

المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمكّن الرقمي، عن تعاونها مع مجموعة شلهوب لتوسيع نطاق مبادرتها الرائدة "أشجار من أجل الحياة". وبموجب هذه الشراكة، ستساهم شركة شلهوب و بوهندي في عملية تشجير 1000 شجرة في مواقع مختلفة في أرجاء المملكة. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام stc البحرين بالمحافظة على البيئة وتعزيز المساحات الخضراء في مختلف أنحاء المملكة. بالإضافة إلى جهودها المستمرة في دفع عجلة التنمية المستدامة والمساهمة في التغيير الإيجابي نحو مكافحة تغيير المناخ، وذلك تماشياً مع خطة التشجير الوطنية الرامية إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول 2035.

وفي تعليقٍ له على هذه الشراكة، صرح الشيخ زياد آل خليفة، نائب الرئيس لقطاع الشؤون الحكومية في stc البحرين، قائلاً: "نلتزم في stc البحرين، بتعزيز جهود الاستدامة والمساهمة في إثراء المساحات الخضراء وتحقيق التوازن البيئي. ومن خلال مبادرات مثل "أشجار من أجل الحياة"، نهدف إلى إحداث تأثير بيئي مستدام، كما نسعى لتحفيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والأفراد لإرساء دعائم مستقبل مستدام لمملكة البحرين. كما نشكر مجموعة شلهوب على هذه الشراكة مقدرين جهودهم والتي تعكس القيم المشتركة والمساعي المستمرة في بناء إرث بيئي مزدهر للأجيال القادمة".

من جانبها، أضافت السيدة لميس قاسم ، المدير التنفيذي لشركة شلهوب و بوهندي ذ.م.م.: "يُشرفنا التعاون مع stc البحرين في هذه المبادرة الهادفة التي تحمل في طياتها أبعاداً بيئية ومجتمعية عميقة. إن غرس 1,000 شجرة يعتبر خطوة استراتيجية هامة نحو بناء بيئة أكثر صحة واستدامة، كما أنه يجسّد التزام مجموعة شلهوب الراسخ بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي نخدمها."

الجدير بالذكر أن stc البحرين دشّنت حملة "أشجار من أجل الحياة" في 2021 بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة.

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