع، يعكس المشروع رؤية "جروفا للتطوير العقاري" في تطوير مجتمعات سكنية مستدامة تتسم بالخصوصية، والهوية الواضحة، والارتباط العميق بالبيئة المحيطة.

ويمتد مشروع "جروفا إيست هيلز" على مساحة تتجاوز 300 فدان من الأراضي الطبيعية المرتفعة، ليقدم مفهوماً مختلفاً للحياة السكنية المتكاملة. ويعتمد المخطط الرئيسي للمشروع الذي طورته شركة "10 ديزاين" العالمية على تصميم يحافظ على الطابع الطبيعي للموقع ويرتكز على الاستدامة والحرفية والقيمة طويلة الأمد. وبدلاً من إعادة تشكيل تضاريس الأرض، جرى تطوير المشروع بما ينسجم مع التلال والوديان والمنحدرات الطبيعية، ما أسهم في إنشاء سبعة أحياء سكنية توفر مستويات عالية من الخصوصية وإطلالات بانورامية مفتوحة.

ويخصص المشروع نحو 45% من مساحته للمساحات المفتوحة والمناطق الطبيعية والمنسقة، في إطار مخطط عمراني يركز على الانفتاح، وسهولة الحركة، وتعزيز الارتباط بالطبيعة. ويكتمل هذا التوجه من خلال التصاميم الطبيعية التي صممتها شركة "SRLA" البريطانية، بما يعزز مفهوم الحياة السكنية منخفضة الكثافة.

ويضم مشروع "جروفا إيست هيلز" باقة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل نادياً رئيسياً، ومرافق رياضية وصحية، إلى جانب منطقة تجارية تم تطويرها لتوفير تجربة معيشية متكاملة على كافة المستويات. حيث تم توزيع الفلل المستقلة والمزدوجة ومنازل التاون هاوس بأسلوب يراعي طبيعة الأرض ومسارات الشمس والإطلالات المفتوحة، بما يمنح كل وحدة سكنية خصوصية وتجربة معيشية مختلفة.

بهذه المناسبة قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: "يمثل إطلاق ’ جروفا إيست هيلز ‘خطوة استراتيجية تعكس تطور مسيرة مجموعة حسن علام القابضة وتوسعها في القطاع السكني، بالاستناد إلى خبرة تمتد لأكثر من 90 عاماً في تنفيذ المشروعات الكبرى. ونسعى من خلال هذا المشروع الجديد إلى إرساء مفهوم جديد للمجتمعات السكنية المتكاملة التي ترتكز على الجودة والاستدامة والرؤية طويلة الأمد، بما يواكب تطلعات السوق المصري ويرسم ملامح جديدة لأنماط الحياة العصرية الراقية".

ومن جانبه قال شريف صادق، الرئيس التنفيذي للعمليات في "جروفا للتطوير العقاري": "يرتكز مشروع ’ جروفا إيست هيلز‘ من رؤية تضع طبيعة الأرض في قلب عملية التصميم، وهو ما انعكس في مختلف عناصر المشروع. وباعتباره أول مجتمع سكني يحمل علامة ’ جروفا ‘والمخصص بالكامل للفلل، يقدم المشروع تجربة سكنية تجمع بين الخصوصية والطبيعة بأسلوب مختلف في السوق المصري. ونسعى من خلاله إلى تطوير منازل تتناغم مع البيئة المحيطة وتوفر قيمة طويلة الأمد للسكان".

وتتبنى "جروفا" نهجاً يرتكز على اختيار المواقع الاستثنائية كمعيار أساسي في جميع مشروعاتها، حيث يتم اختيار كل موقع بناءً على جودة الأرض، وسهولة الوصول من وإلى المكان، ومستوى الطلب على المدى الطويل، وأهمية الموقع ضمن محيطه العمراني.

وبعد استكمال الإطلاق التمهيدي للمشروع بنجاح، تعلن "جروفا للتطوير العقاري" رسميًا إطلاق المرحلة الأولى، بالتزامن مع بدء أعمال الإنشاءات التي تتولى تنفيذها شركة "حسن علام للإنشاءات" بصفتها المقاول رئيسي للمشروع.

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