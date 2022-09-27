على هامش الورشة النقاشية #stcTechTalk

من أجل دعم أصحاب الأعمال التجارية على حماية معاملاتهم الرقمية

المنامة، البحرين: عقدت stc البحرين، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، شراكة مع شركة sirar التابعة لمجموعة stc (Sirar by stc) وذلك من أجل تعزيز حلول الأمن السيبراني للأعمال التجارية في مملكة البحرين. حيث ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تمكين أصحاب الأعمال من إدارة المخاطر الرقمية والحد منها بكل فعالية وفي الوقت ذاته تساعدهم على الامتثال إلى القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى دعمهم للاستمرار في رحلة التحول الرقمي بكل أمان.

وستمد حلول الأمن السيبراني الجديدة هذه لأصحاب الأعمال بالأدوات اللازمة لمواجهة النمو المتزايد للهجمات السيبرانية في البحرين والتي ارتفعت حصيلتها في الربع الثاني من هذا العام بمعدل 188%.1 هذا بالإضافة إلى أنها ستساهم في رفع نسبة الوعي بين أصحاب الأعمال التجارية في المملكة فيما يتعلق بالحلول السيبرانية المتاحة لحماية أصولهم الرقمية حيث إن أكثر من نصف رواد الأعمال في الشرق الاوسط صرحوا بأن خطر الهجمات السيبرانية هو واحد من أهم ثلاثة تحديات يواجهونها من خلال أعمالهم التجارية.2

وقد جاء هذا الاعلان كجزء من أجندة أول ورشة نقاشية #stcTechTalk التي استضافت متحدثين بارزين في مجال تكنولوجيا الاتصال، حيث قام الرئيس التنفيذي لشركة sirar ، السيد فهد الجطيلي إلى جانب سعادة الشيخ سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، والسيد جاد الحاج شريك ونائب الرئيس في Strategy& للشرق الأوسط، والسيد حيدر باشا رئيس أمن المعلومات في الشرق الأوسط وافريقيا لدى بالو ألتو نتووركس، بمناقشة المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية. وتم بث هذه الجلسات بشكل مباشر على حسابات شركة stc البحرين في المنصات الاجتماعية مثلYouTube وInstagram.

وأفاد المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، معُلقًا حول هذه الشراكة: "إن شراكتنا مع شركة sirar by stc تمنحنا آفاق جديدة وواسعة لمواجهة النمو المتزايد للهجمات السيبرانية، وستمكن أصحاب الأعمال من تخطي هذا النوع من التحديات السيبرانية من خلال نشر الوعي اللازم حول كيفية التعامل معها وأخذ الحيطة والحذر والذي بدوره سيضمن مستقبل رقمي آمن لهم. كما تصُب هذه الشراكة في توحيد الجهود مع مجموعة stc من أجل تقوية الحلول السيبرانية الآمنة المقدمة لعملائنا الكرام في المملكة وبذلك ستصبح stc البحرين المنصة الأكثر أماناً في مجال البيانات التجارية والتي ستضمن عملية تحول رقمية آمنة ومحكمة."

وبدوره صرح السيد فهد الجطيلي الرئيس التنفيذي لشركة sirar، قائلا: "نفتخر بشراكتنا مع stc البحرين من أجل توفير الحلول التكنولوجية الأكثر تطورًا والتي تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وحماية المستقبل الرقمي للأعمال التجارية في البحرين. ونهدف من خلال هذه الشراكة الى توسعة خدماتنا عبر المنطقة من خلال تعزيز نشر ثقافة الأمن السيبراني بين الشركات والمؤسسات التجارية لمساعدتهم على تسيير أعمالهم بشكل آمن وفعال قدر الإمكان. كما أننا نطمح إلى رفع مستوى وعي أصحاب الأعمال التجارية حول كيفية تجنب الهجمات السيبرانية وذلك عبر اتباع التعليمات والإجراءات اللازمة لحماية قواعد البيانات والمعلومات الحساسة الأكثر أهمية لديهم."

شركة sirar التابعة لمجموعة stc هي شركة متخصصة في توفير أحدث الحلول التكنولوجية وتغطي العديد من القطاعات مثل القطاع الحكومي والنفط والغاز، والبنوك، والخدمات المالية وغيرها. وتضم الشركة موظفين من خيرة الخبرات والقدرات المتقدمة في مجالات

الأمن الرقمي وخصوصية البيانات وهم على أتم الاستعداد لتقديم شريحة كبيرة من الحلول التي تساعد أصحاب الأعمال التجارية الرقمية من مزاولة أعمالهم بشكل أمن ومحكم.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني . www.stc.com.bh

#بياناتشركات

- انتهى -