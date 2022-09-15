وقعت مجموعة stc مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وذلك ضمن مشاركة الطرفين في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تطوير وبحث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المُمكِّنة ذات العلاقة وتوطينها وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة البيانات وحوكمتها. وتسعى هذه الاتفاقية للاستفادة من برنامج inspireU من خلال المشاركة في فعاليات نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ودعم المشاريع الناشئة ، ودعم stc في رفع جودة بياناتها ضمن أفضل الممارسات العالمية، ومساعدتها في الالتزام بحوكمة البيانات ونظام حماية البيانات الشخصية. وتهدف الاتفاقية إلى توطين الذكاء الاصطناعي وتطوير أصول الخوارزميات، والمساهمة في تسريع رفع نسبة الإلتزام بتنظيمات البيانات على المستوى الوطني وتفعيل الرسائل التوعوية لحماية البيانات الشخصية.

كما ستتيح المذكرة استفادة الجمعيات الخيرية المدرجة في منصة إحسان من خدمات الحزم التقنية المتاحة في منصة stc للاستدامة، والتعاون لدعم وتمكين مشاريع وبرامج القطاع غير الربحي التي تتبناها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي، وتطوير الخدمات والمنتجات البيئية ومشروع التطوع المتخصص، وتقديم اختبارات قياس وتقييم قدرات وكفاءات المتدربين والموظفين والقيادات. حيث تتضمن المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة وتقديم الاستشارات واستكشاف فرص وبرامج التطوير الوظيفي من خلال أكاديمية stc لتسريع تطور الشباب في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد " تاتي شراكتنا مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من منطلق دور مجموعة stc في تمكين المنظومة الرقمية للذكاء الاصطناعي، من خلال نشر البحث والتطوير، وتعزيز القدرات الرقمية من خلال الشراكات الاستراتيجية لتسريع مراحل التحول والانتقال نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030"

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- انتهى -