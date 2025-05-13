الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، عن مشاركتها كشريك رقمي و راعي بلاتيني لمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الذي يُعقد على هامش زيارة فخامة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المشاركة لتعكس التزام المجموعة بتعزيز الروابط الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتقنية.

تؤكد هذه الشراكة مكانة مجموعة stc كشريك استراتيجي في دعم المبادرات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً في مجال التحول الرقمي. حيث تعمل المجموعة على تمكين الشركات والمؤسسات من الاستفادة من أحدث الخدمات الرقمية المتقدمة، مثل الحلول التقنية التي تواكب تطلعات المستقبل وتعزز من الأداء الاقتصادي والإنتاجي.

من خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي ، تسعى مجموعة stc إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد الرقمي، حيث تعزز المجموعة التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية التي تساهم في دعم القطاعات المختلفة. كما تسعى للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتحسين الأداء في مختلف المجالات. إضافة إلى ذلك، تركز على تطوير البنية التحتية التقنية التي تدعم النمو المستدام وتواكب تطورات العصر الرقمي.

وخلال مشاركتها تستعرض مجموعة stc في مسيرة إنجازاتها الاستثمارية التي تعكس مكانتها الريادية في مجالات التحول الرقمي والابتكار، إلى جانب توسعها المستمر محلياً ودولياً في مختلف القطاعات التقنية. فقد شهدت الأعوام الأخيرة سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والشراكات و الاستحواذات التي عززت من حضور المجموعة على الساحة الإقليمية والعالمية، وأسهمت في دعم بنيتها الرقمية وتنوع محفظتها الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تسهم المجموعة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة من خلال تقديم حلول مبتكرة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التكنولوجيا. وتؤكد مجموعة stc من خلال هذه الشراكة على التزامها العميق في لعب دور محوري في تعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية الرقمية بما يحقق الفوائد المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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