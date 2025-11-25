المنامة، البحرين: استضافت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة هواوي، ورشة عمل بعنوان ’stc وهواوي: تمكين التحول الرقمي‘ حيث شهدت إطلاق باقة من أحدث الحلول والمنتجات الهادفة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في مسيرتها نحو التحول الرقمي، بما يعزز من ريادة الشركتين في هذا المجال، ويعكس التزامها بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وجرى خلال الورشة تناول أحدث التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل قطاع المؤسسات الصغيرة والصغيرة، الذي يعد رافداً من روافد التنمية الاقتصادية، والدور المحوري للتحول الرقمي في النهوض بهذا القطاع وتعزيز كفاءته وقدرته التنافسية. كذلك جرى استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة أبرزها باقة هواوي الرقمية ’eKit‘ لخدمة الوصول المخصص للإنترنت، إلى جانب طرح عروض ترويجية على شاشات ’Ideahub‘ الذكية المخصصة لعقد اجتماعات تفاعلية في أوساط الأعمال. وتأتي هذه المبادرات في إطار تمكين قطاع الأعمال من تبني أحدث الأدوات الرقمية بما يدعم مسيرته نحو الاقتصاد الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تجسد عمق الشراكة بين شركتي stc البحرين وهواوي، وحرصهما المشترك على تمكين قطاع الأعمال من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة، لاسيما الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذه الشراكة، فإن stc البحرين مستمرة في دورها الريادي للدفع بعجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، وترسيخ مكانتها في عالم التمكين الرقمي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

